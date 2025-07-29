Мои заказы

Истоки Астаны: от кочевий до столицы

Путешествие по старой части Астаны, где история оживает. Узнайте, как город менялся и развивался, и какие тайны хранит река Ишим
Эта экскурсия предлагает уникальную возможность прогуляться по старой части Астаны, вдоль реки Ишим, и увидеть, как выглядел город до превращения в мегаполис.

Участники смогут посетить исторические улицы и здания, сохранившие атмосферу прошлых эпох, и узнать, как Астана стала столицей.

Это путешествие раскрывает культурное наследие и архитектурные памятники, которые рассказывают о жизни города в разные исторические периоды
21 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛 Погружение в историю города
  • 🌉 Прекрасные виды на Ишим
  • 🏙 Узнать о трансформации Астаны
  • 🏡 Посетить сохранившиеся здания
  • 📜 Тайны дореволюционных улиц
Что можно увидеть

  • Театр им. Горького
  • Думская улица
  • Церковная улица
  • Большая Базарная улица
  • Гостиннодворская улица
  • Дом и магазин купца Кубрина
  • Дом купца Моисеева
  • Городской променад
  • Набережная Ишима
  • Константино-Еленинская церковь

Описание экскурсии

  • Театр им. Горького — немой свидетель трансформаций, от крепости и казачьего поселения до культурного центра столицы
  • Думская улица — когда-то здесь стояла городская дума, решались вопросы местного значения, билось сердце уездного города
  • Церковная улица — она вела к самому большому православному храму Акмолинска, собору, купола которого отражались в водах Ишима
  • Большая Базарная улица — здесь шумел рынок: тюки с мукой, ворохи тёсаных досок, самовары, ткани, чай, табак…
  • На Малой Базарной — чуть тише, но зато можно было найти редкие товары
  • Гостиннодворская улица. Здесь стоял Гостиный Двор — центр купеческой торговли
  • Дом и магазин купца Кубрина — один из немногих сохранившихся дореволюционных особняков
  • Дом купца Моисеева — настоящий портрет купеческого Акмолинска
  • Городской променад — улочка вдоль Ишима, по которой гуляли купцы и офицеры, чиновники и модницы, гимназисты и дети
  • Набережная Ишима с прекрасным видом на реку
  • Константино-Еленинская церковь — старейший храм города, чудом переживший войны, революции и десятилетия безбожия

Вы узнаете:

  • почему именно здесь решили построить столицу
  • какие тайны хранит река Ишим
  • как менялся облик города на протяжении столетий
  • какие здания сохранились с дореспубликанских времён и что они расскажут, если их «слушать»
  • как назывались улицы в дореволюционное время
  • как в одном городе уживались русские, казахи, немцы, татары

И многое, многое другое!

Организационные детали

  • Экскурсия подходит для всех возрастов, но маленьким детям может быть скучно из-за длительности
  • В середине маршрута предусмотрена короткая остановка — по желанию можно будет зайти за кофе или купить воду

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У театра им. Горького
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алма
Алма — ваш гид в Астане
Провёл экскурсии для 142 туристов
Привет! Меня зовут Алма. Я сертифицированный гид, который с удовольствием открывает для себя и других новые истории и удивительные места. Я люблю делиться своими знаниями и делать экскурсии не только
читать дальше

познавательными, но и увлекательными, живыми и запоминающимися. Мой подход — это открытость, искренность и желание показать, что история может быть интересной и близкой каждому. Я постоянно учусь и развиваюсь, чтобы становиться лучше и радовать своих гостей яркими впечатлениями. Если вы хотите почувствовать дух места, узнать много нового и провести время в дружеской и комфортной обстановке, я буду рада стать вашим проводником в этом путешествии по гостеприимной Астане!

Отзывы и рейтинг

Основано на 21 отзыве
Фотографии от путешественников

М
Марат
29 июл 2025
Экскурсовод Алма, очень грамотный и приветливый специалист. Пешая прогулка доставила нашей семье удовольствие и дала много полезной информации. Рекомендую к заказу
Дата посещения: 28 июля 2025
Лариса
Лариса
7 ноя 2025
Замечательный гид Алма смогла заинтересовать историей своей страны) Было познавательно, интересно, практически в формате диалога, где мы по ходу рассказа задавали вопросы и сразу получали исчерпывающие ответы. Спасибо Алме за наше приятно проведенное время - было очень душевно) Рекомендую!
Е
Екатерина
3 ноя 2025
Очень познавательная экскурсия! Она позволила буквально прикоснуться к истории и почувствовать, какой невероятный путь проделала Астана — от степных кочевий до ультрасовременной столицы. Открыли для себя город с совершенно новой стороны и получили массу впечатлений. Экскурсия прошла на одном дыхании, отдельное спасибо экскурсоводу Алме!
Инна
Инна
15 окт 2025
Экскурсию немного сократили по моей просьбе. Было очень холодно и часть экскурсии провели в тепле. Я рекомендую Алму, как прекрасного гида, четко владеющую материалом и безумно влюбленную в свою страну.
читать дальше

Это те качества, которыми должен обладать экскурсовод, чтобы у вас остались прекрасные воспоминания о стране. А еще мне захотелось приехать в Россию и посмотреть фильмы о Казахстане и его истории. Спасибо, Алма!

D
David
8 окт 2025
Очень приятный гид, и интересный тур. Спасибо большое
Елена
Елена
5 окт 2025
Мы часто путешествуем с семьей и всегда берём гида, чтобы познакомиться с городом (страной) его глазами.
Я очень тщательно подхожу к выбору гида, читаю отзывы и программу.
Я сразу поняла, что про
читать дальше

Астану только Алма нам расскажет так, как никто другой.
За месяц мы списались и забронировали день.
В этот день светило солнце ☀️ и не просто так.
Алма не просто красивая и очаровательная девушка, но и профессионал своего дела. Ее глазами мы влюбились в город. Через нее мы прочувствовали любовь народа к своей земле.
Я ей желаю побольше туристов и просто счастья.
Благодарю ☺️

Н
Нина
3 окт 2025
Нам очень понравилась экскурсия, хорошо погуляли, было интересно слушать. Спасибо
А
Анна
29 сен 2025
Очень хотели посмотреть не только новую Астану, но и старый город. Экскурсию проводила очень милая девушка Алма. Видно, что она искренне любит то, чем занимается, любит свой город и очень
читать дальше

много о нем знает. Показала нам совсем другую Астану, подробно рассказала о том как все начиналось и как город развивался, о истории города, показала его знаковые постройки и фото как это выглядело раньше. Провела по очень красивым местам старого города, улочкам, набережной. Рассказала также о традиционных ремеслах, продуктах, сувенирах. Очень понравилось! Всем рекомендую!

Виктория
Виктория
28 сен 2025
Отличная экскурсия по Астане с прекрасной,умной,красивой Алмой! 2 часа пролетели незаметно, узнали много нового о городе и его жителях. Огромное спасибо за интересный рассказ! Всем рекомендуем!
А
Анна
24 сен 2025
Замечательная экскурсия от замечательного гида Алмы. Мы с мужем остались очень довольны. Содержательная но легкая экскурсия. Очень советую.
Е
Елена
16 сен 2025
Алма - отличный экскурсовод с историческим образованием и замечательная девушка! Прогулка с ней нам доставила большое удовольствие, она познакомила нас с исторической частью Астаны, обычаями казахского народа, рассказывала о местной кухне, порекомендовала, что нужно непременно попробовать, посоветовала, где пообедать и выпить вкусный кофе с местным колоритом. Очень рекомендуем (нас было 4 человека и все остались в восторге)!
А
Алина
16 сен 2025
Нам очень понравился рассказ Алмы об истории Астаны. Экскурсия была составлена не просто из сухих фактов, а добавлена информация о современном Казахстане и как это переплетается с историей. А ещё отдельное спасибо за магазинчик с интересными национальными продуктами!
Ильина
Ильина
27 авг 2025
На самом деле от экскурсии изначально не было каких-то завышенных ожиданий - просто хотелось узнать немного о городе, в который приехали в отпуск. Но на самом деле получили очень увлекательную
читать дальше

историю на два часа. Сам маршрут был не слишком длинным - мы были с ребенком 6 лет, и было комфортно даже ему.
Здорово, что эскурсия была индивидуальная - Алма подстраивалась под наш темп, где-то немного завернули, чтобы купить попить, остановились, чтобы сфотографировать интересные детали, рассмотреть изделия местных мастеров на набережной. Чувствуется, что экскурсовод любит то, что делает, и любит город, о котором рассказывает.
От души рекомендую - и саму экскурсию, и экскурсовода!

Натали
Натали
17 авг 2025
Брали экскурсию на четверых человек двое взрослых и двое подростков. Информация была доступна как для взрослых так и для подростков. Экскурсовод отвечала на все наши интересующие вопросы, и порекомендовала функциональную кухню инста которую можно посетить.
Д
Дмитрий
4 авг 2025
Познавательная экскурсия, спасибо Алме. Рекомендую.
Отдельно отмечу:
1. Гибкость по времени: через чат договорились на удобное мне время, которого изначально не было в приложении
2. У экскурсовода с собой были фотки (в т.
читать дальше

ч. черно-белые) ключевых обьектов, где можно увидеть достопримечательности в их историческом виде
3. Рекомендации по сувенирам, в т. ч. продуктовым
4. Обязательно надо посетить новую часть города, но это уже предмет отдельной экскурсии

