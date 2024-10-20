Главные экскурсионные места в Шымкенте

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные места» в Шымкенте, цены от 7000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Добро пожаловать в Шымкент
Пешая
4.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Добро пожаловать в Шымкент
Познакомьтесь с Шымкентом через его извилистые улочки и купеческие кварталы. Откройте для себя местные традиции и архитектуру 20 века
18 июн в 10:00
19 июн в 10:00
7000 ₽ за всё до 5 чел.
Древний и современный Шымкент: путешествие во времени
Пешая
3.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Древний и современный Шымкент: путешествие во времени
Пройти по следам средневековых торговцев и увидеть реку из легенды
Начало: ЖД вокзал
Завтра в 09:00
17 июн в 09:00
7500 ₽ за всё до 5 чел.
Пещера Ак мечеть, мавзолей Домалак Ана и главные места Шымкента
На машине
6.5 часов
Индивидуальная
Пещера Ак мечеть и главные места Шымкента
Погрузитесь в атмосферу юга Казахстана, посетив пещеру Ак мечеть, мавзолей Домалак Ана и другие символы Шымкента. Ощутите дух истории и культуры
17 июн в 08:00
18 июн в 08:00
17 500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    20 октября 2024
    Добро пожаловать в Шымкент
    Прекрасная прогулка, энциклопедические знания, хороший русский язык. Однозначно рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Шымкенту в категории «Популярные места»

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В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Добро пожаловать в Шымкент
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  3. Пещера Ак мечеть, мавзолей Домалак Ана и главные места Шымкента
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  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Шымкенту в июне 2025
Сейчас в Шымкенте в категории "Популярные места" можно забронировать 3 экскурсии от 7000 до 17 500. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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