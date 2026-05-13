С местным гидом в комфортном темпе вы посетите ключевые места: от футуристического центра до спокойной старой части города. Познакомитесь с историей и местной кухней.
Побываете в Успенском кафедральном соборе, заглянете на фермерский рынок, посмотрите на космические объекты и попробуете традиционный плов и сладости.
Описание экскурсии
Современная часть (3 часа):
- увидите театр «Астана Опера»
- сделаете фото на фоне ТРЦ «Хан‑Шатыр» в виде шатра и смотровой башни «Байтерек»
- посмотрите на космическую технику
- посетите выставочный комплекс «Астана ЭКСПО-2017»
- заглянете на фермерский рынок: продегустируете национальные сладости и погрузитесь в повседневную жизнь города
Обед. В кафе, куда ходят сами местные жители, вы попробуете плов, а гид расскажет о регионах Казахстана и их особенностях.
Историческая часть (4 часа):
- увидите Дворец мира и согласия и Национальный музей Республики Казахстан
- подниметесь на смотровую площадку с панорамным видом на город
- посетите Успенский кафедральный собор с богатым убранством
- прогуляетесь по пешеходному мост Атырау
- пройдёте по улице ремесленников и посмотрите на старые дома
Обратный трансфер в отель или аэропорт.
Поговорим:
- о современной жизни Астаны без скучных дат и сухих фактов
- как из степи вырос современный город и почему Байтерек — его главный символ
- зачем построили «Хан‑Шатыр» и как архитектура отражает амбиции страны
- почему «Астана Опера» — гордость города
- о роли «Байконура» и связи Казахстана с космическими открытиями
- о прошлом старой Астаны, традициях и вере
- о регионах Казахстана, менталитете и национальной кухне
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном легковом автомобиле или минивэне в зависимости от количества участников
- Пешком пройдём не более 4 км
- Обед (национальный плов или другое блюдо — на выбор), чай и сладости включены
- Можем поменять маршрут по вашему желанию
- С вами буду я или один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|7500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У аэропорта, вокзала или вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наз — ваша команда гидов в Астане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 891 туриста
Я собрала лучшую банду гидов в Астане. Мы не грузим скучными датами из учебников — влюбляем в город через живые истории. С нами вы увидите Астану разной: от уютных двориков
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
А
Участвовали в экскурсии с гидом Адулой. Все очень понравилось. Прекрасно провели время.
Наз
Ответ организатора:
Спасибо вам за отзыв ☺️✨
Очень рады, что вам всё понравилось и вы прекрасно провели время с гидом Абдуллой 🤍
Надеемся, вы не слишком устали от такого насыщенного дня 😊 Будем ждать вас снова!
