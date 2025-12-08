Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаю вас на экскурсию по завораживающей Астане! Мы с вами пройдемся по самой современной части Астаны — бульвару Нуржол, поговорим об истории зарождения города, о символах и значениях современных зданий Астаны, познакомимся с культурой и традициями казахского народа, а также с современными реалиями жизни казахстанцев.

Описание экскурсии Начало маршрута — монумент «Байтерек» Символ столицы и воплощение древней легенды о мировом древе Бәйтерек. Смотровая площадка открывает панораму всего Нуржола — от Ак Орды до ЭКСПО. Экскурсовод расскажет, как архитекторы воплотили идею «осевого мира» — единства земли, неба и солнца. Дом Министерств, здание Сената и Мажилиса Здесь гости узнают, как создавалась «золотая ось власти» — место, где расположены все ключевые органы государственной системы. Обсудим, как архитектура выражает силу и открытость власти. Пешеходный бульвар Нуржол Главный променад Астаны — это «живая галерея» современного зодчества. Участники прогулки увидят фонтаны, скульптуры, арт-объекты, стеклянные фасады и узнают, какие идеи вдохновляли архитекторов из Казахстана, Великобритании, Японии и Италии. Торгово-развлекательные центры «Керуен» и «Хан-шатыр» Современные центры досуга и бизнеса — символ новой жизни столицы. Здесь можно сделать короткий перерыв, выпить кофе и сфотографироваться на фоне архитектурных шедевров. Мечеть Нур-Астана Самая большая мечеть Казахстана — образец гармонии традиций и современности. Гид расскажет о символике орнаментов, куполов и мраморных узоров, а также о роли ислама в культурной жизни страны.

