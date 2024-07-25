Представьте себе путешествие, где каждый поворот открывает вид на величественные горы, а каждая остановка погружает в мир древних традиций и религиозной святости.
Экскурсия в горы Троодос из Айя Напы - это
Экскурсия в горы Троодос из Айя Напы - это
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные горные пейзажи
- 🏛 Посещение древних монастырей
- 🖼 Увидеть редкие православные реликвии
- 🍽 Традиционная кипрская кухня
- 🕊 Духовное обогащение и умиротворение
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что можно увидеть
- Монастырь Честного Креста
- Монастырь Троодитисса
- Монастырь Триккукья
- Церковь Архангела Михаила
- Монастырь Киккос
- Церковь Святого Киприяна
Описание экскурсии
Монастырь Честного Креста Вы посетите традиционную деревню Омодос, с её узкими улочками и каменными постройками, Монастырем Честного Креста и площадью, выложенной брусчаткой. В стенах монастырского храма хранятся Узы Христовы и частица Животворящего Креста, которые оставила на острове Равноапостольная Святая Елена по возвращению из Иерусалима, где она изыскала православные реликвии. Здесь же, мы зайдем в музей византийской иконописи и увидим ряд других интересных экспозиций. Монастырь Троодитисса Выше в горах нас гостеприимно будет ждать, хранящий древние легенды, монастырь Троодитисса. Небольшой, уютный старинный монастырь, спрятанный в девственных лесах Троодоса, знаменит не только чудотворной иконой Божьей Матери — «Живущей в горах Троодоса», но и чудотворным поясом Богородицы, дарящим чудо деторождения. Для венчанных пар, по отдельной просьбе, священник может провести обряд опоясывания. В монастыре хранятся сотни писем с благодарностями и фотографиями младенцев, рожденных после таинства и с Божией помощью. Монастырь Триккукья По соседству, находится женский монастырь Триккукья — одна из древнейших обителей острова. Главная реликвия монастыря это чудотворный лик Богородицы, украшенный золотом и перламутром. Паломники приезжают сюда с мольбами о помощи в деторождении и о защите от стихийных бедствий. Церковь Архангела Михаила Затем мы остановимся в высокогорной деревушке Педулас. Здесь вы увидите церковь Архангела Михаила — памятник культуры Кипра, который находится в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Все стены древней церкви покрыты удивительными фресками, где оживают сцены из Ветхого и Нового Заветов, через которые молча, сосредоточенно смотрят сквозь века святые. В этой же деревне у вас будет обед в уютной семейной таверне с традиционной для горного района мясной кухней. Блюда вам подадут прямо из печи, а добродушный персонал создаст уютную домашнюю атмосферу. Монастырь Киккос Далее мы направимся в самый центр Кипрской Православной Церкви — Священный Царский и Ставропигиальный монастырь Киккской Божьей Матери. Стены этой обители уже много веков хранят одну из трёх великих православных реликвий — икону Девы Марии, согласно преданию, написанную Святым Лукой по просьбе самой Богородицы, с лика её и освященную её словами: «Да воссияет моя благодать на людей через эту икону». Церковь Святого Киприяна На этом наше путешествие не окончится, и мы продолжим наш путь в долину Месаорию, в район Никоссии, чтобы прикоснуться к ещё одной удивительной реликвии — мощам Святого Киприяна и Иустиньи, которые бережно хранятся в небольшом храме в деревне Менико. Эти святые являются олицетворением борьбы с чёрными колдовскими силами. Святые отцы Киприан и Савас проведут для вас священный обряд, оберегающий от дурного глаза и порчи. Всё это время рядом с вами будет ваш личный гид и проводник в православную историю и предания Кипра, наполняя ваше путешествие интересным рассказом. Важная информация Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы, журналисты, историки и фанаты своего дела, их объединяет любовь к острову Кипр, профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь, головные уборы и одежду надлежащую для посещения святых мест. Протяженность: до 350 км; Серпантин: до 80 км; Высота подъёма: до 1600 м; Число остановок: 10; Пеший участок: до 1500 м.
Ежедневно по согласованию
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Горы Троодос
- Деревня Омодос
- Храм Животворящего Креста
- Византийский музей
- Монастырь Троодитисса
- Монастырь Триккукья
- Деревня Педулас
- Церковь Архангела Михаила
- Традиционная таверна
- Монастырь Киккос
- Церковь Святого Киприана
- Панорамные площадки
Что включено
- Комфортабельный автомобиль, который заберет вас из отеля и доставит по окончании путешествия обратно
- Тематическое сопровождение гида в дороге и обзорных местах
- Питьевая вода в дороге.
Что не входит в цену
- Питание и напитки во время экскурсии.
Место начала и завершения?
Любой курорт Кипра, ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по согласованию
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы, журналисты, историки и фанаты своего дела, их объединяет любовь к острову Кипр, профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь, головные уборы и одежду надлежащую для посещения святых мест
- Протяженность: до 350 км Серпантин: до 80 км Высота подъёма: до 1600 м Число остановок: 10 Пеший участок: до 1500 м
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Айи-Напы
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