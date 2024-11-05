Возможно участие с детьми любого возраста.

Проживание. В стоимость входит 2-, 3-местное размещение на базе отдыха («Кара дала»/«Сакура»), на территории которой есть 3 тёплых бассейна, 1 холодный и сауна, и в гостевом доме («Алгадос»/«Албан») по маршруту. Проживание в отеле в Алматы оплачивается дополнительно.

Питание. В стоимость включено трёхразовое питание в гостевом доме и завтрак на базе отдыха. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Будем передвигаться на комфортабельном транспорте Toyota Sequoia, Chevrolet Tahoe, Hyundai Starex.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Участие с детьми с 5 до 10 лет оплачивается со скидкой 10%.