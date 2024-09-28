Экскурсия включает посещение винодельни и водопада, где можно сделать потрясающие фотографии и отдохнуть. Всё это в сопровождении опытного гида и на комфортабельном минивэне
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Что можно увидеть
Описание экскурсии
Деревня Лефкара — очаровательный уголок, известный своими кружевами и серебряными изделиями. Узкие улочки и традиционная архитектура подарят вам ощущение безмятежности. Вы сможете посетить мастерские и приобрести уникальные сувениры.
Легендарный пляж Афродиты, где, по преданию, богиня любви и красоты вышла из морской пены.
Винодельня. Здесь вы узнаете о традициях кипрского виноделия и примете участие в дегустации, чтобы оценить тонкий вкус местных сортов.
Обед в уютной таверне. Насладитесь блюдами кипрской кухни, приготовленными из свежих местных продуктов. Это идеальный момент, чтобы отдохнуть и пообщаться с другими участниками экскурсии.
Величественные горы Троодос, где вас ждут потрясающие виды, чистый горный воздух и уникальные флора и фауна.
Водопад. Шум воды, свежесть и прохлада — идеальное завершение насыщенного дня!
Организационные детали
- Обед, напитки и дегустация вин включены в стоимость
- Мы сможем забрать вас в одном из следующих мест: Айя-Напа, Протарас, Ларнака
- Путешествие проходит на минивэне Mercedes Vito
- Экскурсию для вас проведёт один из наших гидов
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€85
|Дети до 12 лет
|€65
Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Было познавательно и интересно! Огрмоная благодарность гиду Василию за прекрасную экскурсию, интересные рассказы и факты, прогулки по местам, советы, вообщем все прошло на ура! Места действительно живописные, невероятно