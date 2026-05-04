Мои заказы

На джипе из Шымкента - к каньону реки Аксу

Путешествие на джипе к каньону Аксу обещает массу впечатлений. Увидите уникальные природные явления и насладитесь красотой заповедника
Экскурсия на джипе из Шымкента к каньону реки Аксу - это возможность погрузиться в мир нетронутой природы.

Участники увидят уникальные скальные образования, такие как Палец тролля, и места, где река образует бурлящие потоки.

Программа включает обед на свежем воздухе и посещение панорамной площадки с захватывающим видом на каньон. Поездка подходит для всех, кто старше 16 лет, и обещает незабываемые впечатления

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚙 Увлекательное путешествие на джипе
  • 🌄 Захватывающие виды каньона
  • 🌿 Уникальные природные явления
  • 🍽️ Обед на природе
  • 👨‍👩‍👦‍👦 Подходит для семейного отдыха
На джипе из Шымкента - к каньону реки Аксу
На джипе из Шымкента - к каньону реки Аксу
На джипе из Шымкента - к каньону реки Аксу

Что можно увидеть

  • Самое узкое место каньона
  • Грот Пасть дракона
  • Панорамная площадка
  • Сырлыбаев мост
  • Лагуна с кристально чистой водой
  • Скальное образование Палец тролля
  • Миксер с бревнами

Описание экскурсии

Первая точка маршрута — самое узкое место каньона, которое можно легко и безопасно перешагнуть. Это уникальное природное явление сразу погружает в атмосферу дикого, нетронутого края.

Далее — подземный грот реки Аксу. Здесь бурная река уходит под землю, создавая впечатляющее зрелище.

Потом — подъём на панорамную площадку с захватывающим видом на каньон и пейзажи буферной зоны Аксу-Жабаглинского заповедника, одного из старейших и богатейших по биоразнообразию в Казахстане. Здесь вам будет предложен обед на природе с видом на бескрайние просторы.

После отдыха продолжим исследовать природные достопримечательности:

  • Сырлыбаев мост
  • Лагуну с кристально чистой водой
  • Скальное образование Палец тролля
  • Место под названием Миксер с бревнами, где вода образует бурлящие потоки

Примерный тайминг

9:00 — выезд из Шымкента
10:30 — первая локация (самое узкое место)
11:00 — подземный грот на реке Аксу
12:30 — прибытие на самую популярную локацию и экскурсионный поход
14:00 — обед
16:00 — панорамный вид на самое широкое место каньона
18:00–19:00 — возвращение в Шымкент

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на джипе, обед (блинчики, чай, фрукты)
  • Поездка подойдёт взрослым и детям от 16 лет
  • Уровень сложности — средний (небольшие прогулки, лёгкие подъемы и спуски)
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мамура
Мамура — Организатор в Шымкенте
Провела экскурсии для 13 туристов
Всем привет! Меня зовут Мамура, я из Шымкента, и наша команда покажет вам красоту Южного Казахстана. Мы — команда профессиональных гидов, которые знают и любят здесь каждый уголок. За плечами
читать дальшеуменьшить

у нас богатый опыт — много лет мы проводим экскурсии для тех, кто хочет увидеть больше, чем просто туристские маршруты. Наша задача — раскрыть перед вами всё, чем славится наш край. Вместе с нами вы сможете почувствовать настоящую жизнь Южного Казахстана — от традиционной кухни до удивительных историй и легенд. Если хотите открыть для себя этот регион с людьми, которые его искренне любят и знают, — приезжайте, мы рады будем стать вашими проводниками и подарить вам незабываемое путешествие!

Входит в следующие категории Шымкента

Похожие экскурсии на «На джипе из Шымкента - к каньону реки Аксу»

Пещера Ак мечеть, мавзолей Домалак Ана и главные места Шымкента
На машине
6.5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
Пещера Ак мечеть, мавзолей Домалак Ана и главные места Шымкента
Погрузитесь в атмосферу юга Казахстана, посетив пещеру Ак мечеть, мавзолей Домалак Ана и другие символы Шымкента. Ощутите дух истории и культуры
Завтра в 08:00
6 мая в 08:00
17 500 ₽ за человека
Добро пожаловать в Шымкент
Пешая
4.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Добро пожаловать в Шымкент
Познакомьтесь с Шымкентом через его извилистые улочки и купеческие кварталы. Откройте для себя местные традиции и архитектуру 20 века
7 мая в 10:00
8 мая в 10:00
7000 ₽ за всё до 5 чел.
Древний и современный Шымкент: путешествие во времени
Пешая
3.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Древний и современный Шымкент: путешествие во времени
Узнайте, как Шымкент развивался сквозь века: от кочевых стоянок до центра современного Казахстана. Путешествие, полное открытий и впечатлений
Начало: Ж/д вокзал
16 мая в 09:00
17 мая в 09:00
7500 ₽ за всё до 5 чел.
Из Шымкента - в древние горы Каратау
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Шымкента - в древние горы Каратау
Погрузитесь в атмосферу древности и природных чудес, отправившись в горы Каратау. Узнайте историю региона и насладитесь великолепными видами
7 мая в 08:00
8 мая в 08:00
16 000 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Шымкенте. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Шымкенте
от 24 000 ₽ за экскурсию
Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.