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фото-видео материал. Юлия оповестила накануне, что выезжаем чуть раньше и это сыграло нам на руку, так как туристов становится все больше и больше и можно иногда долго ожидать заветных кадров. Последнюю локацию -один из пляжей с удовольствием заменили на очень атмосферное кафе. Была на экскурсии с дочкой (17 лет), которую Юля тоже к себе расположила. Юлия очень общительная, рассказала свою история переезда на остров, дала советы по подаркам родным.