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можно и в интернете почитать), а за впечатлениями и эмоциями. Хотелось бы, чтобы такая интересная экскурсия - развивалась и "ожила". Какие- то рассказы по ходу движения, когда идем от объекта к объекту, а не только возле них (в маленьких группах это вполне возможно, слышимость хорошая). Добавить свои впечатления от муралов, от города, от того как менялся город и люди (тем более Дмитрий родился и вырос в Астане). Знать какие-то основные моменты истории города, хоть они и не имеют отношение к этой экскурсии, но их спрашивают туристы)) -например, когда основали город? Да, даже, проходя по ул. Сейфуллина с его портретом, к другой картине-рассказать, что это основоположник казахской поэзии, который изменил синтаксис, граматику и был расстрелян в 1938г, а его жена с сыном были отправлены в А. Л.Ж.И. Р., который находится недалеко. Во время экскурсии были такие моменты, когда мы узнавали то, что "оживляет" историю, но мне их не хватило, и они были рассказаны у муралов, а между ними шли, в основном молча. Хочу, чтобы Дмитрий стал лучшим гидом Астаны)) и придумал как заполнять эти паузы. И вот, кстати, ещё один интересный факт, который можно озвучивать и показыаать, и о котором мы узнали в этот же день вечером на дегустации Казахского! вина (есть такое! и винотека есть) - оказывается на всех наклейках этого вина используются петроглифы с Алма-Атинских раскопок, где нашли золотого человека. Вот прямо в тему экскурсии- древние рисунки в оформлении современного казахского вина. Дмитрию желаю всего хорошего, интересных туристов и экскурсий)