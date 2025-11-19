Мои заказы

Автобусный тур по Астане с комфортом: знакомство с достопримечательностями столицы Казахстана

Увидеть главную мечеть республики, погулять по Старому городу и отдохнуть в парке Победы
Вы отправитесь в увлекательное путешествие по Астане — современному сердцу Казахстана, где будущее соседствует с традициями.

Вас ждут величественные символы столицы — монумент «Байтерек», Дворец мира и согласия и богатая коллекция
читать дальше

Национального музея.

Прогуляетесь по Старому городу, где улицы хранят память о прошлом, и ощутите дух истории, отражённый в архитектуре.

Особым моментом станет посещение Центральной мечети — грандиозного храма, поражающего масштабом и изяществом.

В свободные дни сможете насладиться зелёными парками, попробовать блюда национальной кухни и почувствовать атмосферу динамичного города.

Автобусный тур по Астане с комфортом: знакомство с достопримечательностями столицы Казахстана
Автобусный тур по Астане с комфортом: знакомство с достопримечательностями столицы Казахстана
Автобусный тур по Астане с комфортом: знакомство с достопримечательностями столицы Казахстана

Описание тура

Организационные детали

Перед поездкой рекомендуется ознакомиться с системой общественного транспорта Астаны (автобусы, метро, такси). Для удобства можно установить мобильное приложение для навигации по маршрутам.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Астану

Встреча на вокзале или в аэропорту, трансфер и размещение в отеле. После заселения вас ждёт свободный день, чтобы отдохнуть и познакомиться с атмосферой города. Можно прогуляться по ближайшим улицам и почувствовать ритм современной столицы.

2 день

Свободный день

Этот день свободен, и вы сможете самостоятельно исследовать город. Советуем начать с его главных символов: монумента «Байтерек», Дворца мира и согласия, торгово-развлекательного центра «Хан Шатыр» и Национального музея Республики Казахстан.

Тем, кто предпочитает спокойный отдых, подойдут прогулки по зелёным зонам — парку Победы или вдоль долины реки Ишим, где приятно провести время на свежем воздухе.

Любители гастрономии смогут попробовать блюда национальной кухни в местных ресторанах и кафе, а поклонникам шопинга стоит заглянуть в крупные торговые центры — «Хан Шатыр» или «Сарыарка», где представлено всё: от дизайнерских брендов до казахстанских сувениров.

Свободный деньСвободный деньСвободный день
3 день

Центральная мечеть

С 15:00 до 17:00 пройдёт экскурсия в Центральную мечеть — одно из самых впечатляющих архитектурных сооружений современного Казахстана.

Мечеть поражает своими масштабами, гармоничным сочетанием традиционных и современных форм, а также богатым интерьером. Просторный главный зал украшен величественной люстрой, наполняющей пространство мягким тёплым светом. Это не просто религиозный центр, а место, где чувствуются духовность, единство и культурное богатство народа.

Центральная мечетьЦентральная мечетьЦентральная мечеть
4 день

Старый город и обзорная экскурсия по Астане

В 12:00 начнётся пешая экскурсия по Старому городу. Вы пройдётесь по старинным улицам, где в каждом доме хранится память о прошлом. Во время прогулки сможете открыть для себя архитектурные шедевры, узнать о людях, которые создавали историю, и заглянуть в уголки, сохранившие атмосферу прежних времён.

Во второй половине дня, с 16:00 до 19:00, пройдёт обзорная экскурсия по современной Астане. Вы узнаете, как рождался и развивался город, увидите его площади, парки и монументы, услышите рассказы о культурных символах столицы.

Старый город и обзорная экскурсия по АстанеСтарый город и обзорная экскурсия по АстанеСтарый город и обзорная экскурсия по Астане
5 день

Свободное время для отдыха и прогулок

Ещё один свободный день, чтобы насладиться городом в своём ритме. Можно пройтись по любимым местам, приобрести сувениры или просто провести время за чашкой кофе, наблюдая за жизнью столицы.

Свободное время для отдыха и прогулокСвободное время для отдыха и прогулокСвободное время для отдыха и прогулок
6 день

Окончание тура

Освобождение номеров и трансфер к вокзалу или в аэропорт (за доплату).

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение (за одного)26 060 ₽
1-местное размещение33 060 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер из аэропорта или с ж/д вокзала до гостиницы
  • Трансферы по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
  • Медицинская страховка
Что не входит в цену
  • Перелёт или переезд до Астаны и обратно
  • Остальное питание
  • Трансфер от гостиницы до ж/д вокзала или аэропорта в последний день - 2500 ₽ (за машину за 1-3 человек, больше - под запрос)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Астаны, до 23:00
Завершение: Отель, около 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай
Николай — Организатор в Астане
Туроператор с 2001 года, организатор групповых туров в Санкт-Петербург, Москву, Казань, Тюмень и по другим городам России.

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
3
2
1
М
Максим
19 ноя 2025
Поездка в Астану оставила только самые хорошие впечатления. Столица Казахстана действительно удивила - современная, красивая, живая!
Организация тоже на высоте: всё чётко, без накладок, чувствовалась забота и внимание.
Спасибо гидам за отлично продуманный маршрут и отзывчивость.
Путешествием остались очень довольны, с радостью советуем другим!

Тур входит в следующие категории Астаны

Похожие туры из Астаны

Край легенд Бурабай и красавица Астана
На машине
2 дня
8 отзывов
Насыщенное двухдневное приключение в Астане и Бурабае
Погрузитесь в мир казахских легенд и архитектурных шедевров в туре, сочетающем историю и природу Астаны и Бурабая
Начало: Астана, 10:00 / время - по договорённости
25 ноя в 08:00
27 ноя в 08:00
21 063 ₽ за человека
Полный релакс в Боровом: индивидуальный тур «всё включено» с комфортом
На машине
4 дня
Полный релакс в Боровом: индивидуальный тур «всё включено» с комфортом
Погулять по нацпарку «Бурабай», посетить мараловую ферму и посмотреть кино под звёздами
Начало: Астана, аэропорт или другое место, 7:00 или по дог...
24 ноя в 07:00
25 ноя в 07:00
$580 за всё до 2 чел.
Современный и нерукотворный Казахстан: Астана, Алматы и Чарынский каньон
На автобусе
6 дней
-
10%
Современный и нерукотворный Казахстан: Астана, Алматы и Чарынский каньон
Увидеть 2 столицы, рассмотреть красно-оранжевые «замки» и полюбоваться городом с горы Кок-Тобе
Начало: Астана, аэропорт (точное место и время организатор...
5 апр в 08:00
25 апр в 08:00
$1301$1445 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Астане
Все туры из Астаны