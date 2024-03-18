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Димой и Кристиной. Ребята индивидуально подобрали нам отличную программу. Каждый день было что-то новое, впечатляющее, интересное. Сказать что нам понравилось - ничего не сказать) мы уехали счастливые и первые дни только и говорили, что о Казахстане и наших проводниках - Диме и Кристине. Ребята действительно профессионалы, любящие свое дело и путешествия. А кроме того они интересные, умные, коммуникативные, максимально приятные и комфортные собеседники. У нас с папой было полное впечатление,что мы путешествуем с друзьями - а это высший пилотаж). В общем, вы уже поняли - они - лучшие, и вот тому доказательства: 1. отличный транспорт - практически вездеход 2. у вас всегда будет вода с собой 3. ланчи в красивейших местах с домашней вкусной едой, мишлен отдыхает (Кристина, твой лагман просто нечто!) 4. помощь и поддержка, если вам трудно подняться, забраться, спуститься - а вы очень хотите это сделать) 5. крутые фотки вас любимых (прилагаются) 6. гарантированные места ночлега - поверьте, это не так легко в сезон в тех местах. И говорит у том, что у ребят есть авторитет и налаженные связи 7. много информации - и фактов и легенд, о местах, которые вы посетите 8. часы задушевных бесед, если вы этого захотите. Чувствуется, что ребята умеют построить комфортное общение с любым типом гостей. В общем, друзья, вы поняли - если вы сейчас смотрите и выбираете, с кем поехать - отбрасывайте сомнения Пишите и надеюсь они будут свободны на ваши даты! А мы с папой уже планируем ехать с ними по другому маршруту на следующий год))