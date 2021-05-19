Всё о Нур-Султане

Полезная информация о Нур-Султане

Что нужно знать о Нур-Султане: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 10 экскурсий
Местное время в Нур-Султане
02:4315
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇰🇿 Казахстан
Название городаНур-Султан
По-английскиNur-Sultan
Это столицаНур-Султан является столицей Казахстана
Население города345 604 чел.
Часовой поясAsia/Almaty
Средняя высота358 м. от уровня моря

Где находится Нур-Султан на карте

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