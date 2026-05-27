Экскурсия для тех, кто хочет увидеть Астану иначе — ночью, когда город превращается в арт-объект. От монумента «Байтерек» до сферы Alem.ai и набережной Ишима: это маршрут про свет, архитектуру и живые истории, которые звучат в темноте куда ярче.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Монумент «Астана Байтерек»

Символ столицы в вечерней подсветке выглядит особенно выразительно. Поговорим о смыслах города и о том, какой задумывалась Астана.

Площадь Независимости

Вечером она приобретает торжественный и почти кинематографичный вид. Вы узнаете, как формировалась столица и какие этапы прошла страна.

ТРЦ «Хан Шатыр»

Футуристическое здание и практически арт-объект. Вы увидите, как архитектура отражает характер современной Астаны — смелой и технологичной.

Сфера Alem.ai

Один из самых впечатляющих объектов города — ночью он словно светится изнутри.

Набережная реки Ишим

Прогулка вдоль воды в огнях города — про атмосферу и спокойствие. Здесь Астана раскрывается мягкой и живой.

Ещё мы расскажем:

как Астана стала символом новой эпохи Казахстана

почему именно такие формы у ключевых зданий города

какие мировые тренды стоят за созданием Alem.a и ТРЦ «Хан Шатыр»

как меняется восприятие пространства в разное время суток

Организационные детали