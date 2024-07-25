века, которые являются живыми свидетельствами истории и культуры. Среди них - Монастырь Святого Иоанна Лампадиста, Церковь Панагия и другие, каждый из которых имеет уникальную архитектуру и историю. Помимо посещения храмов, предусмотрена возможность остановиться в традиционных тавернах для знакомства с кипрской кухней. Маршрут может быть адаптирован в соответствии с предпочтениями посетителей, что делает каждую экскурсию по-настоящему уникальной. Профессиональные русскоязычные гиды, обладающие глубокими знаниями в области искусствоведения, истории и журналистики, сделают путешествие незабываемым. Эта экскурсия - не просто путешествие, а погружение в мир древней Византии, его культуры и традиций

Описание экскурсии