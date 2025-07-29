М Марат Экскурсовод Алма, очень грамотный и приветливый специалист. Пешая прогулка доставила нашей семье удовольствие и дала много полезной информации. Рекомендую к заказу

Лариса Замечательный гид Алма смогла заинтересовать историей своей страны) Было познавательно, интересно, практически в формате диалога, где мы по ходу рассказа задавали вопросы и сразу получали исчерпывающие ответы. Спасибо Алме за наше приятно проведенное время - было очень душевно) Рекомендую!

Е Екатерина Очень познавательная экскурсия! Она позволила буквально прикоснуться к истории и почувствовать, какой невероятный путь проделала Астана — от степных кочевий до ультрасовременной столицы. Открыли для себя город с совершенно новой стороны и получили массу впечатлений. Экскурсия прошла на одном дыхании, отдельное спасибо экскурсоводу Алме!

Инна читать дальше Это те качества, которыми должен обладать экскурсовод, чтобы у вас остались прекрасные воспоминания о стране. А еще мне захотелось приехать в Россию и посмотреть фильмы о Казахстане и его истории. Спасибо, Алма! Экскурсию немного сократили по моей просьбе. Было очень холодно и часть экскурсии провели в тепле. Я рекомендую Алму, как прекрасного гида, четко владеющую материалом и безумно влюбленную в свою страну.

D David Очень приятный гид, и интересный тур. Спасибо большое

Елена

Я очень тщательно подхожу к выбору гида, читаю отзывы и программу.

Я сразу поняла, что про читать дальше Астану только Алма нам расскажет так, как никто другой.

За месяц мы списались и забронировали день.

В этот день светило солнце ☀️ и не просто так.

Алма не просто красивая и очаровательная девушка, но и профессионал своего дела. Ее глазами мы влюбились в город. Через нее мы прочувствовали любовь народа к своей земле.

Я ей желаю побольше туристов и просто счастья.

Благодарю ☺️ Мы часто путешествуем с семьей и всегда берём гида, чтобы познакомиться с городом (страной) его глазами.Я очень тщательно подхожу к выбору гида, читаю отзывы и программу.Я сразу поняла, что про

Н Нина Нам очень понравилась экскурсия, хорошо погуляли, было интересно слушать. Спасибо

А Анна читать дальше много о нем знает. Показала нам совсем другую Астану, подробно рассказала о том как все начиналось и как город развивался, о истории города, показала его знаковые постройки и фото как это выглядело раньше. Провела по очень красивым местам старого города, улочкам, набережной. Рассказала также о традиционных ремеслах, продуктах, сувенирах. Очень понравилось! Всем рекомендую! Очень хотели посмотреть не только новую Астану, но и старый город. Экскурсию проводила очень милая девушка Алма. Видно, что она искренне любит то, чем занимается, любит свой город и очень

Виктория Отличная экскурсия по Астане с прекрасной,умной,красивой Алмой! 2 часа пролетели незаметно, узнали много нового о городе и его жителях. Огромное спасибо за интересный рассказ! Всем рекомендуем!

А Анна Замечательная экскурсия от замечательного гида Алмы. Мы с мужем остались очень довольны. Содержательная но легкая экскурсия. Очень советую.

Е Елена Алма - отличный экскурсовод с историческим образованием и замечательная девушка! Прогулка с ней нам доставила большое удовольствие, она познакомила нас с исторической частью Астаны, обычаями казахского народа, рассказывала о местной кухне, порекомендовала, что нужно непременно попробовать, посоветовала, где пообедать и выпить вкусный кофе с местным колоритом. Очень рекомендуем (нас было 4 человека и все остались в восторге)!

А Алина Нам очень понравился рассказ Алмы об истории Астаны. Экскурсия была составлена не просто из сухих фактов, а добавлена информация о современном Казахстане и как это переплетается с историей. А ещё отдельное спасибо за магазинчик с интересными национальными продуктами!

Ильина читать дальше историю на два часа. Сам маршрут был не слишком длинным - мы были с ребенком 6 лет, и было комфортно даже ему.

Здорово, что эскурсия была индивидуальная - Алма подстраивалась под наш темп, где-то немного завернули, чтобы купить попить, остановились, чтобы сфотографировать интересные детали, рассмотреть изделия местных мастеров на набережной. Чувствуется, что экскурсовод любит то, что делает, и любит город, о котором рассказывает.

От души рекомендую - и саму экскурсию, и экскурсовода! На самом деле от экскурсии изначально не было каких-то завышенных ожиданий - просто хотелось узнать немного о городе, в который приехали в отпуск. Но на самом деле получили очень увлекательную

Натали Брали экскурсию на четверых человек двое взрослых и двое подростков. Информация была доступна как для взрослых так и для подростков. Экскурсовод отвечала на все наши интересующие вопросы, и порекомендовала функциональную кухню инста которую можно посетить.