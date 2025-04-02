Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия по вашему маршруту в Айя Напа: уникальное путешествие
Планируйте экскурсию своей мечты в Айя Напа, выбирая достопримечательности и развлечения по вашему вкусу
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Завтра в 09:00
3 апр в 09:00
€100 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Святыни и сладости Айя-Напы
Погрузитесь в мир кипрской культуры и кулинарии, посетив живописные места и исторические достопримечательности острова
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
3 апр в 09:00
€300 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
К истокам христианства в Айя Напа: уникальные маршруты
Путешествие по святыням Кипра в Айя Напа: откройте для себя духовное наследие острова с экспертными гидами
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно, утром
Завтра в 09:00
3 апр в 09:00
€115 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Царство Посейдона: путешествие по пляжам Кипра из Айя Напа
Погрузитесь в мир кристально чистых вод и золотых пляжей Кипра. Насладитесь индивидуальной экскурсией с профессиональным гидом
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
3 апр в 09:00
€90 за экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Айе-Напе в категории «Парк скульптур Айя-Напы»
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