Приглашаем в путешествие для всей семьи. Дети и их родители узнают о том, как живут и учатся юные киприоты. Изучат природу острова, флору и фауну.
Мы посетим парк скульптур и кактусов, пещеру Циклопа, Ботанический сад и лабиринт Минотавра, ослиную ферму или парк верблюдов.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание экскурсии
Что вас ждет Мы начнем наше путешестие с парка скульптур в Айя-Напе. Посмотим, как молодые скульпторы из разных стран видят мифологических героев, животных и людей. Посетим пещеру Циклопа, где я расскажу, как использовали подобные творения природы киприоты в прежние времена. В ботаническом саду дети и родители увидят, как растут лекарственные травы, погуляют по лабиринту и попробуют чай из трав, собранных с любовью в этом удивительном месте. Я расскажу, как в средневековье Кипр был укреплен против нападения неприятелей. И мы увидим одну из сохранившихся дозорных башен южного побережья. На выбор юные путешественники смогут посетить парк верблюдов или ослиную ферму. Покататься на осликах или верблюдах, и узнать, как эти животные помогали киприотам в труде. Важно знать В стоимость экскурсии включено:
• услуги гида, • транспорт. Туристы оплачивают самостоятельно:
входные билеты, • обед.
Любой день
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парк скульптур в Айя-Напе и парк кактусов
- Пещера Циклопа
- Ботанический сад и лабиринт Минотавра
- На выбор ослиная ферма или парк верблюдов
- Рыцарский замок
Что включено
- Услуги гида,
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Входные билеты,
- Обед.
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Любой день
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
