Религиозные экскурсии по святым местам Айи-Напы

Найдено 3 экскурсии в категории «Святые места» в Айе-Напе на русском языке, цены от €95. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Верблюды, мечеть и соляная пустыня: семейное путешествие по Кипру
На машине
3 отзыва
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Верблюды, мечеть и соляная пустыня: семейное путешествие по Кипру
Индивидуальная экскурсия по Айе-Напе: верблюды, озера и мозаика. Увлекательное путешествие для всей семьи
Начало: У вашего отеля в городе и его окрестностях
«Что заинтересует взрослых: озера, мечеть и мозаика»
Завтра в 08:00
8 сен в 08:00
185 за всё до 4 чел.
Средневековое наследие Кипра: Фамагуста и Кириния
На машине
8 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Средневековое наследие Кипра: Фамагуста и Кириния
Отправиться на север острова, в частично признанную республику с впечатляющей архитектурой
Начало: У вашего отеля
«Мы посетим готический собор Святого Николая (13 век), построенный по эскизам парижского Нотр-Дама»
16 сен в 08:00
23 сен в 08:00
95 за человека
Православное наследие Кипра
8 часов
Индивидуальная
до 11 чел.
Православное наследие Кипра: путешествие по святыням и монастырям
Погрузитесь в мир древних традиций и святости, посещая самые значимые православные места на Кипре в компании опытного гида
Начало: Ваш отель
«Мы предлагаем Вам отправиться в далекие времена, когда в Константинополе на троне восседали могущественные императоры, а на Кипре строились возвышенные в своей архитектуре храмы и монастыри»
Расписание: По запросу
Завтра в 09:00
8 сен в 09:00
от 325 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    26 мая 2022
    Верблюды, мечеть и соляная пустыня: семейное путешествие по Кипру
    Очень понравилось. Комфортно, интересно, с учётом наших пожеланий. Экскурсия насыщенная, гид Ирина тактичная, факты излагала нетривиальные, держала внимание всех. Мы были с детьми. Когда дети утомлялись и начинали гундеть, гид делала паузы, очень деликатно встраивая детские капризки в ритм экскурсии.
  • И
    Ирина
    26 мая 2022
    Верблюды, мечеть и соляная пустыня: семейное путешествие по Кипру
    Великолепная Ирина! Были на экскурсии, она учла особенности поездки с нашими двумя детьми, 2 года и 9 лет. Детям было
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    не скучно, а взрослым интересно. Поездка до достопримечательностей была максимально комфортная. Очень живой гармоничный рассказ о Кипре, с любопытными фактами и просто зарисовками из обычной жизни, мы были в восторге. Гид подстроила экскурсию под наши особенности и (Аллилуйя!) младшую не стошнило в пути, старшая не гундела от скуки, а нам, родителям, было очень развлекательно и познавательно. Интерес не угасал) Рекомендую!

  • Т
    Татьяна
    20 сентября 2021
    Верблюды, мечеть и соляная пустыня: семейное путешествие по Кипру
    Спасибо Ирине за очень интересную и познавательную экскурсию, столько глубоких знаний у гида про историю Кипра, про святыни, про жизненный
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    быт и уклад киприотов. Были на соленом озере и в двух церквях - мусульманской мечети и кипрской. Ребёнку, конечно же, понравились верблюды, кормили, катались на паровозике, на ослике, посмотрели сам парк, интересно и взрослым и детям.

Ответы на вопросы от путешественников по Айе-Напе в категории «Святые места»

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  1. Верблюды, мечеть и соляная пустыня: семейное путешествие по Кипру
  2. Средневековое наследие Кипра: Фамагуста и Кириния
  3. Православное наследие Кипра
Сколько стоит экскурсия по Айе-Напе в сентябре 2024
Сейчас в Айе-Напе в категории "Святые места" можно забронировать 3 экскурсии от 95 до 325. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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