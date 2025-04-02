Найдено 3 экскурсии в категории « Деревня Лиопетри » в Айе-Напе на русском языке, цены от €90. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году

1 чел. По популярности 8 часов Индивидуальная до 1 чел. Святыни и сладости Айя-Напы Погрузитесь в мир кипрской культуры и кулинарии, посетив живописные места и исторические достопримечательности острова Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель Расписание: Ежедневно в 09:00 €300 за экскурсию 8 часов Индивидуальная до 1 чел. Гурмэ-вояж по Кипру: путешествие через вкусы Айя Напа Вас ждет погружение в мир кипрской кулинарии: от мясных деликатесов до уникального шоколада Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель Расписание: Ежедневно в 09:00 €115 за экскурсию 6 часов Индивидуальная до 1 чел. Царство Посейдона: путешествие по пляжам Кипра из Айя Напа Погрузитесь в мир кристально чистых вод и золотых пляжей Кипра. Насладитесь индивидуальной экскурсией с профессиональным гидом Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель Расписание: Ежедневно в 09:00 €90 за экскурсию Другие экскурсии Айи-Напы

Ответы на вопросы от путешественников по Айе-Напе в категории «Деревня Лиопетри»

Экскурсии на русском языке в Айе-Напе (Кипр 🇨🇾) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Деревня Лиопетри», цены от €90. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кипра. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь