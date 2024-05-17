1 чел.
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Авторский тур
2 дня
Голубое ожерелье Тянь-Шаня: индивидуальный тур на внедорожнике к озёрам Кольсай и Каинды
Отдохнуть в горах, увидеть «младшего брата Гранд-Каньона» и вековые ели, растущие в воде
Начало: Ваш отель в Алматы, 08:00
«Ощутите великолепие природы Казахстана: откройте для себя очарование озёр Кольсай и Каинды и Чарынского каньона»
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
89 300₽ за всё до 4 чел.
Авторский тур
4 дня
Тур-знакомство с Алматы и окрестностями: горные озёра, Чарынский каньон и каток «Медеу»
Расслабиться в горячих источниках, побывать в Долине замков и устроить пикник на озере Кольсай
Начало: Алматы, площадь Абая, 09:00
«За 4 дня успеем вдоволь надышаться горным воздухом и полюбоваться видами на горнолыжном курорте Шымбулак, попробовать национальную кухню и погулять среди красных отвесных скал в Чарынском каньоне»
22 авг в 08:00
26 сен в 08:00
40 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
На внедорожнике по югу Казахстана: Чарынский каньон, Кольсайские озёра и нацпарк «Алтын-Эмель»
Увидеть наскальные петроглифы, 700-летнюю иву и поющий бархан и отдохнуть в термах
Начало: Ваш отель в Алматы, 08:00
«После завтрака поднимемся к Чёрным скалам — панорамной точке впечатляющего Чарынского каньона, который называют младшим братом Гранд-Каньона в США»
12 июня в 08:00
17 июня в 08:00
249 700₽ за всё до 4 чел.
Авторский тур
7 дней
Симфония камня и воды: горы, каньоны и озёра в окрестностях Алматы
Пройти хайкинг-маршрутами, подняться к горной обсерватории и переночевать в палатке у Красных скал
Начало: Аэропорт Алматы, после 15:30
«На внедорожниках отправимся в удивительное по красоте место — Чарынский каньон, который часто сравнивают с американским Гранд-Каньоном»
5 авг в 15:30
78 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВероника17 мая 2024Вы когда-нибудь путешествовали с людьми, влюбленными в то что они делают беззаветно? Нам довелось:) Обо всем по порядку… Начну с того,
- ККонстантин2 мая 2024Сбалансированный тур по окрестностям Алматы, вы увидите живописные места и познакомитесь с местной кухней. В конце тура отдых на горячих источниках!
- ВВиталий2 мая 2024Кто хочет посмотеть природные достопримечательнсти доступные из г. Алматы, можно смело рекомендовать данного организатора туура. Они это сделают на высоком профессиональном уровне. Все сделано с максимально возможным комфортом, доступном на данном маршруте.
- ТТатьяна19 апреля 2024Очень рекомендую. Замечательно организовано, информативно и зрелищно! Безопасность на высшем уровне!
- ААнастасия18 марта 2024Добрый день) Хочется оставить отзыв Дмитрию и Кристине за невероятное путешествие, в котором мы побывали). Я нашла Дмитрия на сайте, прочитала все
- ЕЕвгения7 марта 2024Благодаря Дмитрию и Кристине получилось чудесное путешествие! Мы выбрали двухдневный тур «Навстречу горному Тянь-Шаню» Потрясающие виды всю поездку) чувствуешь себя участником съемок National Geographic Организация на высшем уровне Отдельное спасибо Кристине за фото! От всей души рекомендую Обязательно вернёмся за новыми впечатлениями!
Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Чарынский каньон»
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- Голубое ожерелье Тянь-Шаня: индивидуальный тур на внедорожнике к озёрам Кольсай и Каинды
- Тур-знакомство с Алматы и окрестностями: горные озёра, Чарынский каньон и каток «Медеу»
- На внедорожнике по югу Казахстана: Чарынский каньон, Кольсайские озёра и нацпарк «Алтын-Эмель»
- Симфония камня и воды: горы, каньоны и озёра в окрестностях Алматы
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