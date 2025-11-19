Вас ждут величественные символы столицы — монумент «Байтерек», Дворец мира и согласия и богатая коллекция
Описание тура
Организационные детали
Перед поездкой рекомендуется ознакомиться с системой общественного транспорта Астаны (автобусы, метро, такси). Для удобства можно установить мобильное приложение для навигации по маршрутам.
Программа тура по дням
Прибытие в Астану
Встреча на вокзале или в аэропорту, трансфер и размещение в отеле. После заселения вас ждёт свободный день, чтобы отдохнуть и познакомиться с атмосферой города. Можно прогуляться по ближайшим улицам и почувствовать ритм современной столицы.
Свободный день
Этот день свободен, и вы сможете самостоятельно исследовать город. Советуем начать с его главных символов: монумента «Байтерек», Дворца мира и согласия, торгово-развлекательного центра «Хан Шатыр» и Национального музея Республики Казахстан.
Тем, кто предпочитает спокойный отдых, подойдут прогулки по зелёным зонам — парку Победы или вдоль долины реки Ишим, где приятно провести время на свежем воздухе.
Любители гастрономии смогут попробовать блюда национальной кухни в местных ресторанах и кафе, а поклонникам шопинга стоит заглянуть в крупные торговые центры — «Хан Шатыр» или «Сарыарка», где представлено всё: от дизайнерских брендов до казахстанских сувениров.
Центральная мечеть
С 15:00 до 17:00 пройдёт экскурсия в Центральную мечеть — одно из самых впечатляющих архитектурных сооружений современного Казахстана.
Мечеть поражает своими масштабами, гармоничным сочетанием традиционных и современных форм, а также богатым интерьером. Просторный главный зал украшен величественной люстрой, наполняющей пространство мягким тёплым светом. Это не просто религиозный центр, а место, где чувствуются духовность, единство и культурное богатство народа.
Старый город и обзорная экскурсия по Астане
В 12:00 начнётся пешая экскурсия по Старому городу. Вы пройдётесь по старинным улицам, где в каждом доме хранится память о прошлом. Во время прогулки сможете открыть для себя архитектурные шедевры, узнать о людях, которые создавали историю, и заглянуть в уголки, сохранившие атмосферу прежних времён.
Во второй половине дня, с 16:00 до 19:00, пройдёт обзорная экскурсия по современной Астане. Вы узнаете, как рождался и развивался город, увидите его площади, парки и монументы, услышите рассказы о культурных символах столицы.
Свободное время для отдыха и прогулок
Ещё один свободный день, чтобы насладиться городом в своём ритме. Можно пройтись по любимым местам, приобрести сувениры или просто провести время за чашкой кофе, наблюдая за жизнью столицы.
Окончание тура
Освобождение номеров и трансфер к вокзалу или в аэропорт (за доплату).
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение (за одного)
|26 060 ₽
|1-местное размещение
|33 060 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер из аэропорта или с ж/д вокзала до гостиницы
- Трансферы по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии
- Медицинская страховка
Что не входит в цену
- Перелёт или переезд до Астаны и обратно
- Остальное питание
- Трансфер от гостиницы до ж/д вокзала или аэропорта в последний день - 2500 ₽ (за машину за 1-3 человек, больше - под запрос)
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Организация тоже на высоте: всё чётко, без накладок, чувствовалась забота и внимание.
Спасибо гидам за отлично продуманный маршрут и отзывчивость.
Путешествием остались очень довольны, с радостью советуем другим!