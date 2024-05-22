Выездные экскурсии из Айи-Напы

Найдено 7 экскурсий в категории «Выездные» в Айе-Напе на русском языке, цены от €134. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Весь Кипр за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
32 отзыва
Весь Кипр за 1 день
Увидеть главные достопримечательности острова и узнать о его прошлом и настоящем
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
335 за всё до 4 чел.
Сокровища мыса Каво Греко
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
59 отзывов
Сокровища мыса Каво Греко
Приключенческий тур на автомобиле по самым впечатляющим уголкам юго-восточного Кипра
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
134 за всё до 4 чел.
Троодос - душа Кипра
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
9 отзывов
Троодос - душа Кипра
Побывать в горных деревушках, попробовать местные угощения и прочувствовать атмосферу острова
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
260 за всё до 4 чел.
Сокровище Кипра - мыс Греко
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
Сокровище Кипра - мыс Греко
Впечатлиться природой острова на восточном побережье
Начало: У места вашего проживания
10 июня в 08:00
11 июня в 08:30
179 за всё до 4 чел.
Саламин - Фамагуста. Античный, средневековый и современный Кипр (из Айя-Напы)
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
30 отзывов
Саламин - Фамагуста. Античный, средневековый и современный Кипр (из Айя-Напы)
Открыть историю Кипра и его жителей на авто-экскурсии по двум эпохальным городам острова
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
196 за всё до 4 чел.
Верблюды, мечеть и соляная пустыня: семейное путешествие по Кипру
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Верблюды, мечеть и соляная пустыня: семейное путешествие по Кипру
Познакомиться с дружелюбными животными и посетить мусульманскую святыню на берегу озера
Начало: у вашего отеля в городе и его окрестностях
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
185 за всё до 4 чел.
В гости к осликам Кипра: семейное путешествие
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
В гости к осликам Кипра: семейное путешествие
Пообщаться с милыми животными, увидеть город-призрак и посетить гончарную мастерскую
Начало: У вашего отеля в городе и окрестностях
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
185 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    22 мая 2024
    Сокровища мыса Каво Греко
    Потрясающая экскурсия. Выражаю огромную благодарность Ирине за отлично проведенный день с друзьями. Мыс Каво Греко обязателен для посещения на Кипре,
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    это одна из природных жемчужин острова. Ирина - отличный экскурсовод, мы открыли для себя много нового в истории Кипра, его мифологии и при следующей поездке обязательно запишется на экскурсию в замок Фамагуста. Из советов будущим туристам: обувайте кроссовки или любую другую удобную обувь. Босоножки и красивые туфли никак не подойдут для прогулки по Каво Греко.

    Потрясающая экскурсия. Выражаю огромную благодарность Ирине за отлично проведенный день с друзьями. Мыс Каво Греко обязателенПотрясающая экскурсия. Выражаю огромную благодарность Ирине за отлично проведенный день с друзьями. Мыс Каво Греко обязателенПотрясающая экскурсия. Выражаю огромную благодарность Ирине за отлично проведенный день с друзьями. Мыс Каво Греко обязателенПотрясающая экскурсия. Выражаю огромную благодарность Ирине за отлично проведенный день с друзьями. Мыс Каво Греко обязателенПотрясающая экскурсия. Выражаю огромную благодарность Ирине за отлично проведенный день с друзьями. Мыс Каво Греко обязателенПотрясающая экскурсия. Выражаю огромную благодарность Ирине за отлично проведенный день с друзьями. Мыс Каво Греко обязателенПотрясающая экскурсия. Выражаю огромную благодарность Ирине за отлично проведенный день с друзьями. Мыс Каво Греко обязателен
  • E
    Eduard
    17 октября 2023
    Весь Кипр за 1 день
    Наиболее полезная трата денег в этом путешествии)) Очень понравилось. Увидели и узнали больше чем ожидали. Ирина настоящий профессионал. Рекомендуем всем без малейших сомнений.
  • В
    Валентина
    1 июля 2023
    Саламин - Фамагуста. Античный, средневековый и современный Кипр (из Айя-Напы)
    Спасибо за познавательную экскурсию по замечательному острову с такой древней и славной историей!! Будьте здоровы и счастливы.
  • И
    Ирина
    15 мая 2023
    Сокровища мыса Каво Греко
    Пишу слова благодарности Юлии- задача была не сильно перегружать исторической справкой, больше посмотреть локации с разных точек и сделать красивый
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    фото-видео материал. Юлия оповестила накануне, что выезжаем чуть раньше и это сыграло нам на руку, так как туристов становится все больше и больше и можно иногда долго ожидать заветных кадров. Последнюю локацию -один из пляжей с удовольствием заменили на очень атмосферное кафе. Была на экскурсии с дочкой (17 лет), которую Юля тоже к себе расположила. Юлия очень общительная, рассказала свою история переезда на остров, дала советы по подаркам родным.

    Пишу слова благодарности Юлии- задача была не сильно перегружать исторической справкой, больше посмотреть локации с разныхПишу слова благодарности Юлии- задача была не сильно перегружать исторической справкой, больше посмотреть локации с разныхПишу слова благодарности Юлии- задача была не сильно перегружать исторической справкой, больше посмотреть локации с разных
  • Д
    Дмитрий
    26 февраля 2023
    Саламин - Фамагуста. Античный, средневековый и современный Кипр (из Айя-Напы)
    Замечательное путешествие! Мы были компанией из четырех человек и выбрали расширенный маршрут чтобы увидеть все самое интересное. Гид Ирина очень
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    хороший расказчик, превосходно ориентируется в материале, легко отвечает на любые вопросы. Т к в зимнее время часы открытия объектов изменяются, Ирина на ходу подстраивала маршрут чтобы мы везде попали и все увидели. Мы впервые посещали территорию Северного Кипра, получили море замечательных впечатлений. Могу рекомендовать данную экскурсию

  • М
    Мария
    5 февраля 2023
    Саламин - Фамагуста. Античный, средневековый и современный Кипр (из Айя-Напы)
    Хочу поблагодарить нашего экскурсовода Ольгу за прекрасную, очень увлекательную, насыщенную разными интересными историческими фактами экскурсию. Несколько часов пролетели незаметно, благодаря
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    нашему экскурсоводу мы узнали историю освоения Кипра с древних времен. Рекомендую Ольгу, как великолепного рассказчика, очень приятную и душевную девушку! Обязательно еще съездим с ней по другому маршруту!

  • И
    Ирина
    21 октября 2022
    Сокровища мыса Каво Греко
    Ирина великолепный знающий гид. Мы много узнали об истории и традициях Кипра. Большое спасибо!
  • И
    Ирина
    26 мая 2022
    Верблюды, мечеть и соляная пустыня: семейное путешествие по Кипру
    Очень понравилось. Комфортно, интересно, с учётом наших пожеланий. Экскурсия насыщенная, гид Ирина тактичная, факты излагала нетривиальные, держала внимание всех. Мы были с детьми. Когда дети утомлялись и начинали гундеть, гид делала паузы, очень деликатно встраивая детские капризки в ритм экскурсии.
  • И
    Ирина
    26 мая 2022
    Верблюды, мечеть и соляная пустыня: семейное путешествие по Кипру
    Великолепная Ирина! Были на экскурсии, она учла особенности поездки с нашими двумя детьми, 2 года и 9 лет. Детям было
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    не скучно, а взрослым интересно. Поездка до достопримечательностей была максимально комфортная. Очень живой гармоничный рассказ о Кипре, с любопытными фактами и просто зарисовками из обычной жизни, мы были в восторге. Гид подстроила экскурсию под наши особенности и (Аллилуйя!) младшую не стошнило в пути, старшая не гундела от скуки, а нам, родителям, было очень развлекательно и познавательно. Интерес не угасал) Рекомендую!

  • О
    Оля
    15 апреля 2022
    Весь Кипр за 1 день
    Были на экскурсии с Ириной. Всё очень понравилось. Какая она замечательная, с огромными знаниями архитектуры, истории, политики, с личным подходом, с вниманием к нашим запросам. Вежливая, приятная, большая умница. Кипр очень понравился. Рекомендую с удавольствием
    Были на экскурсии с Ириной. Всё очень понравилось. Какая она замечательная, с огромными знаниями архитектуры, истории

Ответы на вопросы от путешественников по Айе-Напе в категории «Выездные»

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Сколько стоит экскурсия по Айе-Напе в июне 2024
Сейчас в Айе-Напе в категории "Выездные" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 134 до 335. Туристы уже оставили гидам 134 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии по окрестностям Айи-Напы и местам Кипра в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кипра
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