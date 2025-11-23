читать дальше

тогда вам точно ко мне. Я люблю гулять по улицам Астаны, рассказывать о её современности, контрастах и людях, которые создают этот город. Когда-то я долго не решалась начать, но однажды просто сказала себе — «пора!». И теперь с каждым путешественником я сама заново влюбляюсь в город. Приглашаю вас на прогулку, где будет не просто экскурсия, а живая беседа, смех, фото и истории об Астане.