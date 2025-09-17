Что вас ждет Мы начнем наше путешестие с парка скульптур в Айя-Напе. Посмотим, как молодые скульпторы из разных стран видят мифологических героев, животных и людей. Посетим пещеру Циклопа, где я расскажу, как использовали подобные творения природы киприоты в прежние времена. В ботаническом саду дети и родители увидят, как растут лекарственные травы, погуляют по лабиринту и попробуют чай из трав, собранных с любовью в этом удивительном месте. Я расскажу, как в средневековье Кипр был укреплен против нападения неприятелей. И мы увидим одну из сохранившихся дозорных башен южного побережья. На выбор юные путешественники смогут посетить парк верблюдов или ослиную ферму. Покататься на осликах или верблюдах, и узнать, как эти животные помогали киприотам в труде. Важно знать В стоимость экскурсии включено:

• услуги гида, • транспорт. Туристы оплачивают самостоятельно:

входные билеты, • обед.