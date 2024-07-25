Царство Посейдона - лучшие пляжи Кипра

Погрузитесь в мир кристально чистых вод и золотых пляжей Кипра. Насладитесь индивидуальной экскурсией с профессиональным гидом
Пляжи Кипра, удостоенные знака «Голубой флаг», являются настоящим сокровищем для любителей моря и солнца.

Вас ждет путешествие по самым живописным уголкам острова, где каждый пляж имеет свою уникальную атмосферу.

От изолированных песчаных
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бухт до скалистых берегов с пещерами - разнообразие ландшафтов поражает воображение.

Ваше приключение начнется в Айя Напа, где профессиональный русскоязычный гид с высшим профильным образованием откроет перед вами тайны кипрских пляжей.

Во время экскурсии вы сможете насладиться купанием в самых живописных местах, выбранных исходя из вашего местоположения и предпочтений.

Обед в рыбной таверне на берегу морского лимана Потамос Лиопетри добавит впечатлений и позволит вам насладиться местной кухней.

Это путешествие не только позволит вам увидеть красоту кипрских пляжей, но и узнать много нового о культуре и истории острова.

Подготовьтесь к незабываемому приключению, взяв с собой удобную обувь, головные уборы, паспорта и пляжные принадлежности

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🏖️ Пляжи с «Голубым флагом»
  2. 📸 Уникальные фотомоменты
  3. 🍽️ Обед в рыбной таверне
  4. 🚗 Индивидуальный маршрут
  5. 🌊 Возможность купания в разных местах
  6. 🗺️ Профессиональные гиды
Царство Посейдона - лучшие пляжи Кипра
Царство Посейдона - лучшие пляжи Кипра
Царство Посейдона - лучшие пляжи Кипра
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Что можно увидеть

  • Крепость Фамагусты
  • Береговая линия южного побережья
  • Песчаные бухты
  • Скалистые берега
  • Пещеры
  • Высокие утесы
  • Рыбацкие гавани
  • Городские набережные

Описание экскурсии

Крепость Фамагусты Мы прокатимся вдоль изрезанной береговой линии всего южного побережья, увидим не только труднодоступные песчаные бухты, но и обласканные морем скалистые берега, пещеры и высокие утесы, рыбацкие гавани небольших деревушек и городские набережные застроенные отелями. При этом у вас будет возможность искупаться там, где вы захотите. Поверьте, вы получите массу незабываемых впечатлений и сделаете множество красивых фотографий. также вас ждёт обед на берегу морского лимана Потамос Лиопетри в рыбной таверне. Маршрут этой экскурсии зависит от того, в каком городе вы отдыхаете. Предложенный перечень пляжей подходит для выезда из Айя Напы, Протараса и Ларнаки или Лимассола в максимальном объёме по каждому направлению. Детали и план поездки вы обсудите с гидом в день экскурсии Важная информация Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы, журналисты, историки и фанаты своего дела, их объединяет любовь к острову Кипр, профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь, головные уборы, паспорта и пляжные принадлежности и маски для снорклинга. Протяженность: до 200 км; Серпантин: нет; Высота подъёма: до 200 м; Число остановок: 10; Пеший участок: до 300 м.

Ежедневно в 09:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мыс Каво Греко
  • Пляж «Нисси»
  • Пляж «Айя-Фекла»
  • Пляж в заливе Фигового дерева
  • Пляж «Гришн-Бэй» в Айя-Напе
  • Пляж «Коннос-Бэй»
  • Пляж «Ланда-Бич»
  • Пляж «Макронисос»
  • Пляж «Сэнди-Бэй»
Что включено
  • Комфортабельный автомобиль, который заберет вас из отеля и доставит по окончании путешествия обратно
  • Тематическое сопровождение гида в дороге и обзорных местах
  • Питьевая вода в дороге.
Что не входит в цену
  • Питание и напитки во время экскурсии.
Место начала и завершения?
Любой курорт Кипра, ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы, журналисты, историки и фанаты своего дела, их объединяет любовь к острову Кипр, профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь, головные уборы, паспорта и пляжные принадлежности и маски для снорклинга
  • Протяженность: до 200 км Серпантин: нет Высота подъёма: до 200 м Число остановок: 10 Пеший участок: до 300 м
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Айи-Напы

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