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отзывы, и мне очень понравилась программа. Дмитрий быстро вышел на связь, и даже подстроил программа под нас, так как мы приезжали в определённые даты. Нам очень хотелось увидеть восточный Казахстан, и мне безумно понравилось что программа включала в себя все основные точки. Она была на два дня, это было идеально для нас, так как мы приезжали в Алматы только на несколько дней. Нам предложили на выбор шикарный микроавтобус, или два джипа, несколько вариантов ночлега и учли пожелания вегетарианца по еде. Программа была невероятной. Мы узнали очень много новой информации и полюбовались потрясающими видами. Организация, уровень еды, уровень лёгкости и дружелюбия, уровень тепла и заботы просто на 1000%%% Отдельно хочется сказать про Кристину. Она оказалась невероятным гидом, который рассказал очень много классной информации и ещё при этом была нашим фотографом). По возвращении в Москву мы получили потрясающие фотографии. Дмитрий, Вам отдельный респект за все. Вы настоящий профессионал Рекомендую от всего сердца и с удовольствием съезжу с Дмитрием и Кристиной на другие экскурсии, когда вернусь в Казахстан. Спасибо огромное)