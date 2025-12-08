Приглашаю вас на экскурсию по завораживающей Астане! Мы с вами пройдемся по самой современной части Астаны — бульвару Нуржол, поговорим об истории зарождения города, о символах и значениях современных зданий Астаны, познакомимся с культурой и традициями казахского народа, а также с современными реалиями жизни казахстанцев.
Описание экскурсииНачало маршрута — монумент «Байтерек» Символ столицы и воплощение древней легенды о мировом древе Бәйтерек. Смотровая площадка открывает панораму всего Нуржола — от Ак Орды до ЭКСПО. Экскурсовод расскажет, как архитекторы воплотили идею «осевого мира» — единства земли, неба и солнца. Дом Министерств, здание Сената и Мажилиса Здесь гости узнают, как создавалась «золотая ось власти» — место, где расположены все ключевые органы государственной системы. Обсудим, как архитектура выражает силу и открытость власти. Пешеходный бульвар Нуржол Главный променад Астаны — это «живая галерея» современного зодчества. Участники прогулки увидят фонтаны, скульптуры, арт-объекты, стеклянные фасады и узнают, какие идеи вдохновляли архитекторов из Казахстана, Великобритании, Японии и Италии. Торгово-развлекательные центры «Керуен» и «Хан-шатыр» Современные центры досуга и бизнеса — символ новой жизни столицы. Здесь можно сделать короткий перерыв, выпить кофе и сфотографироваться на фоне архитектурных шедевров. Мечеть Нур-Астана Самая большая мечеть Казахстана — образец гармонии традиций и современности. Гид расскажет о символике орнаментов, куполов и мраморных узоров, а также о роли ислама в культурной жизни страны.
Ежедневно в 12:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Монумент «Байтерек»
- Дом Министерств
- Здание Сената и Мажилиса
- Пешеходный бульвар Нуржол
- Торгово-развлекательные центры "Керуен" и "Хан-шатыр"
- Мечеть Нур-Астана
Что включено
- Услуга гида.
Что не входит в цену
- Билет в монумент Байтерек.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Алтын Орда
Завершение: ТРЦ Хан Шатыр
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 12:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Астаны
Похожие экскурсии из Астаны
Групповая
до 18 чел.
Астана: город, который удивит
Погрузитесь в историю и современность Астаны, посетив её знаковые места и узнав, как традиции и инновации сочетаются в облике города
Начало: Возле городского цирка
14 дек в 14:30
21 дек в 14:30
1550 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
История и достопримечательности Астаны
Откройте для себя уникальную историю и архитектуру Астаны в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: Дом министерств
13 дек в 10:00
15 дек в 10:00
4500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Уникальная экскурсия по Астане: архитектура, история и культура
Откройте для себя Астану с её небоскрёбами, футуристическими строениями и историческими кварталами. Посетите музей ювелирного искусства и восточный базар
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8500 ₽ за всё до 2 чел.