Кипр, известный как "остров святых", предлагает уникальное путешествие по своим святым местам.
Экскурсия "К истокам христианства: три маршрута" в Айя Напа позволит вам прикоснуться к истории раннего христианства и узнать о
Экскурсия "К истокам христианства: три маршрута" в Айя Напа позволит вам прикоснуться к истории раннего христианства и узнать о
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные маршруты по христианским святыням
- 📜 Профессиональные гиды с профильным образованием
- 🚗 Комфортное передвижение по острову
- 🙏 Возможность посетить исторические монастыри и храмы
- 🌞 Оптимальные маршруты с учётом географии
- 🕊 Индивидуальный подход к каждому клиенту
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что можно увидеть
- Храмы
- Монастыри
- Святые реликвии
Описание экскурсии
«Любая дорога на Кипре приведёт в храм» На Кипре полторы тысячи храмов, которые по воскресным и праздничным дням наполнены молящимися. Более тридцати действующих монастырей, которые пронесли через века святую веру отцов и священные реликвии. А сами Греки-киприоты, народ очень благочестивый, говорят о своем острове так: «Любая дорога на Кипре приведёт в храм». Всё это привлекает паломников со всего мира. Мы предлагаем вам три маршрута по главным христианским святыням острова. Каждая программа составлена с учётом географического местонахождения объектов посещения, лучше ознакомиться с каждым, вы сможете по ссылкам: К истокам христианства: Святыни гор Троодоса К истокам христианства: Предгорья Троодоса К истокам христианства: Юго-восточное побережье Кипра Важная информация Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы, журналисты, историки и фанаты своего дела, их объединяет любовь к острову Кипр, профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь и одежду соответствующую религиозным местам, головные уборы и солнцезащитные средства. Продолжительность каждой из предложенных поездок примерно 8-9 часов. Если у вас есть свои индивидуальные предпочтения и места, посещение которых является наиболее важным для вас, мы с удовольствием составим оптимальный маршрут с учетом вашего местонахождения и пожеланий.
Ежедневно, утром
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Маршрут 1: Святыни гор Троодоса
|от €115
|Маршрут 2: Предгорья Троодоса
|от €115
|Маршрут 3: Юго-восточное побережье Кипра
|€290
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Маршрут 1:
- Мужской Монастырь Богородицы Хрисороятиссы
- Мужской монастырь Киккос
- Монастырь Иоанна Лампадиста - охраняется ЮНЕСКО
- Церковь Архангела Михаила - охраняется ЮНЕСКО
- Женский монастырь Трикукья: первое «место жительства» чудотворной Киккской иконы
- Мужской монастырь Троодитиса, где хранится Пояс Богородицы
- Монастырь Святого Креста в деревне Омодос
- Маршрут 2:
- Женский монастырь Святого Мины
- Церковь Святого Креста (XVIII век), деревня Лефкара
- Мужской монастырь Махерас
- Церковь Святых Киприана и Иустины, деревня Менико
- Женский монастырь Святого Ираклидиса
- Женский Монастырь Святого Пантелеимона
- Церковь Богородицы Золотой пещеры в деревне Като Девтера
- Мужской монастырь Ставровуни
- Женский монастырь Святой целительницы Феклы: источник со святой водой и целебной грязью
- Маршрут 3:
- Церковь построенная ангелами Панагии Ангелоктисти в деревне Кити
- Церковь Святого Лазаря в Ларнаке
- Монастырь Святого Георгия Черногорца, деревня Ороклини
- Башмачки святого Спиридона - чудотворца земли Кипрской
- Женский монастырь Святой Марины
- Катакомбная церковь целительницы Феклы
- Монастырь Агия Напа
- Часовня Святых бессребреников Космы и Дамиана, мыс Каво Греко
- Церковь Пророка Ильи в Протарасе
Что включено
- Комфортабельный автомобиль, который заберёт вас из отеля и доставит по окончании путешествия обратно
- Тематическое сопровождение гида в дороге и обзорных местах
- Питьевая вода в дороге.
Что не входит в цену
- Питание и напитки во время экскурсии
- Входные билеты в музеи и археологические парки
- Пожертвования, приобретение свечей и икон.
Место начала и завершения?
Любой курорт Кипра, ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, утром
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы
- Журналисты
- Историки и фанаты своего дела
- Их объединяет любовь к острову Кипр
- Профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь и одежду соответствующую религиозным местам
- Головные уборы и солнцезащитные средства
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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