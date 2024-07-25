Пляжи Кипра, удостоенные знака «Голубой флаг», являются настоящим сокровищем для любителей моря и солнца.
Вас ждет путешествие по самым живописным уголкам острова, где каждый пляж имеет свою уникальную атмосферу.
От изолированных песчаных
Вас ждет путешествие по самым живописным уголкам острова, где каждый пляж имеет свою уникальную атмосферу.
От изолированных песчаных
6 причин купить эту экскурсию
- 🏖️ Пляжи с «Голубым флагом»
- 📸 Уникальные фотомоменты
- 🍽️ Обед в рыбной таверне
- 🚗 Индивидуальный маршрут
- 🌊 Возможность купания в разных местах
- 🗺️ Профессиональные гиды
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что можно увидеть
- Крепость Фамагусты
- Береговая линия южного побережья
- Песчаные бухты
- Скалистые берега
- Пещеры
- Высокие утесы
- Рыбацкие гавани
- Городские набережные
Описание экскурсии
Крепость Фамагусты Мы прокатимся вдоль изрезанной береговой линии всего южного побережья, увидим не только труднодоступные песчаные бухты, но и обласканные морем скалистые берега, пещеры и высокие утесы, рыбацкие гавани небольших деревушек и городские набережные застроенные отелями. При этом у вас будет возможность искупаться там, где вы захотите. Поверьте, вы получите массу незабываемых впечатлений и сделаете множество красивых фотографий. также вас ждёт обед на берегу морского лимана Потамос Лиопетри в рыбной таверне. Маршрут этой экскурсии зависит от того, в каком городе вы отдыхаете. Предложенный перечень пляжей подходит для выезда из Айя Напы, Протараса и Ларнаки или Лимассола в максимальном объёме по каждому направлению. Детали и план поездки вы обсудите с гидом в день экскурсии Важная информация Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы, журналисты, историки и фанаты своего дела, их объединяет любовь к острову Кипр, профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь, головные уборы, паспорта и пляжные принадлежности и маски для снорклинга. Протяженность: до 200 км; Серпантин: нет; Высота подъёма: до 200 м; Число остановок: 10; Пеший участок: до 300 м.
Ежедневно в 09:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мыс Каво Греко
- Пляж «Нисси»
- Пляж «Айя-Фекла»
- Пляж в заливе Фигового дерева
- Пляж «Гришн-Бэй» в Айя-Напе
- Пляж «Коннос-Бэй»
- Пляж «Ланда-Бич»
- Пляж «Макронисос»
- Пляж «Сэнди-Бэй»
Что включено
- Комфортабельный автомобиль, который заберет вас из отеля и доставит по окончании путешествия обратно
- Тематическое сопровождение гида в дороге и обзорных местах
- Питьевая вода в дороге.
Что не входит в цену
- Питание и напитки во время экскурсии.
Место начала и завершения?
Любой курорт Кипра, ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы, журналисты, историки и фанаты своего дела, их объединяет любовь к острову Кипр, профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь, головные уборы, паспорта и пляжные принадлежности и маски для снорклинга
- Протяженность: до 200 км Серпантин: нет Высота подъёма: до 200 м Число остановок: 10 Пеший участок: до 300 м
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Айи-Напы
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