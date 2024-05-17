Чарынский каньон – туры в Алматы

Найдено 4 тура в категории «Чарынский каньон» в Алматы, цены от 40 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Голубое ожерелье Тянь-Шаня: индивидуальный тур на внедорожнике к озёрам Кольсай и Каинды
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
2 дня
2 отзыва
Голубое ожерелье Тянь-Шаня: индивидуальный тур на внедорожнике к озёрам Кольсай и Каинды
Отдохнуть в горах, увидеть «младшего брата Гранд-Каньона» и вековые ели, растущие в воде
Начало: Ваш отель в Алматы, 08:00
«Ощутите великолепие природы Казахстана: откройте для себя очарование озёр Кольсай и Каинды и Чарынского каньона»
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
89 300 за всё до 4 чел.
Тур-знакомство с Алматы и окрестностями: горные озёра, Чарынский каньон и каток «Медеу»
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Тур-знакомство с Алматы и окрестностями: горные озёра, Чарынский каньон и каток «Медеу»
Расслабиться в горячих источниках, побывать в Долине замков и устроить пикник на озере Кольсай
Начало: Алматы, площадь Абая, 09:00
«За 4 дня успеем вдоволь надышаться горным воздухом и полюбоваться видами на горнолыжном курорте Шымбулак, попробовать национальную кухню и погулять среди красных отвесных скал в Чарынском каньоне»
22 авг в 08:00
26 сен в 08:00
40 000 за человека
На внедорожнике по югу Казахстана: Чарынский каньон, Кольсайские озёра и нацпарк «Алтын-Эмель»
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
2 отзыва
На внедорожнике по югу Казахстана: Чарынский каньон, Кольсайские озёра и нацпарк «Алтын-Эмель»
Увидеть наскальные петроглифы, 700-летнюю иву и поющий бархан и отдохнуть в термах
Начало: Ваш отель в Алматы, 08:00
«После завтрака поднимемся к Чёрным скалам — панорамной точке впечатляющего Чарынского каньона, который называют младшим братом Гранд-Каньона в США»
12 июня в 08:00
17 июня в 08:00
249 700 за всё до 4 чел.
Симфония камня и воды: горы, каньоны и озёра в окрестностях Алматы
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Симфония камня и воды: горы, каньоны и озёра в окрестностях Алматы
Пройти хайкинг-маршрутами, подняться к горной обсерватории и переночевать в палатке у Красных скал
Начало: Аэропорт Алматы, после 15:30
«На внедорожниках отправимся в удивительное по красоте место — Чарынский каньон, который часто сравнивают с американским Гранд-Каньоном»
5 авг в 15:30
78 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Вероника
    17 мая 2024
    На внедорожнике по югу Казахстана: Чарынский каньон, Кольсайские озёра и нацпарк «Алтын-Эмель»
    Вы когда-нибудь путешествовали с людьми, влюбленными в то что они делают беззаветно? Нам довелось:) Обо всем по порядку… Начну с того,
    читать дальше

    что ребята придумали маршрут в наши даты, по нашим потребностям и интересам, с учетом особенностей путешествия с детьми. Каньоны - конечно, озера - разумеется, палатки - сделаем, не слишком сложно - подумаем, без напряга - организуем. В итоге мы получили мега поездку, которая включила в себя красоты Казахстана, расслабление на горячих источниках, и каньоны, и озера, и лошадей, и борщ в палаточном лагере (это возможно, оказывается) и многое другое. Меня поразило и подкупило внимание к деталям, и не только тем, которые являются частью их работы - аквафломастеры для раскрашивания яиц на православную Пасху в мусульманском государстве, на мой взгляд, профессионализм и внимание к своему гостю уровня бог! Спасибо, Кристине (Дима, я думаю, это все же ее рука:))! Последний штрих - любовь к своей стране и путешествиям в более широком смысле. Это легкая форма сумасшествия, но прислониться к ней и разделить радость совместной поездки - редкая удача! Спасибо за поездку!

  • К
    Константин
    2 мая 2024
    Тур-знакомство с Алматы и окрестностями: горные озёра, Чарынский каньон и каток «Медеу»
    Сбалансированный тур по окрестностям Алматы, вы увидите живописные места и познакомитесь с местной кухней. В конце тура отдых на горячих источниках!
    читать дальше

    🔥 Мы с группой в этот день решили приготовить шашлык, получилось очень вкусно. Отдельное спасибо гиду Кириллу за рассказы, интересные истории и поездку! Ходить придётся умерено, для большего комфорта используйте трекинговые кроссовки, но и в обычных было хорошо. В первый день поездку на телебашню лучше пропустить, делать у телебашни не чего, но это уже по договорённости с группой и гидом.

  • В
    Виталий
    2 мая 2024
    Тур-знакомство с Алматы и окрестностями: горные озёра, Чарынский каньон и каток «Медеу»
    Кто хочет посмотеть природные достопримечательнсти доступные из г. Алматы, можно смело рекомендовать данного организатора туура. Они это сделают на высоком профессиональном уровне. Все сделано с максимально возможным комфортом, доступном на данном маршруте.
    Кто хочет посмотеть природные достопримечательнсти доступные из г. Алматы, можно смело рекомендовать данного организатора туура. Они
  • Т
    Татьяна
    19 апреля 2024
    На внедорожнике по югу Казахстана: Чарынский каньон, Кольсайские озёра и нацпарк «Алтын-Эмель»
    Очень рекомендую. Замечательно организовано, информативно и зрелищно! Безопасность на высшем уровне!
  • А
    Анастасия
    18 марта 2024
    Голубое ожерелье Тянь-Шаня: индивидуальный тур на внедорожнике к озёрам Кольсай и Каинды
    Добрый день) Хочется оставить отзыв Дмитрию и Кристине за невероятное путешествие, в котором мы побывали). Я нашла Дмитрия на сайте, прочитала все
    читать дальше

    отзывы, и мне очень понравилась программа. Дмитрий быстро вышел на связь, и даже подстроил программа под нас, так как мы приезжали в определённые даты. Нам очень хотелось увидеть восточный Казахстан, и мне безумно понравилось что программа включала в себя все основные точки. Она была на два дня, это было идеально для нас, так как мы приезжали в Алматы только на несколько дней. Нам предложили на выбор шикарный микроавтобус, или два джипа, несколько вариантов ночлега и учли пожелания вегетарианца по еде. Программа была невероятной. Мы узнали очень много новой информации и полюбовались потрясающими видами. Организация, уровень еды, уровень лёгкости и дружелюбия, уровень тепла и заботы просто на 1000%%% Отдельно хочется сказать про Кристину. Она оказалась невероятным гидом, который рассказал очень много классной информации и ещё при этом была нашим фотографом). По возвращении в Москву мы получили потрясающие фотографии. Дмитрий, Вам отдельный респект за все. Вы настоящий профессионал Рекомендую от всего сердца и с удовольствием съезжу с Дмитрием и Кристиной на другие экскурсии, когда вернусь в Казахстан. Спасибо огромное)

  • Е
    Евгения
    7 марта 2024
    Голубое ожерелье Тянь-Шаня: индивидуальный тур на внедорожнике к озёрам Кольсай и Каинды
    Благодаря Дмитрию и Кристине получилось чудесное путешествие! Мы выбрали двухдневный тур «Навстречу горному Тянь-Шаню» Потрясающие виды всю поездку) чувствуешь себя участником съемок National Geographic Организация на высшем уровне Отдельное спасибо Кристине за фото! От всей души рекомендую Обязательно вернёмся за новыми впечатлениями!
    Благодаря Дмитрию и Кристине получилось чудесное путешествие! Мы выбралиБлагодаря Дмитрию и Кристине получилось чудесное путешествие! Мы выбралиБлагодаря Дмитрию и Кристине получилось чудесное путешествие! Мы выбрали

Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Чарынский каньон»

Самые популярные туры этой рубрики в Алматы
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Голубое ожерелье Тянь-Шаня: индивидуальный тур на внедорожнике к озёрам Кольсай и Каинды
  2. Тур-знакомство с Алматы и окрестностями: горные озёра, Чарынский каньон и каток «Медеу»
  3. На внедорожнике по югу Казахстана: Чарынский каньон, Кольсайские озёра и нацпарк «Алтын-Эмель»
  4. Симфония камня и воды: горы, каньоны и озёра в окрестностях Алматы
Сколько стоит тур в Алматы в июне 2024
Сейчас в Алматы в категории "Чарынский каньон" можно забронировать 4 тура от 40 000 до 249 700. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Алматы на 2024 год по теме «Чарынский каньон», 6 ⭐ отзывов, цены от 40000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам