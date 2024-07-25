Кипр, остров с богатым историческим наследием, предлагает уникальную возможность познакомиться с византийской культурой через экскурсию «Наследие древней Византии».
Эта индивидуальная экскурсия ведет к самым значимым храмам периода с XI по XVII
Эта индивидуальная экскурсия ведет к самым значимым храмам периода с XI по XVII
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные византийские храмы
- 🏛️ Культурное наследие ЮНЕСКО
- 📜 Историческая ценность
- 🚗 Индивидуальный маршрут
- 👨🏫 Профессиональные гиды
- 🍽️ Традиционная кипрская кухня
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что можно увидеть
- Монастырь Святого Иоанна Лампадиста
- Церковь Панагия
- Церковь Архангела Михаила
- Церковь Панагия Подифу
- Церковь Агиос Николаос тис Стегис
- Монастырь Тимиос Ставрос
- Монастырь Киккос
- Монастырь Троодитисса
Описание экскурсии
Вы увидите следующие храмы из византийского культурного наследия ЮНЕСКО:Монастырь Святого Иоанна Лампадиста в деревне Калопанайотис • Церковь Панагия в деревне Мутуллас • Церковь Архангела Михаила в деревне Педулас • Церковь Панагия Подифу в деревне Галата • Церковь Агиос Николаос тис Стегис в деревне Какопетрия • Монастырь Тимиос Ставрос и церковь Архангела Михаила в деревне Пелендри Бонусом к данным маршрутам может стать посещение одного из самых известных монастырей на Кипре — Киккос или Троодитисса. Путешествуя по горному Кипру у вас будет возможность остановиться в одной из традиционных таверн, где вы сможете попробовать самые разнообразные кипрские блюда. По вашему желанию маршрут может быть изменён в пользу тех церквей и монастырей, которые хотите посетить именно вы. Если у вас есть свои индивидуальные предпочтения и места, посещение которых является наиболее важным для вас, мы с удовольствием составим оптимальный маршрут с учётом вашего местонахождения. Важная информация Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы, журналисты, историки и фанаты своего дела, их объединяет любовь к острову Кипр, профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь, питьевую воду и одежду надлежащую для посещения святых мест Протяженность: до 350 км; Серпантин: до 100 км; Высота подъёма: до 1600 м; Число остановок: 10; Пеший участок: до 1500 м.
Ежедневно в 09:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Горы Троодоса
- Деревня Калопанайотис
- Деревня Мутуллас
- Деревня Педулас
- Деревня Галата
- Деревня Какопетрия
- Деревня Пелендри
- Монастырь Святого Иоанна Ламбадиста
- Церковь Панагия
- Церковь Архангела Михаила
- Церковь Панагия Подифу
- Церковь Агиос Николаос тис Стегис
- Монастырь Тимиос Ставрос
- Смотровые площадки
Что включено
- Комфортабельный автомобиль, который заберет вас из отеля и доставит по окончании путешествия обратно
- Тематическое сопровождение гида в дороге и обзорных местах
- Питьевая вода в дороге.
Что не входит в цену
- Питание и напитки во время экскурсии.
Место начала и завершения?
Любой курорт Кипра, ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы, журналисты, историки и фанаты своего дела, их объединяет любовь к острову Кипр, профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь, питьевую воду и одежду надлежащую для посещения святых мест
- Протяженность: до 350 км Серпантин: до 100 км Высота подъёма: до 1600 м Число остановок: 10 Пеший участок: до 1500 м
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Айи-Напы
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