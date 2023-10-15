Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Мы не рекомендуем брать детей младше 12 лет в групповой тур, так как темп поездки достаточно высокий, экскурсии насыщенные, а подача материала рассчитана на взрослую аудиторию. Кроме того, дети могут задерживать всю остальную группу, из-за чего пострадает запланированный график экскурсий.

Для путешествий с маленькими детьми мы рекомендуем индивидуальный формат и с удовольствием подберём маршрут, который будет интересен всем членам семьи. Более того, индивидуальные экскурсии можно будет регулировать на месте.

Граждане РФ могут пересечь границу с Казахстаном как по российскому паспорту, так и по заграничному. Дети до 14 лет — по свидетельству о рождении. Правом безвизового 90-дневного пребывания на территории страны могут воспользоваться граждане России, Белоруссии, Украины, Кыргызстана, Армении, Грузии, Молдовы и Монголии.

Оплачивать покупки и всевозможные услуги в Казахстане официально разрешено только в тенге. Расплачиваясь в российских рублях, евро и долларах США, вы поступаете на свой страх и риск. Гораздо удобнее позаботиться об обмене наличности заранее, благо сделать это можно здесь легко. Многочисленные банковские отделения и обменные пункты зачастую функционируют круглосуточно. Кроме того, в крупных городах существует довольно большое количество банкоматов. Прием к оплате банковских карт производится в подавляющей части торговых центров и отелей.

Фирма оставляет за собой право изменить программу, не изменяя объёма и качества предоставленных услуг. Изменение программы возможно из-за природно-климатических условий, форс-мажорных обстоятельств, нарушений работы транспорта и др.