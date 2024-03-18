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Авторский тур
2 дня
Голубое ожерелье Тянь-Шаня: индивидуальный тур на внедорожнике к озёрам Кольсай и Каинды
Отдохнуть в горах, увидеть «младшего брата Гранд-Каньона» и вековые ели, растущие в воде
Начало: Ваш отель в Алматы, 08:00
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
89 300₽ за всё до 4 чел.
Авторский тур
2 дня
Сафари по-казахски: своей компанией на джипе по нацпарку «Алтын-Эмель»
Исследовать природные жемчужины, погулять по дну древнего океана и пообедать с видом на горы
Начало: ваш отель в Алматы, 08:00
15 июня в 08:00
17 июня в 08:00
89 300₽ за всё до 4 чел.
Авторский тур
2 дня
По природным достопримечательностям Алматинской области
Увидеть древнее озеро Иссык и уникальный водоём с затонувшим лесом и полюбоваться красными скалами
Начало: Алматы, у ТЦ «Достык Плаза», 09:30
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
55 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Индивидуальный тур на джипе по каньонам Чарынского парка с проживанием в палатке
Полюбоваться марсианскими и лунными пейзажами, исследовать 5 каньонов и «Долину замков»
Начало: Ваш отель в Алматы, 08:00
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
87 000₽ за всё до 4 чел.
Авторский тур
2 дня
Приключения в Кыргызстане: походы, посиделки у костра и каньоны с выездом из Алматы
Искупаться в Иссык-Куле, устроить киновечер под звёздами и пойти в поход по горным склонам
Начало: Алматы, парковка гипермаркета «Комфорт», проспект ...
22 июня в 06:00
13 июля в 06:00
32 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Золотой маршрут Алматинской области
Встречать рассвет в горах, любоваться озерами и гулять по огромному каньону
Начало: Алматы, 9:00
10 июля в 08:00
10 авг в 08:00
73 750₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на туры
- ААнастасия18 марта 2024Добрый день) Хочется оставить отзыв Дмитрию и Кристине за невероятное путешествие, в котором мы побывали). Я нашла Дмитрия на сайте, прочитала все
- ЮЮрий14 марта 2024Люблю активный отдых в необычных локациях. Был в Казахстане по 2-3 дня в разных местах с компаний друзей. Жаль, что познакомились
- ЕЕвгения7 марта 2024Благодаря Дмитрию и Кристине получилось чудесное путешествие! Мы выбрали двухдневный тур «Навстречу горному Тянь-Шаню» Потрясающие виды всю поездку) чувствуешь себя участником съемок National Geographic Организация на высшем уровне Отдельное спасибо Кристине за фото! От всей души рекомендую Обязательно вернёмся за новыми впечатлениями!
- ММария1 марта 2024Начну с благодарности вселенной, что выбирая проводиников по Казастану сразу""наткнулась"" на вас! Это была действительно большая удача! Мы с папой ездили с
Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «2-дневные туры»
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- Голубое ожерелье Тянь-Шаня: индивидуальный тур на внедорожнике к озёрам Кольсай и Каинды
- Сафари по-казахски: своей компанией на джипе по нацпарку «Алтын-Эмель»
- По природным достопримечательностям Алматинской области
- Индивидуальный тур на джипе по каньонам Чарынского парка с проживанием в палатке
- Приключения в Кыргызстане: походы, посиделки у костра и каньоны с выездом из Алматы
Сколько стоит тур в Алматы в июне 2024
Сейчас в Алматы в категории "2-дневные туры" можно забронировать 6 авторских туров от 32 000 до 89 300. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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