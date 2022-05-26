5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Верблюды, мечеть и соляная пустыня: семейное путешествие по Кипру
Индивидуальная экскурсия по Айе-Напе: верблюды, озера и мозаика. Увлекательное путешествие для всей семьи
Начало: У вашего отеля в городе и его окрестностях
«Что заинтересует взрослых: озера, мечеть и мозаика»
Завтра в 08:00
8 сен в 08:00
€185 за всё до 4 чел.
8 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Средневековое наследие Кипра: Фамагуста и Кириния
Отправиться на север острова, в частично признанную республику с впечатляющей архитектурой
Начало: У вашего отеля
«Мы посетим готический собор Святого Николая (13 век), построенный по эскизам парижского Нотр-Дама»
16 сен в 08:00
23 сен в 08:00
€95 за человека
8 часов
Индивидуальная
до 11 чел.
Православное наследие Кипра: путешествие по святыням и монастырям
Погрузитесь в мир древних традиций и святости, посещая самые значимые православные места на Кипре в компании опытного гида
Начало: Ваш отель
«Мы предлагаем Вам отправиться в далекие времена, когда в Константинополе на троне восседали могущественные императоры, а на Кипре строились возвышенные в своей архитектуре храмы и монастыри»
Расписание: По запросу
Завтра в 09:00
8 сен в 09:00
от €325 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина26 мая 2022Очень понравилось. Комфортно, интересно, с учётом наших пожеланий. Экскурсия насыщенная, гид Ирина тактичная, факты излагала нетривиальные, держала внимание всех. Мы были с детьми. Когда дети утомлялись и начинали гундеть, гид делала паузы, очень деликатно встраивая детские капризки в ритм экскурсии.
- ИИрина26 мая 2022Великолепная Ирина! Были на экскурсии, она учла особенности поездки с нашими двумя детьми, 2 года и 9 лет. Детям было
- ТТатьяна20 сентября 2021Спасибо Ирине за очень интересную и познавательную экскурсию, столько глубоких знаний у гида про историю Кипра, про святыни, про жизненный
Ответы на вопросы от путешественников по Айе-Напе в категории «Святые места»
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