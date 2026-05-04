Экскурсия на джипе из Шымкента к каньону реки Аксу - это возможность погрузиться в мир нетронутой природы. Участники увидят уникальные скальные образования, такие как Палец тролля, и места, где река образует бурлящие потоки. Программа включает обед на свежем воздухе и посещение панорамной площадки с захватывающим видом на каньон. Поездка подходит для всех, кто старше 16 лет, и обещает незабываемые впечатления

Описание экскурсии

Первая точка маршрута — самое узкое место каньона, которое можно легко и безопасно перешагнуть. Это уникальное природное явление сразу погружает в атмосферу дикого, нетронутого края.

Далее — подземный грот реки Аксу. Здесь бурная река уходит под землю, создавая впечатляющее зрелище.

Потом — подъём на панорамную площадку с захватывающим видом на каньон и пейзажи буферной зоны Аксу-Жабаглинского заповедника, одного из старейших и богатейших по биоразнообразию в Казахстане. Здесь вам будет предложен обед на природе с видом на бескрайние просторы.

После отдыха продолжим исследовать природные достопримечательности:

Сырлыбаев мост

Лагуну с кристально чистой водой

Скальное образование Палец тролля

Место под названием Миксер с бревнами, где вода образует бурлящие потоки

Примерный тайминг

9:00 — выезд из Шымкента

10:30 — первая локация (самое узкое место)

11:00 — подземный грот на реке Аксу

12:30 — прибытие на самую популярную локацию и экскурсионный поход

14:00 — обед

16:00 — панорамный вид на самое широкое место каньона

18:00–19:00 — возвращение в Шымкент

