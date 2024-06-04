Бульвар Нуржол – экскурсии в Астане

Найдено 6 экскурсий в категории «Бульвар Нуржол» в Астане, цены от 690 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экспресс-Астана для тех, у кого мало времени
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
24 отзыва
Популярное предложение
Экспресс-Астана: Главные достопримечательности за 2 часа
Познакомьтесь с Астаной за 2 часа: от центральной мечети до Байтерека. Идеально для тех, кто в городе проездом
Начало: В аэропорту, отеле или на вокзале
Завтра в 09:00
10 июня в 09:30
6 000 за всё до 3 чел.
Знакомьтесь, Астана
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
132 отзыва
Знакомьтесь, Астана: Путешествие по истории и культуре столицы Казахстана
Откройте для себя уникальную историю и архитектуру Астаны в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: Дом министерств
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 3 чел.
Здравствуй, Астана
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
142 отзыва
Здравствуй, Астана: Индивидуальное путешествие по символам столицы
Вас ждет незабываемое путешествие по Астане, где восточные традиции встречаются с современной архитектурой
Начало: По договоренности с гидом
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
9 688 за всё до 2 чел.
Ежедневная прогулка по Астане
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
5 отзывов
Ежедневная прогулка по Астане: от бульвара Нуржол до Хан Шатыра
Погрузитесь в атмосферу столицы Казахстана, исследуя её сердце вместе с опытным гидом. Познакомьтесь с культурой и историей города
Начало: На бульваре Нуржол
Расписание: ежедневно в 15:15
10 июня в 15:15
11 июня в 15:15
2 209 за человека
Вперед в будущее: аудиоэкскурсия по современной Астане
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
2 отзыва
Вперед в будущее: уникальная аудиоэкскурсия по современной Астане
Погрузитесь в атмосферу Астаны, исследуя ее современные чудеса и исторические сокровища с помощью вашего смартфона
Начало: Около Хан Шатыра
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
690 за человека
Фотопрогулка по Астане
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
Фотосессия в Астане: уникальные кадры на фоне городской архитектуры
Пройдите по центру Астаны и получите незабываемые фотографии. Профессиональный фотограф запечатлит вас на фоне главных достопримечательностей города
Начало: В районе монумента Байтерек
15 июня в 08:00
17 июня в 08:00
5 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    4 июня 2024
    Экспресс-Астана для тех, у кого мало времени
    Хочется сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО Евгению за экскурсию. Не смотря на то, что рейс задержали почти на час, меня встретили, ещё
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    и с сувенирами, провезли по значимым местам, попутно делая остановки для ознакомления и фото. Считаю, что экскурсия хороша и для тех, кто проездом, и для тех, кто приехал на подольше, так как она позволяет познакомиться с главными достопримечательностями города, наметить маршрут для посещения. Рекомендую.

    Хочется сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО Евгению за экскурсию. Не смотря на то, что рейс задержали почти наХочется сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО Евгению за экскурсию. Не смотря на то, что рейс задержали почти наХочется сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО Евгению за экскурсию. Не смотря на то, что рейс задержали почти наХочется сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО Евгению за экскурсию. Не смотря на то, что рейс задержали почти наХочется сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО Евгению за экскурсию. Не смотря на то, что рейс задержали почти на
  • Г
    Григорий
    4 июня 2024
    Знакомьтесь, Астана
    Отличная экскурсия!
  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Знакомьтесь, Астана
    Были на экскурсии по Астане, нам очень понравилось, все было в комфортном для нас темпе и с индивидуальным подходом, экскурсовод
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    Ардак очень приветливая и приятная, после экскурсии дала дала нам много полезных рекомендаций и всегда была с нами на связи 👍

    Были на экскурсии по Астане, нам очень понравилось, все было в комфортном для нас темпе иБыли на экскурсии по Астане, нам очень понравилось, все было в комфортном для нас темпе иБыли на экскурсии по Астане, нам очень понравилось, все было в комфортном для нас темпе и
  • Д
    Денис
    2 июня 2024
    Здравствуй, Астана
    В Астане мы с супругой были проездом, в субботу, впервые. Решение об экскурсии было принято спонтанно уже по дороге из
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    Павлодара, поэтому наперво нужно было найти оперативно реагирующих экскурсоводов (напомню, это была суббота, разгар дня). Трипстер с задачей справился, как всегда. Времени в столице было немного, поэтому также пришлось вписываться в рамки, чтобы посмотреть как можно больше достопримечательностей и успеть в аэропорт. Спасибо большое организатору экскурсии - Салиме, в качестве бонуса, нас доставили прямо к посадке! Сама экскурсия прошла отлично, даже несмотря на аномальные для конца мая +5 и дождь (сообщали, в окрестностях Астаны наблюдался снег). Но это нисколько не испортило настроения от экскурсии и только добавило желания вернуться в Астану снова, провести больше времени, посмотреть больше мест и, конечно, мы снова обратимся за этим к Салиме. Не сомневаемся!

  • Ю
    Юлия
    1 июня 2024
    Экспресс-Астана для тех, у кого мало времени
    Очень понравилась экскурсия и экскурсовод. Сначала посоветовал нам обалденное кафе для завтрака. Потом на машине проехали по городу с выходами и рассказами об основных достопримечательностях города. Очень интересный приятный рассказчик, ответил на все наши вопросы! Очень довольны экскурсией! Спасибо!!!
  • И
    Игорь
    30 мая 2024
    Экспресс-Астана для тех, у кого мало времени
    Первый раз в Астане, Посмотрели за пару часов все достопримечательности Астаны. Гид Евгений с отличной информотивной программой. Очень понравилось. Советую всем!
  • М
    Марина
    25 мая 2024
    Знакомьтесь, Астана
    Ну вот и закончилось наше путешествие по Казахстану, первый день после ночного прилёта и сразу обзорная экскурсия, думали не выдержим,
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    но оказалось все очень здорово, весело и без напрягов по маршруту. Экскурсовод молодая женщина преподнесла нам материал о городе именно в той форме что нам хотелось, небыло скучных дат о постройке и разрушении каждого дома, это была просто прогулка со знающим город человеком, нам рассказали о городе главное в очень легкой для понимания манере, и в то же времени ответили на совершенно все интересующие нас вопросы. Но что для нас оказалось ещё более важным чем сама экскурсия, что после ее окончания нас не бросили на произвол судьбы 😂, а продолжали с нами общаться на Вотсапе, помогли найти и забронировать столик в ресторане с национальной кухней, рассказали где можно погулять вечером, куда можно и нужно обязательно сходит, вообщем экскурсия была 2,5 часа, а поддержка все трое суток что мы тут были! Огромное спасибо Жанар за то что ты была с нами! Успехов тебе и процветания! Если когда то приедем снова, обязательно тебе напишем и сходим с тобой ещё в старый город.

    Ну вот и закончилось наше путешествие по Казахстану, первый день после ночного прилёта и сразу обзорнаяНу вот и закончилось наше путешествие по Казахстану, первый день после ночного прилёта и сразу обзорнаяНу вот и закончилось наше путешествие по Казахстану, первый день после ночного прилёта и сразу обзорнаяНу вот и закончилось наше путешествие по Казахстану, первый день после ночного прилёта и сразу обзорная
  • И
    Ирина
    17 мая 2024
    Здравствуй, Астана
    Прекрасная экскурсия и прекрасная Астана! Очень интересный маршрут и потрясающие места! Очень удобно, особенно в плохую погоду, что возят на машине. Смело рекомендую!
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  • А
    Анна
    13 мая 2024
    Здравствуй, Астана
    Очень хорошая экскурсия. Посмотрели весь город, красавицу Астану. Организатор Салима предусмотрительно оговорила заранее все важные детали экскурсии. Эрудированный и вежливый гид,
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    интересно рассказал историю города, показал все достопримечательности и даже поделился традициями и обычаями коренных жителей на примере своей семьи. Автомобиль комфортабельный, маршрут корректировался в соответствии с нашими пожеланиями посмотреть определенные районы города. Продолжительность экскурсии оптимальная для первого знакомства с городом.

  • К
    Ксения
    25 апреля 2024
    Ежедневная прогулка по Астане
    Отличный экскурсовод, с глубоким знанием истории народа и страны.

Ответы на вопросы от путешественников по Астане в категории «Бульвар Нуржол»

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Какие места ещё посмотреть в Астане
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Башня «Байтерек»
  3. Бульвар Нуржол
  4. Торговый центр «Хан Шатыр»
  5. Мечеть Хазрет-Султан
  6. Выставочный комплекс «Экспо»
  7. Монумент Казак Ели
  8. Парк Влюбленных
  9. Площадь Независимости
  10. Поющий фонтан
Сколько стоит экскурсия по Астане в июне 2024
Сейчас в Астане в категории "Бульвар Нуржол" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 690 до 9 688. Туристы уже оставили гидам 305 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.7 из 5
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