Астана — город, выросший в степи за одно поколение.
Мы пройдём пешком от «Хан Шатыра» до Ак Орды и выясним, как архитектура отражает мечты и характер страны.
Я расскажу, как менялся стиль города — от первых стеклянных фасадов до арт-пространств, какое значение имеет вода в нашей культуре и почему у нас особое отношение к символам, гостеприимству и свободе.
Описание экскурсии
- ТРЦ «Хан Шатыр» — символ будущего Казахстана, созданный Норманом Фостером. Обсудим, почему здание напоминает гигантскую юрту и как внутри поддерживается вечное лето.
- ТРЦ «Керуен» — один из старейших торговых центров столицы.
- Национальный центр рукописей и редких книг — хранилище письменной истории Казахстана. Я расскажу, как развивался казахский алфавит и чем ценны древние рукописи.
- Бульвар Нуржол (бывший Бульвар Байтерек) — сердце города и любимое место прогулок жителей. Здесь сосредоточены символы новой столицы и воплощена идея современного Казахстана.
- Башня Байтерек — символ Астаны и всего государства. Вспомним легенду о птице Самрук, золотом яйце и мировом древе, а ещё выясним, почему высота башни — 97 метров.
- Дом министерств — архитектура, отражающая масштаб и государственность.
- Ак Орда — резиденция Президента Казахстана. Поговорим о значении резиденции, символике цвета и формы.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: вход на смотровую площадку «Бәйтерек» — 2500 тг (по желанию).
- Ограничений по возрасту нет, подходит для всех, кто готов пройти пешком около 3 км.
в пятницу и воскресенье в 11:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2015 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ТРЦ «Хан Шатыр»
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу и воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Балнур — ваш гид в Астане
В 2021 году я переехала в Астану, а с 2025 года стала работать гидом.
