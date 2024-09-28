🌿 Уникальные природные места 🏛 Аутентичная архитектура 🍷 Дегустация местного вина 🍽 Обед в традиционной таверне 📸 Возможность сделать потрясающие фотографии 🚐 Комфортное путешествие на минивэне

Погрузитесь в атмосферу Кипра, посетив живописные места, такие как деревня Лефкара, пляж Афродиты и величественные горы Троодос. Насладитесь дегустацией вин и обедом в уютной таверне. Экскурсия включает посещение винодельни и водопада, где можно сделать потрясающие фотографии и отдохнуть. Всё это в сопровождении опытного гида и на комфортабельном минивэне

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Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Деревня Лефкара — очаровательный уголок, известный своими кружевами и серебряными изделиями. Узкие улочки и традиционная архитектура подарят вам ощущение безмятежности. Вы сможете посетить мастерские и приобрести уникальные сувениры.

Легендарный пляж Афродиты, где, по преданию, богиня любви и красоты вышла из морской пены.

Винодельня. Здесь вы узнаете о традициях кипрского виноделия и примете участие в дегустации, чтобы оценить тонкий вкус местных сортов.

Обед в уютной таверне. Насладитесь блюдами кипрской кухни, приготовленными из свежих местных продуктов. Это идеальный момент, чтобы отдохнуть и пообщаться с другими участниками экскурсии.

Величественные горы Троодос, где вас ждут потрясающие виды, чистый горный воздух и уникальные флора и фауна.

Водопад. Шум воды, свежесть и прохлада — идеальное завершение насыщенного дня!

Организационные детали