1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Экспресс-Астана: Главные достопримечательности за 2 часа
Познакомьтесь с Астаной за 2 часа: от центральной мечети до Байтерека. Идеально для тех, кто в городе проездом
Начало: В аэропорту, отеле или на вокзале
Завтра в 09:00
10 июня в 09:30
6 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Знакомьтесь, Астана: Путешествие по истории и культуре столицы Казахстана
Откройте для себя уникальную историю и архитектуру Астаны в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: Дом министерств
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Здравствуй, Астана: Индивидуальное путешествие по символам столицы
Вас ждет незабываемое путешествие по Астане, где восточные традиции встречаются с современной архитектурой
Начало: По договоренности с гидом
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
9 688₽ за всё до 2 чел.
Мини-группа
2 часа
Ежедневная прогулка по Астане: от бульвара Нуржол до Хан Шатыра
Погрузитесь в атмосферу столицы Казахстана, исследуя её сердце вместе с опытным гидом. Познакомьтесь с культурой и историей города
Начало: На бульваре Нуржол
Расписание: ежедневно в 15:15
10 июня в 15:15
11 июня в 15:15
2 209₽ за человека
Аудиогид
2 часа
Вперед в будущее: уникальная аудиоэкскурсия по современной Астане
Погрузитесь в атмосферу Астаны, исследуя ее современные чудеса и исторические сокровища с помощью вашего смартфона
Начало: Около Хан Шатыра
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
690₽ за человека
Фотопрогулка
2 часа
Фотосессия в Астане: уникальные кадры на фоне городской архитектуры
Пройдите по центру Астаны и получите незабываемые фотографии. Профессиональный фотограф запечатлит вас на фоне главных достопримечательностей города
Начало: В районе монумента Байтерек
15 июня в 08:00
17 июня в 08:00
5 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра4 июня 2024Хочется сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО Евгению за экскурсию. Не смотря на то, что рейс задержали почти на час, меня встретили, ещё
- ГГригорий4 июня 2024Отличная экскурсия!
- ИИрина3 июня 2024Были на экскурсии по Астане, нам очень понравилось, все было в комфортном для нас темпе и с индивидуальным подходом, экскурсовод
- ДДенис2 июня 2024В Астане мы с супругой были проездом, в субботу, впервые. Решение об экскурсии было принято спонтанно уже по дороге из
- ЮЮлия1 июня 2024Очень понравилась экскурсия и экскурсовод. Сначала посоветовал нам обалденное кафе для завтрака. Потом на машине проехали по городу с выходами и рассказами об основных достопримечательностях города. Очень интересный приятный рассказчик, ответил на все наши вопросы! Очень довольны экскурсией! Спасибо!!!
- ИИгорь30 мая 2024Первый раз в Астане, Посмотрели за пару часов все достопримечательности Астаны. Гид Евгений с отличной информотивной программой. Очень понравилось. Советую всем!
- ММарина25 мая 2024Ну вот и закончилось наше путешествие по Казахстану, первый день после ночного прилёта и сразу обзорная экскурсия, думали не выдержим,
- ИИрина17 мая 2024Прекрасная экскурсия и прекрасная Астана! Очень интересный маршрут и потрясающие места! Очень удобно, особенно в плохую погоду, что возят на машине. Смело рекомендую!
- ААнна13 мая 2024Очень хорошая экскурсия. Посмотрели весь город, красавицу Астану. Организатор Салима предусмотрительно оговорила заранее все важные детали экскурсии. Эрудированный и вежливый гид,
- ККсения25 апреля 2024Отличный экскурсовод, с глубоким знанием истории народа и страны.
Ответы на вопросы от путешественников по Астане в категории «Бульвар Нуржол»
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