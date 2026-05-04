Путешествие на джипе к каньону Аксу обещает массу впечатлений. Увидите уникальные природные явления и насладитесь красотой заповедника
Экскурсия на джипе из Шымкента к каньону реки Аксу - это возможность погрузиться в мир нетронутой природы.
Участники увидят уникальные скальные образования, такие как Палец тролля, и места, где река образует бурлящие потоки.
Программа включает обед на свежем воздухе и посещение панорамной площадки с захватывающим видом на каньон. Поездка подходит для всех, кто старше 16 лет, и обещает незабываемые впечатления
5 причин купить эту экскурсию
🚙 Увлекательное путешествие на джипе
🌄 Захватывающие виды каньона
🌿 Уникальные природные явления
🍽️ Обед на природе
👨👩👦👦 Подходит для семейного отдыха
Что можно увидеть
Самое узкое место каньона
Грот Пасть дракона
Панорамная площадка
Сырлыбаев мост
Лагуна с кристально чистой водой
Скальное образование Палец тролля
Миксер с бревнами
Описание экскурсии
Первая точка маршрута — самое узкое место каньона, которое можно легко и безопасно перешагнуть. Это уникальное природное явление сразу погружает в атмосферу дикого, нетронутого края.
Далее — подземный грот реки Аксу. Здесь бурная река уходит под землю, создавая впечатляющее зрелище.
Потом — подъём на панорамную площадку с захватывающим видом на каньон и пейзажи буферной зоны Аксу-Жабаглинского заповедника, одного из старейших и богатейших по биоразнообразию в Казахстане. Здесь вам будет предложен обед на природе с видом на бескрайние просторы.
После отдыха продолжим исследовать природные достопримечательности:
Сырлыбаев мост
Лагуну с кристально чистой водой
Скальное образование Палец тролля
Место под названием Миксер с бревнами, где вода образует бурлящие потоки
Примерный тайминг
9:00 — выезд из Шымкента 10:30 — первая локация (самое узкое место) 11:00 — подземный грот на реке Аксу 12:30 — прибытие на самую популярную локацию и экскурсионный поход 14:00 — обед 16:00 — панорамный вид на самое широкое место каньона 18:00–19:00 — возвращение в Шымкент
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер на джипе, обед (блинчики, чай, фрукты)
Поездка подойдёт взрослым и детям от 16 лет
Уровень сложности — средний (небольшие прогулки, лёгкие подъемы и спуски)
С вами будет один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мамура — Организатор в Шымкенте
Провела экскурсии для 13 туристов
Всем привет! Меня зовут Мамура, я из Шымкента, и наша команда покажет вам красоту Южного Казахстана. Мы — команда профессиональных гидов, которые знают и любят здесь каждый уголок. За плечами читать дальшеуменьшить
у нас богатый опыт — много лет мы проводим экскурсии для тех, кто хочет увидеть больше, чем просто туристские маршруты. Наша задача — раскрыть перед вами всё, чем славится наш край. Вместе с нами вы сможете почувствовать настоящую жизнь Южного Казахстана — от традиционной кухни до удивительных историй и легенд. Если хотите открыть для себя этот регион с людьми, которые его искренне любят и знают, — приезжайте, мы рады будем стать вашими проводниками и подарить вам незабываемое путешествие!
