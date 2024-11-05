Сокровища Тянь-Шаня: тур по природным достопримечательностям Казахстана в мини-группе

Полюбоваться Кольсайскими озёрами, увидеть Чарынский каньон и побывать на горячих источниках Чунджи
Природа Казахстана завораживает! Мы приглашаем вас отправиться в путешествие, которое откроет настоящие жемчужины Тянь-Шаня. Погуляем по Алматы, а после — поедем исследовать уникальные локации окрестностей.

Осмотрим Чарынский и Чёрный каньоны, Кольсайские озёра и озеро Каинды, а ещё побываем в посёлка Чунджа, недалеко от которого расположились горячие источники.
Сокровища Тянь-Шаня: тур по природным достопримечательностям Казахстана в мини-группе
Сокровища Тянь-Шаня: тур по природным достопримечательностям Казахстана в мини-группе
Сокровища Тянь-Шаня: тур по природным достопримечательностям Казахстана в мини-группе
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми любого возраста.

Проживание. В стоимость входит 2-, 3-местное размещение на базе отдыха («Кара дала»/«Сакура»), на территории которой есть 3 тёплых бассейна, 1 холодный и сауна, и в гостевом доме («Алгадос»/«Албан») по маршруту. Проживание в отеле в Алматы оплачивается дополнительно.

Питание. В стоимость включено трёхразовое питание в гостевом доме и завтрак на базе отдыха. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Будем передвигаться на комфортабельном транспорте Toyota Sequoia, Chevrolet Tahoe, Hyundai Starex.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Участие с детьми с 5 до 10 лет оплачивается со скидкой 10%.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Алматы

Мы заберём вас от отеля и отправимся исследовать достопримечательности города. Увидим горные комплексы «Медео» и «Чимбулак», Музей музыкальных инструментов. Заглянем в парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев, осмотрим центральную церковь и погуляем по Зелёному базару.

Знакомство с АлматыЗнакомство с АлматыЗнакомство с АлматыЗнакомство с Алматы
2 день

Чунджа: горячие источники

Сегодня выезжаем в посёлок Чунджа. В его окрестностях находятся памятники природы государственного значения: реликтовая роща ясеня согдийского и горячие радоновые источники. Они находятся в 50 километрах к востоку от Чунджи и обладают лечебно-профилактическим действием. Вода используется для лечения различных заболеваний, в том числе желудочно-кишечного тракта и дыхательных путей.

Будем ночевать на базе отдыха, на территории которой есть 3 тёплых бассейна, 1 холодный и сауна.

Чунджа: горячие источникиЧунджа: горячие источникиЧунджа: горячие источникиЧунджа: горячие источникиЧунджа: горячие источники
3 день

Чарынский и Чёрный каньоны, Кольсайские озёра

После завтрака отправляемся к Чарынскому каньону. Одной из самых известных его частей является Долина замков, названная так украинским писателем и поэтом Тарасом Шевченко во время его экспедиции 1851 года. Эта долина представляет собой сухое ущелье, промытое талыми водами, и славится своими причудливыми формами скал, напоминающими замки. Увидим Чёрный каньон, который получил своё название благодаря цвету стен, которые резко контрастируют с бирюзовым цветом горного потока, протекающего по дну каньона. Каньон образовался миллионы лет назад, когда река Чарын пробила себе путь сквозь камни и скалы.

Затем доберёмся до Кольсайских озёр. Их называют «жемчужиной Северного Тянь-Шаня». Они окружены хвойным лесом из Тянь-Шаньской ели. Глубина озёр достигает 50 метров. Среди фауны — радужная форель. Система насчитывает 3 водоёма: Первое Кольсайское озеро или Верхний Кольсай, Среднее Кольсайское озеро и Третье озеро.

Ночевать будем в гостевом доме.

Чарынский и Чёрный каньоны, Кольсайские озёраЧарынский и Чёрный каньоны, Кольсайские озёраЧарынский и Чёрный каньоны, Кольсайские озёраЧарынский и Чёрный каньоны, Кольсайские озёраЧарынский и Чёрный каньоны, Кольсайские озёра
4 день

Озеро Каинды, возвращение в Алматы

Заключительный день путешествия проведём на озере Каинды. Оно получило своё название из-за большого количества берёз вокруг. Однако главная особенность озера — это ели, которые растут прямо из воды. После Кеминского землетрясения 1911 года озеро образовалось в результате завала ущелья.

После экскурсии вернёмся в Алматы, где попрощаемся друг с другом. До новых встреч!

Озеро Каинды, возвращение в АлматыОзеро Каинды, возвращение в АлматыОзеро Каинды, возвращение в АлматыОзеро Каинды, возвращение в Алматы

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет99 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание на базе отдыха и в гостевом доме
  • Трёхразовое питание на базе отдыха и в гостевом доме
  • Трансфер от/до Алматы
  • Трансферы по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
  • Переезд до Алматы и обратно
  • Проживание в гостинице Алматы
  • Остальное питание
  • Дополнительные активности (катание на лодках, лошадях)
  • Тур состоится при наборе группы от 2-х человек
Где начинаем и завершаем?
Начало: Алматы, место вашего проживания, время обговаривается индивидуально
Завершение: Алматы, место вашего проживания, время зависит от времени окончания программы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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