Эта экскурсия предлагает уникальную возможность прогуляться по старой части Астаны, вдоль реки Ишим, и увидеть, как выглядел город до превращения в мегаполис.
Участники смогут посетить исторические улицы и здания, сохранившие атмосферу прошлых эпох, и узнать, как Астана стала столицей.
Это путешествие раскрывает культурное наследие и архитектурные памятники, которые рассказывают о жизни города в разные исторические периоды
Участники смогут посетить исторические улицы и здания, сохранившие атмосферу прошлых эпох, и узнать, как Астана стала столицей.
Это путешествие раскрывает культурное наследие и архитектурные памятники, которые рассказывают о жизни города в разные исторические периоды
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛 Погружение в историю города
- 🌉 Прекрасные виды на Ишим
- 🏙 Узнать о трансформации Астаны
- 🏡 Посетить сохранившиеся здания
- 📜 Тайны дореволюционных улиц
Что можно увидеть
- Театр им. Горького
- Думская улица
- Церковная улица
- Большая Базарная улица
- Гостиннодворская улица
- Дом и магазин купца Кубрина
- Дом купца Моисеева
- Городской променад
- Набережная Ишима
- Константино-Еленинская церковь
Описание экскурсии
- Театр им. Горького — немой свидетель трансформаций, от крепости и казачьего поселения до культурного центра столицы
- Думская улица — когда-то здесь стояла городская дума, решались вопросы местного значения, билось сердце уездного города
- Церковная улица — она вела к самому большому православному храму Акмолинска, собору, купола которого отражались в водах Ишима
- Большая Базарная улица — здесь шумел рынок: тюки с мукой, ворохи тёсаных досок, самовары, ткани, чай, табак…
- На Малой Базарной — чуть тише, но зато можно было найти редкие товары
- Гостиннодворская улица. Здесь стоял Гостиный Двор — центр купеческой торговли
- Дом и магазин купца Кубрина — один из немногих сохранившихся дореволюционных особняков
- Дом купца Моисеева — настоящий портрет купеческого Акмолинска
- Городской променад — улочка вдоль Ишима, по которой гуляли купцы и офицеры, чиновники и модницы, гимназисты и дети
- Набережная Ишима с прекрасным видом на реку
- Константино-Еленинская церковь — старейший храм города, чудом переживший войны, революции и десятилетия безбожия
Вы узнаете:
- почему именно здесь решили построить столицу
- какие тайны хранит река Ишим
- как менялся облик города на протяжении столетий
- какие здания сохранились с дореспубликанских времён и что они расскажут, если их «слушать»
- как назывались улицы в дореволюционное время
- как в одном городе уживались русские, казахи, немцы, татары
И многое, многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия подходит для всех возрастов, но маленьким детям может быть скучно из-за длительности
- В середине маршрута предусмотрена короткая остановка — по желанию можно будет зайти за кофе или купить воду
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У театра им. Горького
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алма — ваш гид в Астане
Провёл экскурсии для 142 туристов
Привет! Меня зовут Алма. Я сертифицированный гид, который с удовольствием открывает для себя и других новые истории и удивительные места. Я люблю делиться своими знаниями и делать экскурсии не только
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
М
Марат
29 июл 2025
Экскурсовод Алма, очень грамотный и приветливый специалист. Пешая прогулка доставила нашей семье удовольствие и дала много полезной информации. Рекомендую к заказу
Дата посещения: 28 июля 2025
Лариса
7 ноя 2025
Замечательный гид Алма смогла заинтересовать историей своей страны) Было познавательно, интересно, практически в формате диалога, где мы по ходу рассказа задавали вопросы и сразу получали исчерпывающие ответы. Спасибо Алме за наше приятно проведенное время - было очень душевно) Рекомендую!
Е
Екатерина
3 ноя 2025
Очень познавательная экскурсия! Она позволила буквально прикоснуться к истории и почувствовать, какой невероятный путь проделала Астана — от степных кочевий до ультрасовременной столицы. Открыли для себя город с совершенно новой стороны и получили массу впечатлений. Экскурсия прошла на одном дыхании, отдельное спасибо экскурсоводу Алме!
Инна
15 окт 2025
Экскурсию немного сократили по моей просьбе. Было очень холодно и часть экскурсии провели в тепле. Я рекомендую Алму, как прекрасного гида, четко владеющую материалом и безумно влюбленную в свою страну.
D
David
8 окт 2025
Очень приятный гид, и интересный тур. Спасибо большое
Елена
5 окт 2025
Мы часто путешествуем с семьей и всегда берём гида, чтобы познакомиться с городом (страной) его глазами.
Я очень тщательно подхожу к выбору гида, читаю отзывы и программу.
Я сразу поняла, что про
Я очень тщательно подхожу к выбору гида, читаю отзывы и программу.
Я сразу поняла, что про
Н
Нина
3 окт 2025
Нам очень понравилась экскурсия, хорошо погуляли, было интересно слушать. Спасибо
А
Анна
29 сен 2025
Очень хотели посмотреть не только новую Астану, но и старый город. Экскурсию проводила очень милая девушка Алма. Видно, что она искренне любит то, чем занимается, любит свой город и очень
Виктория
28 сен 2025
Отличная экскурсия по Астане с прекрасной,умной,красивой Алмой! 2 часа пролетели незаметно, узнали много нового о городе и его жителях. Огромное спасибо за интересный рассказ! Всем рекомендуем!
А
Анна
24 сен 2025
Замечательная экскурсия от замечательного гида Алмы. Мы с мужем остались очень довольны. Содержательная но легкая экскурсия. Очень советую.
Е
Елена
16 сен 2025
Алма - отличный экскурсовод с историческим образованием и замечательная девушка! Прогулка с ней нам доставила большое удовольствие, она познакомила нас с исторической частью Астаны, обычаями казахского народа, рассказывала о местной кухне, порекомендовала, что нужно непременно попробовать, посоветовала, где пообедать и выпить вкусный кофе с местным колоритом. Очень рекомендуем (нас было 4 человека и все остались в восторге)!
А
Алина
16 сен 2025
Нам очень понравился рассказ Алмы об истории Астаны. Экскурсия была составлена не просто из сухих фактов, а добавлена информация о современном Казахстане и как это переплетается с историей. А ещё отдельное спасибо за магазинчик с интересными национальными продуктами!
Ильина
27 авг 2025
На самом деле от экскурсии изначально не было каких-то завышенных ожиданий - просто хотелось узнать немного о городе, в который приехали в отпуск. Но на самом деле получили очень увлекательную
Натали
17 авг 2025
Брали экскурсию на четверых человек двое взрослых и двое подростков. Информация была доступна как для взрослых так и для подростков. Экскурсовод отвечала на все наши интересующие вопросы, и порекомендовала функциональную кухню инста которую можно посетить.
Д
Дмитрий
4 авг 2025
Познавательная экскурсия, спасибо Алме. Рекомендую.
Отдельно отмечу:
1. Гибкость по времени: через чат договорились на удобное мне время, которого изначально не было в приложении
2. У экскурсовода с собой были фотки (в т.
Отдельно отмечу:
1. Гибкость по времени: через чат договорились на удобное мне время, которого изначально не было в приложении
2. У экскурсовода с собой были фотки (в т.
Входит в следующие категории Астаны
Похожие экскурсии из Астаны
Индивидуальная
до 2 чел.
Лучший выборУникальная экскурсия по Астане: архитектура, история и культура
Откройте для себя Астану с её небоскрёбами, футуристическими строениями и историческими кварталами. Посетите музей ювелирного искусства и восточный базар
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8500 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
История и достопримечательности Астаны
Откройте для себя уникальную историю и архитектуру Астаны в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: Дом министерств
24 ноя в 09:00
25 ноя в 09:00
4500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Тысячи огней столицы
Увидеть самые сияющие ракурсы главных достопримечательностей Астаны
24 ноя в 18:00
25 ноя в 18:00
8500 ₽ за всё до 3 чел.