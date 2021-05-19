Полезная информация о Нур-Султане
Что нужно знать о Нур-Султане: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 10 экскурсий
Местное время в Нур-Султане
02:4315
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇰🇿 Казахстан
|Название города
|Нур-Султан
|По-английски
|Nur-Sultan
|Это столица
|Нур-Султан является столицей Казахстана
|Население города
|345 604 чел.
|Часовой пояс
|Asia/Almaty
|Средняя высота
|358 м. от уровня моря
Где находится Нур-Султан на карте
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