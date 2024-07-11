На этой индивидуальной экскурсии вы увидите Астану с необычного ракурса. Граффити и муралы украшают стены зданий, превращая их в холсты для самовыражения.
Во время прогулки по правому берегу столицы вы увидите
Во время прогулки по правому берегу столицы вы увидите
5 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Увидеть уникальные граффити и муралы
- 🖼️ Познакомиться с историей уличного искусства
- 🏙️ Оценить работы местных художников
- 🕵️♂️ Узнать интересные факты о городе
- 👨👩👧👦 Подходит для семейных прогулок
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Работы неизвестного уличного художника
- Советская мозаика 1972 года
- Портрет Сакена Сейфуллина
- Первый мурал в столице
- Галерея под открытым небом
Описание экскурсии
Во время прогулки вы познакомитесь с уличным искусством правого берега Астаны:
- увидите работы неизвестного уличного художника, ностальгирующего по СССР
- полюбуетесь советской мозаикой 1972 года — настоящим городским наследием
- оцените портрет Сакена Сейфуллина в стилистике неопуантилизма
- найдёте самый первый мурал в столице
- «посетите» галерею под открытым небом с репродукциями классиков казахстанской живописи
- и многое другое!
Вы узнаете, как стены зданий становятся холстами для самовыражения и как город ведёт диалог с людьми через уличное искусство. Как художники передают через работы свой опыт и мысли — и что олицетворяет каждое изображение. И поймёте, что искусство можно увидеть не только в галереях и музеях.
Организационные детали
- Остаток оплаты вносится на месте в тенге по курсу Национального банка Казахстана на день экскурсии
- Если вы хотите взять с собой детей, учитывайте, что придётся много ходить (примерно 3,5 км) и слушать – оценивайте свои возможности заранее.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Арбате
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Астане
Родился и проживаю всю жизнь в Астане, с самого детства мне нравится граффити и уличное искусство. Также я всегда любил выступать перед людьми и что-то рассказывать им. Один раз увидел объявление, что городская мэрия проводит обучение гидов-экскурсоводов. Пошел, отучился. Совместил полученные знания с любовью к уличному искусству, своему городу и выступлениям. Так и начал водить экскурсии:)Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Марина
11 июля 2024
Экскурсия понравилась, Дмитрий приятный человек, свой материал знает и рассказывает хорошо. Мне немного не хватило эмоций. Всё-таки на индивидуальные экскурсии мы идём не только ради новых открытий и знаний (это
А
Алексей
6 июля 2024
Отличный материал и интересная прогулка по уличному искусству Астаны.
Л
Людмила
2 июля 2024
Экскурсия очень понравилась. Димитрий отличный рассказчик, порекомендовала всем друзьям в Астане
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