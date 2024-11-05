Осмотрим Чарынский и Чёрный каньоны, Кольсайские озёра и озеро Каинды, а ещё побываем в посёлка Чунджа, недалеко от которого расположились горячие источники.
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми любого возраста.
Проживание. В стоимость входит 2-, 3-местное размещение на базе отдыха («Кара дала»/«Сакура»), на территории которой есть 3 тёплых бассейна, 1 холодный и сауна, и в гостевом доме («Алгадос»/«Албан») по маршруту. Проживание в отеле в Алматы оплачивается дополнительно.
Питание. В стоимость включено трёхразовое питание в гостевом доме и завтрак на базе отдыха. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Будем передвигаться на комфортабельном транспорте Toyota Sequoia, Chevrolet Tahoe, Hyundai Starex.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Участие с детьми с 5 до 10 лет оплачивается со скидкой 10%.
Программа тура по дням
Знакомство с Алматы
Мы заберём вас от отеля и отправимся исследовать достопримечательности города. Увидим горные комплексы «Медео» и «Чимбулак», Музей музыкальных инструментов. Заглянем в парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев, осмотрим центральную церковь и погуляем по Зелёному базару.
Чунджа: горячие источники
Сегодня выезжаем в посёлок Чунджа. В его окрестностях находятся памятники природы государственного значения: реликтовая роща ясеня согдийского и горячие радоновые источники. Они находятся в 50 километрах к востоку от Чунджи и обладают лечебно-профилактическим действием. Вода используется для лечения различных заболеваний, в том числе желудочно-кишечного тракта и дыхательных путей.
Будем ночевать на базе отдыха, на территории которой есть 3 тёплых бассейна, 1 холодный и сауна.
Чарынский и Чёрный каньоны, Кольсайские озёра
После завтрака отправляемся к Чарынскому каньону. Одной из самых известных его частей является Долина замков, названная так украинским писателем и поэтом Тарасом Шевченко во время его экспедиции 1851 года. Эта долина представляет собой сухое ущелье, промытое талыми водами, и славится своими причудливыми формами скал, напоминающими замки. Увидим Чёрный каньон, который получил своё название благодаря цвету стен, которые резко контрастируют с бирюзовым цветом горного потока, протекающего по дну каньона. Каньон образовался миллионы лет назад, когда река Чарын пробила себе путь сквозь камни и скалы.
Затем доберёмся до Кольсайских озёр. Их называют «жемчужиной Северного Тянь-Шаня». Они окружены хвойным лесом из Тянь-Шаньской ели. Глубина озёр достигает 50 метров. Среди фауны — радужная форель. Система насчитывает 3 водоёма: Первое Кольсайское озеро или Верхний Кольсай, Среднее Кольсайское озеро и Третье озеро.
Ночевать будем в гостевом доме.
Озеро Каинды, возвращение в Алматы
Заключительный день путешествия проведём на озере Каинды. Оно получило своё название из-за большого количества берёз вокруг. Однако главная особенность озера — это ели, которые растут прямо из воды. После Кеминского землетрясения 1911 года озеро образовалось в результате завала ущелья.
После экскурсии вернёмся в Алматы, где попрощаемся друг с другом. До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|99 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание на базе отдыха и в гостевом доме
- Трёхразовое питание на базе отдыха и в гостевом доме
- Трансфер от/до Алматы
- Трансферы по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
- Переезд до Алматы и обратно
- Проживание в гостинице Алматы
- Остальное питание
- Дополнительные активности (катание на лодках, лошадях)
- Тур состоится при наборе группы от 2-х человек