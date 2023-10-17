10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Весь Кипр за 1 день: Лефкара, Махерас, Троодос, Фамагуста
Проведите день, погружаясь в историю и природу Кипра. Увидите Лефкару, монастырь Махерас, горы Троодос и город-призрак Вароша. Попробуйте местное вино
Завтра в 08:00
27 июл в 08:00
€335 за всё до 4 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровище Кипра - мыс Греко: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия по живописным уголкам Айя-Напы. Узнайте об истории и географии Кипра, насладитесь видами Средиземного моря и попробуйте местную кухню
Начало: У места вашего проживания
«Ближе к концу экскурсии приготовьтесь к несложному пешему маршруту (около 40 минут), который приведет нас на обзорную площадку с фантастическими пейзажами»
6 авг в 08:30
7 авг в 08:30
€199 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Вкусная обзорная экскурсия по Айя Напа: культура, история и гастрономия
Погрузитесь в мир кипрской культуры и кулинарии, посетив живописные места и исторические достопримечательности острова
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
«В этом путешествии вы увидите самые живописные места и значимые достопримечательности острова Кипр, познакомитесь с кипрской культурой посредством местной кухни»
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€300 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- EEduard17 октября 2023Наиболее полезная трата денег в этом путешествии)) Очень понравилось. Увидели и узнали больше чем ожидали. Ирина настоящий профессионал. Рекомендуем всем без малейших сомнений.
- ООля15 апреля 2022Были на экскурсии с Ириной. Всё очень понравилось. Какая она замечательная, с огромными знаниями архитектуры, истории, политики, с личным подходом, с вниманием к нашим запросам. Вежливая, приятная, большая умница. Кипр очень понравился. Рекомендую с удавольствием
- ЛЛеонид11 октября 20213,5 часа прошли очень быстро. Серго профессионально и бережно провез и провел двух немолодых москвичей по "ударным" точкам мыса Греко.
- ЛЛилия11 сентября 2021Ирина, спасибо за экскурсию! До этого мы не брали индивидуальных экскурсий, а вчера поняли, что не ошиблись, сделав это. Вы
Ответы на вопросы от путешественников по Айе-Напе в категории «Обзорные»
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