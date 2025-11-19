Этот день свободен, и вы сможете самостоятельно исследовать город. Советуем начать с его главных символов: монумента «Байтерек», Дворца мира и согласия, торгово-развлекательного центра «Хан Шатыр» и Национального музея Республики Казахстан.

Тем, кто предпочитает спокойный отдых, подойдут прогулки по зелёным зонам — парку Победы или вдоль долины реки Ишим, где приятно провести время на свежем воздухе.

Любители гастрономии смогут попробовать блюда национальной кухни в местных ресторанах и кафе, а поклонникам шопинга стоит заглянуть в крупные торговые центры — «Хан Шатыр» или «Сарыарка», где представлено всё: от дизайнерских брендов до казахстанских сувениров.