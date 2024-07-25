бухт до скалистых берегов с пещерами - разнообразие ландшафтов поражает воображение. Ваше приключение начнется в Айя Напа, где профессиональный русскоязычный гид с высшим профильным образованием откроет перед вами тайны кипрских пляжей. Во время экскурсии вы сможете насладиться купанием в самых живописных местах, выбранных исходя из вашего местоположения и предпочтений. Обед в рыбной таверне на берегу морского лимана Потамос Лиопетри добавит впечатлений и позволит вам насладиться местной кухней. Это путешествие не только позволит вам увидеть красоту кипрских пляжей, но и узнать много нового о культуре и истории острова. Подготовьтесь к незабываемому приключению, взяв с собой удобную обувь, головные уборы, паспорта и пляжные принадлежности

Описание экскурсии

Крепость Фамагусты Мы прокатимся вдоль изрезанной береговой линии всего южного побережья, увидим не только труднодоступные песчаные бухты, но и обласканные морем скалистые берега, пещеры и высокие утесы, рыбацкие гавани небольших деревушек и городские набережные застроенные отелями. При этом у вас будет возможность искупаться там, где вы захотите. Поверьте, вы получите массу незабываемых впечатлений и сделаете множество красивых фотографий. также вас ждёт обед на берегу морского лимана Потамос Лиопетри в рыбной таверне. Маршрут этой экскурсии зависит от того, в каком городе вы отдыхаете. Предложенный перечень пляжей подходит для выезда из Айя Напы, Протараса и Ларнаки или Лимассола в максимальном объёме по каждому направлению. Детали и план поездки вы обсудите с гидом в день экскурсии Важная информация Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы, журналисты, историки и фанаты своего дела, их объединяет любовь к острову Кипр, профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь, головные уборы, паспорта и пляжные принадлежности и маски для снорклинга. Протяженность: до 200 км; Серпантин: нет; Высота подъёма: до 200 м; Число остановок: 10; Пеший участок: до 300 м.