Экскурсия для тех, кто хочет увидеть Астану иначе — ночью, когда город превращается в арт-объект.
От монумента «Байтерек» до сферы Alem.ai и набережной Ишима: это маршрут про свет, архитектуру и живые истории, которые звучат в темноте куда ярче.
Описание экскурсии
Монумент «Астана Байтерек»
Символ столицы в вечерней подсветке выглядит особенно выразительно. Поговорим о смыслах города и о том, какой задумывалась Астана.
Площадь Независимости
Вечером она приобретает торжественный и почти кинематографичный вид. Вы узнаете, как формировалась столица и какие этапы прошла страна.
ТРЦ «Хан Шатыр»
Футуристическое здание и практически арт-объект. Вы увидите, как архитектура отражает характер современной Астаны — смелой и технологичной.
Сфера Alem.ai
Один из самых впечатляющих объектов города — ночью он словно светится изнутри.
Набережная реки Ишим
Прогулка вдоль воды в огнях города — про атмосферу и спокойствие. Здесь Астана раскрывается мягкой и живой.
Ещё мы расскажем:
- как Астана стала символом новой эпохи Казахстана
- почему именно такие формы у ключевых зданий города
- какие мировые тренды стоят за созданием Alem.a и ТРЦ «Хан Шатыр»
- как меняется восприятие пространства в разное время суток
Организационные детали
- Едем на Mercedes Sprinter, детского кресла нет
- Делаем остановки у достопримечательностей и прогуливаемся
- С вами будет один из гидов нашей команды
в субботу в 20:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|1900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Кабанбай Батыра
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 20:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Айжан — Организатор в Астане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 228 туристов
Я основательница туристической компании. С 2013 года работаю в сфере туризма. То, что я делаю вместе со своей командой, — это результат многолетнего труда, любви к путешествиям и стремления показать всем красоту и уникальность Казахстана. У нас не просто экскурсии, а настоящие приключения, полные ярких эмоций и незабываемых впечатлений. Будем очень рады видеть каждого из вас на наших экскурсиях!
