1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Весь Кипр за 1 день
Увидеть главные достопримечательности острова и узнать о его прошлом и настоящем
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
€335 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сокровища мыса Каво Греко
Приключенческий тур на автомобиле по самым впечатляющим уголкам юго-восточного Кипра
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€134 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Троодос - душа Кипра
Побывать в горных деревушках, попробовать местные угощения и прочувствовать атмосферу острова
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€260 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Сокровище Кипра - мыс Греко
Впечатлиться природой острова на восточном побережье
Начало: У места вашего проживания
10 июня в 08:00
11 июня в 08:30
€179 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Саламин - Фамагуста. Античный, средневековый и современный Кипр (из Айя-Напы)
Открыть историю Кипра и его жителей на авто-экскурсии по двум эпохальным городам острова
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€196 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Верблюды, мечеть и соляная пустыня: семейное путешествие по Кипру
Познакомиться с дружелюбными животными и посетить мусульманскую святыню на берегу озера
Начало: у вашего отеля в городе и его окрестностях
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
€185 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
В гости к осликам Кипра: семейное путешествие
Пообщаться с милыми животными, увидеть город-призрак и посетить гончарную мастерскую
Начало: У вашего отеля в городе и окрестностях
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
€185 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия22 мая 2024Потрясающая экскурсия. Выражаю огромную благодарность Ирине за отлично проведенный день с друзьями. Мыс Каво Греко обязателен для посещения на Кипре,
- EEduard17 октября 2023Наиболее полезная трата денег в этом путешествии)) Очень понравилось. Увидели и узнали больше чем ожидали. Ирина настоящий профессионал. Рекомендуем всем без малейших сомнений.
- ВВалентина1 июля 2023Спасибо за познавательную экскурсию по замечательному острову с такой древней и славной историей!! Будьте здоровы и счастливы.
- ИИрина15 мая 2023Пишу слова благодарности Юлии- задача была не сильно перегружать исторической справкой, больше посмотреть локации с разных точек и сделать красивый
- ДДмитрий26 февраля 2023Замечательное путешествие! Мы были компанией из четырех человек и выбрали расширенный маршрут чтобы увидеть все самое интересное. Гид Ирина очень
- ММария5 февраля 2023Хочу поблагодарить нашего экскурсовода Ольгу за прекрасную, очень увлекательную, насыщенную разными интересными историческими фактами экскурсию. Несколько часов пролетели незаметно, благодаря
- ИИрина21 октября 2022Ирина великолепный знающий гид. Мы много узнали об истории и традициях Кипра. Большое спасибо!
- ИИрина26 мая 2022Очень понравилось. Комфортно, интересно, с учётом наших пожеланий. Экскурсия насыщенная, гид Ирина тактичная, факты излагала нетривиальные, держала внимание всех. Мы были с детьми. Когда дети утомлялись и начинали гундеть, гид делала паузы, очень деликатно встраивая детские капризки в ритм экскурсии.
- ИИрина26 мая 2022Великолепная Ирина! Были на экскурсии, она учла особенности поездки с нашими двумя детьми, 2 года и 9 лет. Детям было
- ООля15 апреля 2022Были на экскурсии с Ириной. Всё очень понравилось. Какая она замечательная, с огромными знаниями архитектуры, истории, политики, с личным подходом, с вниманием к нашим запросам. Вежливая, приятная, большая умница. Кипр очень понравился. Рекомендую с удавольствием
Ответы на вопросы от путешественников по Айе-Напе в категории «Выездные»
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Сколько стоит экскурсия по Айе-Напе в июне 2024
Сейчас в Айе-Напе в категории "Выездные" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 134 до 335. Туристы уже оставили гидам 134 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии по окрестностям Айи-Напы и местам Кипра в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кипра