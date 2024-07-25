К истокам христианства: три маршрута

Путешествие по святыням Кипра в Айя Напа: откройте для себя духовное наследие острова с экспертными гидами
Кипр, известный как "остров святых", предлагает уникальное путешествие по своим святым местам.

Экскурсия "К истокам христианства: три маршрута" в Айя Напа позволит вам прикоснуться к истории раннего христианства и узнать о
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подвигах святых апостолов Варнавы, Павла и Марка, а также о жизни святого Лазаря Четверодневного.

Посещение этих мест станет не только путешествием в прошлое, но и возможностью углубить свои знания о христианской вере.

Наши гиды, обладающие высшим профильным образованием и большим стажем, проведут вас по главным христианским святыням острова, каждый из которых имеет свою уникальную историю и значение.

Экскурсия предполагает посещение более 30 действующих монастырей и полутора тысяч храмов Кипра, где каждый сможет ощутить духовную атмосферу и культурное богатство острова.

Подготовьтесь к путешествию: выберите удобную обувь и одежду, соответствующую религиозным местам, не забудьте про головные уборы и солнцезащитные средства.

Для тех, кто желает углубить свои знания или посетить конкретные святыни, мы предлагаем составление индивидуального маршрута. Эта экскурсия станет незабываемым опытом для каждого, кто стремится познать духовное наследие Кипра

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🌟 Уникальные маршруты по христианским святыням
  2. 📜 Профессиональные гиды с профильным образованием
  3. 🚗 Комфортное передвижение по острову
  4. 🙏 Возможность посетить исторические монастыри и храмы
  5. 🌞 Оптимальные маршруты с учётом географии
  6. 🕊 Индивидуальный подход к каждому клиенту
К истокам христианства: три маршрута
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Что можно увидеть

  • Храмы
  • Монастыри
  • Святые реликвии

Описание экскурсии

«Любая дорога на Кипре приведёт в храм» На Кипре полторы тысячи храмов, которые по воскресным и праздничным дням наполнены молящимися. Более тридцати действующих монастырей, которые пронесли через века святую веру отцов и священные реликвии. А сами Греки-киприоты, народ очень благочестивый, говорят о своем острове так: «Любая дорога на Кипре приведёт в храм». Всё это привлекает паломников со всего мира. Мы предлагаем вам три маршрута по главным христианским святыням острова. Каждая программа составлена с учётом географического местонахождения объектов посещения, лучше ознакомиться с каждым, вы сможете по ссылкам: К истокам христианства: Святыни гор Троодоса К истокам христианства: Предгорья Троодоса К истокам христианства: Юго-восточное побережье Кипра Важная информация Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы, журналисты, историки и фанаты своего дела, их объединяет любовь к острову Кипр, профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь и одежду соответствующую религиозным местам, головные уборы и солнцезащитные средства. Продолжительность каждой из предложенных поездок примерно 8-9 часов. Если у вас есть свои индивидуальные предпочтения и места, посещение которых является наиболее важным для вас, мы с удовольствием составим оптимальный маршрут с учетом вашего местонахождения и пожеланий.

Ежедневно, утром

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Маршрут 1: Святыни гор Троодосаот €115
Маршрут 2: Предгорья Троодосаот €115
Маршрут 3: Юго-восточное побережье Кипра€290

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Маршрут 1:
  • Мужской Монастырь Богородицы Хрисороятиссы
  • Мужской монастырь Киккос
  • Монастырь Иоанна Лампадиста - охраняется ЮНЕСКО
  • Церковь Архангела Михаила - охраняется ЮНЕСКО
  • Женский монастырь Трикукья: первое «место жительства» чудотворной Киккской иконы
  • Мужской монастырь Троодитиса, где хранится Пояс Богородицы
  • Монастырь Святого Креста в деревне Омодос
  • Маршрут 2:
  • Женский монастырь Святого Мины
  • Церковь Святого Креста (XVIII век), деревня Лефкара
  • Мужской монастырь Махерас
  • Церковь Святых Киприана и Иустины, деревня Менико
  • Женский монастырь Святого Ираклидиса
  • Женский Монастырь Святого Пантелеимона
  • Церковь Богородицы Золотой пещеры в деревне Като Девтера
  • Мужской монастырь Ставровуни
  • Женский монастырь Святой целительницы Феклы: источник со святой водой и целебной грязью
  • Маршрут 3:
  • Церковь построенная ангелами Панагии Ангелоктисти в деревне Кити
  • Церковь Святого Лазаря в Ларнаке
  • Монастырь Святого Георгия Черногорца, деревня Ороклини
  • Башмачки святого Спиридона - чудотворца земли Кипрской
  • Женский монастырь Святой Марины
  • Катакомбная церковь целительницы Феклы
  • Монастырь Агия Напа
  • Часовня Святых бессребреников Космы и Дамиана, мыс Каво Греко
  • Церковь Пророка Ильи в Протарасе
Что включено
  • Комфортабельный автомобиль, который заберёт вас из отеля и доставит по окончании путешествия обратно
  • Тематическое сопровождение гида в дороге и обзорных местах
  • Питьевая вода в дороге.
Что не входит в цену
  • Питание и напитки во время экскурсии
  • Входные билеты в музеи и археологические парки
  • Пожертвования, приобретение свечей и икон.
Место начала и завершения?
Любой курорт Кипра, ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, утром
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы
  • Журналисты
  • Историки и фанаты своего дела
  • Их объединяет любовь к острову Кипр
  • Профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь и одежду соответствующую религиозным местам
  • Головные уборы и солнцезащитные средства
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Айи-Напы

ИндивидуальныеНа весь деньОт вашего отеля

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