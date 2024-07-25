подвигах святых апостолов Варнавы, Павла и Марка, а также о жизни святого Лазаря Четверодневного. Посещение этих мест станет не только путешествием в прошлое, но и возможностью углубить свои знания о христианской вере. Наши гиды, обладающие высшим профильным образованием и большим стажем, проведут вас по главным христианским святыням острова, каждый из которых имеет свою уникальную историю и значение. Экскурсия предполагает посещение более 30 действующих монастырей и полутора тысяч храмов Кипра, где каждый сможет ощутить духовную атмосферу и культурное богатство острова. Подготовьтесь к путешествию: выберите удобную обувь и одежду, соответствующую религиозным местам, не забудьте про головные уборы и солнцезащитные средства. Для тех, кто желает углубить свои знания или посетить конкретные святыни, мы предлагаем составление индивидуального маршрута. Эта экскурсия станет незабываемым опытом для каждого, кто стремится познать духовное наследие Кипра

Описание экскурсии

«Любая дорога на Кипре приведёт в храм» На Кипре полторы тысячи храмов, которые по воскресным и праздничным дням наполнены молящимися. Более тридцати действующих монастырей, которые пронесли через века святую веру отцов и священные реликвии. А сами Греки-киприоты, народ очень благочестивый, говорят о своем острове так: «Любая дорога на Кипре приведёт в храм». Всё это привлекает паломников со всего мира. Мы предлагаем вам три маршрута по главным христианским святыням острова. Каждая программа составлена с учётом географического местонахождения объектов посещения, лучше ознакомиться с каждым, вы сможете по ссылкам: К истокам христианства: Святыни гор Троодоса К истокам христианства: Предгорья Троодоса К истокам христианства: Юго-восточное побережье Кипра Важная информация Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы, журналисты, историки и фанаты своего дела, их объединяет любовь к острову Кипр, профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь и одежду соответствующую религиозным местам, головные уборы и солнцезащитные средства. Продолжительность каждой из предложенных поездок примерно 8-9 часов. Если у вас есть свои индивидуальные предпочтения и места, посещение которых является наиболее важным для вас, мы с удовольствием составим оптимальный маршрут с учетом вашего местонахождения и пожеланий.