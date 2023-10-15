Современный и нерукотворный Казахстан: Астана, Алматы и Чарынский каньон

Увидеть 2 столицы, рассмотреть красно-оранжевые «замки» и полюбоваться городом с горы Кок-Тобе

Описание
Программа по дням
О гиде
Ответы на вопросы
Современный и нерукотворный Казахстан: Астана, Алматы и Чарынский каньон
Современный и нерукотворный Казахстан: Астана, Алматы и Чарынский каньон
Современный и нерукотворный Казахстан: Астана, Алматы и Чарынский каньон
Современный и нерукотворный Казахстан: Астана, Алматы и Чарынский каньон
Современный и нерукотворный Казахстан: Астана, Алматы и Чарынский каньон
Современный и нерукотворный Казахстан: Астана, Алматы и Чарынский каньон
Современный и нерукотворный Казахстан: Астана, Алматы и Чарынский каньон
Современный и нерукотворный Казахстан: Астана, Алматы и Чарынский каньон
Современный и нерукотворный Казахстан: Астана, Алматы и Чарынский каньон
Современный и нерукотворный Казахстан: Астана, Алматы и Чарынский каньон
Современный и нерукотворный Казахстан: Астана, Алматы и Чарынский каньон
Современный и нерукотворный Казахстан: Астана, Алматы и Чарынский каньон
Современный и нерукотворный Казахстан: Астана, Алматы и Чарынский каньон
Современный и нерукотворный Казахстан: Астана, Алматы и Чарынский каньон
Современный и нерукотворный Казахстан: Астана, Алматы и Чарынский каньон
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Мы не рекомендуем брать детей младше 12 лет в групповой тур, так как темп поездки достаточно высокий, экскурсии насыщенные, а подача материала рассчитана на взрослую аудиторию. Кроме того, дети могут задерживать всю остальную группу, из-за чего пострадает запланированный график экскурсий.

Для путешествий с маленькими детьми мы рекомендуем индивидуальный формат и с удовольствием подберём маршрут, который будет интересен всем членам семьи. Более того, индивидуальные экскурсии можно будет регулировать на месте.

Граждане РФ могут пересечь границу с Казахстаном как по российскому паспорту, так и по заграничному. Дети до 14 лет — по свидетельству о рождении. Правом безвизового 90-дневного пребывания на территории страны могут воспользоваться граждане России, Белоруссии, Украины, Кыргызстана, Армении, Грузии, Молдовы и Монголии.

Оплачивать покупки и всевозможные услуги в Казахстане официально разрешено только в тенге. Расплачиваясь в российских рублях, евро и долларах США, вы поступаете на свой страх и риск. Гораздо удобнее позаботиться об обмене наличности заранее, благо сделать это можно здесь легко. Многочисленные банковские отделения и обменные пункты зачастую функционируют круглосуточно. Кроме того, в крупных городах существует довольно большое количество банкоматов. Прием к оплате банковских карт производится в подавляющей части торговых центров и отелей.

Фирма оставляет за собой право изменить программу, не изменяя объёма и качества предоставленных услуг. Изменение программы возможно из-за природно-климатических условий, форс-мажорных обстоятельств, нарушений работы транспорта и др.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Астану

Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель. Размещение после 14:00.

Добро пожаловать в АстануДобро пожаловать в АстануДобро пожаловать в АстануДобро пожаловать в АстануДобро пожаловать в АстануДобро пожаловать в Астану
2 день

Астана

Астана — современный и молодой город, который привлекает туристов и выделяется оригинальной архитектурой и множеством зелёных зон. На этом мы сегодня и сделаем акцент в обзорной экскурсии. Увидим мечеть Хазрет Султан, Дворец мира и согласия, Национальный музей Казахстана, поднимемся на смотровую площадку монумента Байтерек, откуда полюбуемся городом с высоты. Прогуляемся среди оригинальных объектов выставки ЭКСПО-2017, в которой принимали участие 115 государств и 22 международные организации.

Вечером — пешая экскурсия по набережной Астаны.

АстанаАстанаАстанаАстанаАстанаАстана
3 день

Старая часть города и скоростной поезд в Алматы

Сегодня заглянем в старую часть Астаны, увидим музей Первого Президента и главный православный кафедральный собор Казахстана. Желающие смогут посетить торгово-развлекательный центр «Хан-Шатыр», который входит в десятку лучших экозданий, возведённых на планете в 2010 году.

Вечером переезд на ж. -д. вокзал, откуда в 21:00 отправляется наш скоростной поезд в Алматы.

Старая часть города и скоростной поезд в АлматыСтарая часть города и скоростной поезд в АлматыСтарая часть города и скоростной поезд в АлматыСтарая часть города и скоростной поезд в Алматы
4 день

Алматы

Наш поезд прибывает в Алматы в 11:40. Сначала заселяемся и идём завтракать в кафе.

Сегодня познакомимся с городом фонтанов и зелени, крупнейшим финансово-экономическим и культурным центром Казахстана. Увидим все главные достопримечательности: парк им. 28-ми гвардейцев-панфиловцев, Свято-Вознесенский кафедральный собор (одно из красивейших деревянных строений в мире), Мемориал Славы и Вечный Огонь. Прогуляемся до Зелёного базара и отправимся в урочище Медео, где находится самый высокогорный ледовый каток в мире. Поднимемся на автомобиле на гору Кок-Тобе, откуда полюбуемся городом. Здесь же находятся сувенирные лавки и парковая зона. Обратно спустимся на фуникулёре.

АлматыАлматыАлматыАлматыАлматыАлматы
5 день

Чарынский каньон

Пора отправиться к главной природной локации нашего путешествия, да и всего Казахстана — Чарынскому каньону. Высота его склонов достигает 300 метров! Природа создала здесь «Долину замков» с остроконечными башнями из осадочных пород, где мы и прогуляемся. Устроим обед-пикник и сделаем множество снимков с красно-оранжевыми скалами.

Вечером вернёмся в гостиницу в Алматы.

Чарынский каньонЧарынский каньонЧарынский каньонЧарынский каньонЧарынский каньон
6 день

Отъезд

Выселяемся из гостиницы до 12:00. Организован трансфер в аэропорт.

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Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Астана, аэропорт (точное место и время организатор сообщит после бронирования), заселение в гостиницу после 14:00
Завершение: Алматы, выезд из гостиницы до 12:00 (трансфер до аэропорта)
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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