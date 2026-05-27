Астана после заката

Увидеть город в магической подсветке - и услышать о людях, идеях и будущем
Экскурсия для тех, кто хочет увидеть Астану иначе — ночью, когда город превращается в арт-объект.

От монумента «Байтерек» до сферы Alem.ai и набережной Ишима: это маршрут про свет, архитектуру и живые истории, которые звучат в темноте куда ярче.
Астана после заката

Описание экскурсии

Монумент «Астана Байтерек»

Символ столицы в вечерней подсветке выглядит особенно выразительно. Поговорим о смыслах города и о том, какой задумывалась Астана.

Площадь Независимости

Вечером она приобретает торжественный и почти кинематографичный вид. Вы узнаете, как формировалась столица и какие этапы прошла страна.

ТРЦ «Хан Шатыр»

Футуристическое здание и практически арт-объект. Вы увидите, как архитектура отражает характер современной Астаны — смелой и технологичной.

Сфера Alem.ai

Один из самых впечатляющих объектов города — ночью он словно светится изнутри.

Набережная реки Ишим

Прогулка вдоль воды в огнях города — про атмосферу и спокойствие. Здесь Астана раскрывается мягкой и живой.

Ещё мы расскажем:

  • как Астана стала символом новой эпохи Казахстана
  • почему именно такие формы у ключевых зданий города
  • какие мировые тренды стоят за созданием Alem.a и ТРЦ «Хан Шатыр»
  • как меняется восприятие пространства в разное время суток

Организационные детали

  • Едем на Mercedes Sprinter, детского кресла нет
  • Делаем остановки у достопримечательностей и прогуливаемся
  • С вами будет один из гидов нашей команды

в субботу в 20:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник1900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На проспекте Кабанбай Батыра
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 20:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Айжан
Айжан — Организатор в Астане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 228 туристов
Я основательница туристической компании. С 2013 года работаю в сфере туризма. То, что я делаю вместе со своей командой, — это результат многолетнего труда, любви к путешествиям и стремления показать всем красоту и уникальность Казахстана. У нас не просто экскурсии, а настоящие приключения, полные ярких эмоций и незабываемых впечатлений. Будем очень рады видеть каждого из вас на наших экскурсиях!

