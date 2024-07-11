Искусство улиц: граффити и муралы Астаны

Познакомьтесь с уличным искусством Астаны, узнайте историю граффити и муралов, оцените работы местных художников и погрузитесь в атмосферу творчества
На этой индивидуальной экскурсии вы увидите Астану с необычного ракурса. Граффити и муралы украшают стены зданий, превращая их в холсты для самовыражения.

Во время прогулки по правому берегу столицы вы увидите
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работы неизвестного художника, ностальгирующего по СССР, советскую мозаику 1972 года, портрет Сакена Сейфуллина в стиле неопуантилизма и первый мурал в городе. Также вас ждёт галерея под открытым небом с репродукциями классиков казахстанской живописи.

Узнайте, как уличное искусство стало частью городского ландшафта и что олицетворяет каждое изображение

5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🎨 Увидеть уникальные граффити и муралы
  2. 🖼️ Познакомиться с историей уличного искусства
  3. 🏙️ Оценить работы местных художников
  4. 🕵️‍♂️ Узнать интересные факты о городе
  5. 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семейных прогулок
Искусство улиц: граффити и муралы Астаны
Искусство улиц: граффити и муралы Астаны
Искусство улиц: граффити и муралы Астаны
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Работы неизвестного уличного художника
  • Советская мозаика 1972 года
  • Портрет Сакена Сейфуллина
  • Первый мурал в столице
  • Галерея под открытым небом

Описание экскурсии

Во время прогулки вы познакомитесь с уличным искусством правого берега Астаны:

  • увидите работы неизвестного уличного художника, ностальгирующего по СССР
  • полюбуетесь советской мозаикой 1972 года — настоящим городским наследием
  • оцените портрет Сакена Сейфуллина в стилистике неопуантилизма
  • найдёте самый первый мурал в столице
  • «посетите» галерею под открытым небом с репродукциями классиков казахстанской живописи
  • и многое другое!

Вы узнаете, как стены зданий становятся холстами для самовыражения и как город ведёт диалог с людьми через уличное искусство. Как художники передают через работы свой опыт и мысли — и что олицетворяет каждое изображение. И поймёте, что искусство можно увидеть не только в галереях и музеях.

Организационные детали

  • Остаток оплаты вносится на месте в тенге по курсу Национального банка Казахстана на день экскурсии
  • Если вы хотите взять с собой детей, учитывайте, что придётся много ходить (примерно 3,5 км) и слушать – оценивайте свои возможности заранее.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Арбате
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Марина
11 июля 2024
Экскурсия понравилась, Дмитрий приятный человек, свой материал знает и рассказывает хорошо. Мне немного не хватило эмоций. Всё-таки на индивидуальные экскурсии мы идём не только ради новых открытий и знаний (это
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можно и в интернете почитать), а за впечатлениями и эмоциями. Хотелось бы, чтобы такая интересная экскурсия - развивалась и "ожила". Какие- то рассказы по ходу движения, когда идем от объекта к объекту, а не только возле них (в маленьких группах это вполне возможно, слышимость хорошая). Добавить свои впечатления от муралов, от города, от того как менялся город и люди (тем более Дмитрий родился и вырос в Астане). Знать какие-то основные моменты истории города, хоть они и не имеют отношение к этой экскурсии, но их спрашивают туристы)) -например, когда основали город? Да, даже, проходя по ул. Сейфуллина с его портретом, к другой картине-рассказать, что это основоположник казахской поэзии, который изменил синтаксис, граматику и был расстрелян в 1938г, а его жена с сыном были отправлены в А. Л.Ж.И. Р., который находится недалеко. Во время экскурсии были такие моменты, когда мы узнавали то, что "оживляет" историю, но мне их не хватило, и они были рассказаны у муралов, а между ними шли, в основном молча. Хочу, чтобы Дмитрий стал лучшим гидом Астаны)) и придумал как заполнять эти паузы. И вот, кстати, ещё один интересный факт, который можно озвучивать и показыаать, и о котором мы узнали в этот же день вечером на дегустации Казахского! вина (есть такое! и винотека есть) - оказывается на всех наклейках этого вина используются петроглифы с Алма-Атинских раскопок, где нашли золотого человека. Вот прямо в тему экскурсии- древние рисунки в оформлении современного казахского вина. Дмитрию желаю всего хорошего, интересных туристов и экскурсий)

А
6 июля 2024
Отличный материал и интересная прогулка по уличному искусству Астаны.
Отличный материал и интересная прогулка по уличному искусству Астаны.Отличный материал и интересная прогулка по уличному искусству Астаны.
Л
2 июля 2024
Экскурсия очень понравилась. Димитрий отличный рассказчик, порекомендовала всем друзьям в Астане

Входит в следующие категории Астаны

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиНеобычныеЛетниеНа выходныеИскусство и музеиМузеиИскусство

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