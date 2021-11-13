Найдено 4 экскурсии в категории « Водные развлечения » в Айе-Напе на русском языке, цены от €40. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году

1 чел. По популярности 1 отзыв 4 часа Круиз Индивидуальный круиз по живописным местам Айя-Напы: Голубая лагуна и Коннос Бей Неповторимый круиз вдоль побережья Айя-Напы до Голубой лагуны и залива Коннос Бей подарит вам самые положительные эмоции и впечатления Начало: 1st October 18, Ayia Napa, Кипр «Неповторимый приватный морской круиз вдоль Айя-Напы до Голубой лагуны и залива Коннос Бей подарит вам самые положительные эмоции и впечатления» Расписание: Ежедневно по договоренности от € 650 за всё до 10 чел. 1 отзыв 3 часа Круиз Морской круиз на закате вдоль Айя-Напы Проведите незабываемый вечер на яхте, наслаждаясь закатом и купанием в живописных местах. Идеально для романтического отдыха или веселья с друзьями Начало: 1st October 18, Ayia Napa, Кипр «Неповторимый морской круиз на закате вдоль Айя-Напы до Голубой лагуны и залива Коннос Бей подарит вам самые положительные эмоции и впечатления» Расписание: Вторник, пятница 16:30 (приходить на причал заранее) € 40 за человека 6 часов Водная прогулка Ловля басса на Кипре с профессиональным гидом в Айя Напа Забудьте о заботах поиска идеального места для рыбалки. Присоединяйтесь к нам для незабываемого приключения по ловле басса на Кипре Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель Расписание: Ежедневно в 05:30, 15:00 € 200 за человека 6 часов Водная прогулка Рыбалка на басса в Айя Напа: уникальный опыт с личным гидом Откройте для себя увлекательный мир рыбалки на басса в Айя Напа. Полное сопровождение опытного гида обеспечит незабываемые впечатления и обильный улов Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель Расписание: Ежедневно в 05:30, 15:00 € 200 за человека Другие экскурсии Айи-Напы Последние отзывы на экскурсии V Valeriia Морская прогулка в Фамагусту Отличная экскурсия, красивые места, хороший гид и хороший обед

Ответы на вопросы от путешественников по Айе-Напе в категории «Водные развлечения»

Водные экскурсии в Айе-Напе на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кипра на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2024