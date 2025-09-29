Мы отправимся один из бывших засекреченных объектов Советского Союза.
Путешествие сюда — как экскурсия в параллельную реальность, где в закрытом городе учёные трудились над созданием страшного оружия в микробиологическом центре и на горно-химическом комбинате.
Вы узнаете, что они разрабатывали и какую роль Степногорск сыграл в развитии ядерной программы СССР.
Путешествие сюда — как экскурсия в параллельную реальность, где в закрытом городе учёные трудились над созданием страшного оружия в микробиологическом центре и на горно-химическом комбинате.
Вы узнаете, что они разрабатывали и какую роль Степногорск сыграл в развитии ядерной программы СССР.
Описание экскурсии
Вы пройдёте по улицам, где кипела жизнь секретных лабораторий, и выясните:
- Когда и для чего был создан Степногорск
- Что именно здесь скрывалось за нейтральным названием «Почтовый ящик»
- Как жили и работали люди в условиях строжайшей секретности
- Какую роль город сыграл в холодной войне
Вы увидите:
- Первый жилой дом Степногорска
- Старый аэропорт города
- Памятники: воинам Великой Отечественной войны, Кожымукану Мунайтпасову, интернационалистам-афганцам
- Центральную площадь и символ города — памятник горнякам
- Флагшток и объекты символической архитектуры советского времени
- Промышленную зону с градообразующими заводами
- Историко-краеведческий музей
Организационные детали
- Расстояние от Астаны — около 180 км. Дорога в одну сторону займёт примерно 2,5 часа. Поездка проходит на спортивном купе VW SCIROCCO
- Экскурсия по Степногорску продолжается примерно 3 часа и проходит на LEXUS RX 300. Все объекты мы осмотрим снаружи
- Обед планируется в гриль баре, средний чек — 1000–2000 ₽ за чел.
- Рекомендуемый возраст 10+
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваша команда гидов в Астане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 198 туристов
Мы — команда грамотных гидов в Астане и знаем всё о современной и прошлой жизни Казахстана, поскольку живём и работаем здесь уже многие годы. Хотим поделиться с вами секретами города и показать самые знаменитые места столицы, чтобы вы могли сказать «Я здесь был!».
Отзывы и рейтинг
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Бесконечные, освоенные в советское время, целинные земли, закрытый в советские времена город - у нас было отличное путешествие с отличным рассказчиком. Большое спасибо!
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