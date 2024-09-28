Самые живописные места на Кипре (всё включено)

Откройте для себя красоту Кипра: Лефкара, пляж Афродиты, винодельня, горы Троодос и водопад. Насладитесь местной кухней и вином
Погрузитесь в атмосферу Кипра, посетив живописные места, такие как деревня Лефкара, пляж Афродиты и величественные горы Троодос. Насладитесь дегустацией вин и обедом в уютной таверне.

Экскурсия включает посещение винодельни и водопада, где можно сделать потрясающие фотографии и отдохнуть. Всё это в сопровождении опытного гида и на комфортабельном минивэне
4
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Уникальные природные места
  • 🏛 Аутентичная архитектура
  • 🍷 Дегустация местного вина
  • 🍽 Обед в традиционной таверне
  • 📸 Возможность сделать потрясающие фотографии
  • 🚐 Комфортное путешествие на минивэне
    • Самые живописные места на Кипре (всё включено)
    Самые живописные места на Кипре (всё включено)
    Самые живописные места на Кипре (всё включено)
    Ближайшие даты:
    Время начала: 08:00

    Что можно увидеть

  • Деревня Лефкара
  • Пляж Афродиты
  • Винодельня
  • Горы Троодос
  • Водопад

    • Описание экскурсии

    Деревня Лефкара — очаровательный уголок, известный своими кружевами и серебряными изделиями. Узкие улочки и традиционная архитектура подарят вам ощущение безмятежности. Вы сможете посетить мастерские и приобрести уникальные сувениры.

    Легендарный пляж Афродиты, где, по преданию, богиня любви и красоты вышла из морской пены.

    Винодельня. Здесь вы узнаете о традициях кипрского виноделия и примете участие в дегустации, чтобы оценить тонкий вкус местных сортов.

    Обед в уютной таверне. Насладитесь блюдами кипрской кухни, приготовленными из свежих местных продуктов. Это идеальный момент, чтобы отдохнуть и пообщаться с другими участниками экскурсии.

    Величественные горы Троодос, где вас ждут потрясающие виды, чистый горный воздух и уникальные флора и фауна.

    Водопад. Шум воды, свежесть и прохлада — идеальное завершение насыщенного дня!

    Организационные детали

    • Обед, напитки и дегустация вин включены в стоимость
    • Мы сможем забрать вас в одном из следующих мест: Айя-Напа, Протарас, Ларнака
    • Путешествие проходит на минивэне Mercedes Vito
    • Экскурсию для вас проведёт один из наших гидов

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный€85
    Дети до 12 лет€65
    Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    У вашего отеля
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 8 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    4
    Основано на 1 отзыве
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    4
    1
    3
    2
    1
    Ярослава
    28 сен 2024
    Очень понравилась экскурсия!
    Было познавательно и интересно! Огрмоная благодарность гиду Василию за прекрасную экскурсию, интересные рассказы и факты, прогулки по местам, советы, вообщем все прошло на ура! Места действительно живописные, невероятно
    читать дальше

    красивые, туда, если нет арендованного автомобиля самостоятельно точно не доберешься, а тут все с комфортом и интересной информацией получилось посмотреть😍✨

    Единственное, ставлю 4 звезды только за то, что накануне обещали отписаться о времени когда заберут с отеля, но так и не могли дописаться, дозвониться до организатора, хотя обещали накануне вечером отписаться. Стали переживать состоиться ли вообще экскурсия, тк время забора было очень ранее, но утром все таки ответ получили. Вот если подкорректировать этот момент в коммуникации с заказчиками, то вы будете просто супер! 😍 Успехов в работе, много клиентов и интересных проектов! ✨
    Большое спасибо!

    Входит в следующие категории Айи-Напы

    Похожие экскурсии из Айи-Напы

    Весь Кипр за 1 день
    На машине
    36 отзывов
    10 часов
    Индивидуальная
    до 4 чел.
    Весь Кипр за 1 день: Лефкара, Махерас, Троодос, Фамагуста
    Проведите день, погружаясь в историю и природу Кипра. Увидите Лефкару, монастырь Махерас, горы Троодос и город-призрак Вароша. Попробуйте местное вино
    Завтра в 08:00
    3 ноя в 08:00
    345 за всё до 4 чел.
    Саламин - Фамагуста. Античный, средневековый и современный Кипр (из Айя-Напы)
    На машине
    30 отзывов
    5 часов
    Индивидуальная
    до 4 чел.
    Саламин - Фамагуста. Античный, средневековый и современный Кипр (из Айя-Напы)
    Открыть историю Кипра и его жителей на авто-экскурсии по двум эпохальным городам острова
    3 ноя в 08:30
    5 ноя в 08:30
    200 за всё до 4 чел.
    Верблюды, мечеть и соляная пустыня: семейное путешествие по Кипру
    На машине
    3 отзыва
    5 часов
    Индивидуальная
    до 4 чел.
    Верблюды, мечеть и соляная пустыня: семейное путешествие по Кипру
    Индивидуальная экскурсия по Айе-Напе: верблюды, озера и мозаика. Увлекательное путешествие для всей семьи
    Начало: У вашего отеля в городе и его окрестностях
    Завтра в 08:00
    3 ноя в 08:00
    185 за всё до 4 чел.
    У нас ещё много экскурсий в Айе-Напе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
    Все экскурсии в Айе-Напе
    ХорошоТам