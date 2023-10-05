Познавательные экскурсии на природе в Айе-Напе

Найдено 4 экскурсии в категории «Природа и пейзажи» в Айе-Напе на русском языке, цены от €174. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Айя-Напа, Протарас и мыс Греко: самое интересное из Айя-Напы
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
30 отзывов
Айя-Напа, Протарас и мыс Греко: самое интересное из Айя-Напы
Гулять, любоваться, купаться: авто-прогулка по фантастическим красотам города и окрестностей
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
174 за всё до 4 чел.
Троодос - душа Кипра
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
9 отзывов
Троодос - душа Кипра
Побывать в горных деревушках, попробовать местные угощения и прочувствовать атмосферу острова
«Захватывающие пейзажи, колоритная сельская жизнь и древние монастыри — экскурсия в горы Троодос очарует вас»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
260 за всё до 4 чел.
Сокровище Кипра - мыс Греко
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
Сокровище Кипра - мыс Греко
Впечатлиться природой острова на восточном побережье
Начало: У места вашего проживания
«Вдоволь пофотографируемся и обсудим, чем славится удивительная природная арка»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:30
179 за всё до 4 чел.
Верблюды, мечеть и соляная пустыня: семейное путешествие по Кипру
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Верблюды, мечеть и соляная пустыня: семейное путешествие по Кипру
Познакомиться с дружелюбными животными и посетить мусульманскую святыню на берегу озера
Начало: у вашего отеля в городе и его окрестностях
«Соляные озёра — природная достопримечательность Кипра»
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
185 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • M
    Maria
    5 октября 2023
    Айя-Напа, Протарас и мыс Греко: самое интересное из Айя-Напы
    Были на экскурсии, двое взрослых. Оля хороший, веселый, позитивный человек. Все было очень хорошо. Спасибо большое.
  • Т
    Татьяна
    1 февраля 2023
    Айя-Напа, Протарас и мыс Греко: самое интересное из Айя-Напы
    Спасибо Ирине за очень интересную и познавательную экскурсию!
  • J
    Jevgenija
    25 октября 2022
    Айя-Напа, Протарас и мыс Греко: самое интересное из Айя-Напы
    Вместо Ирины экскурсию провела Ольга. Экскурсия очень понравилась, узнали интересные моменты из истории острова, увидели много красивых мест, никакой спешки, всё комфортно. Вместо заявленных 4-5часов вместе провели гораздо больше времени, чему были очень рады.
  • И
    Ирина
    26 мая 2022
    Верблюды, мечеть и соляная пустыня: семейное путешествие по Кипру
    Очень понравилось. Комфортно, интересно, с учётом наших пожеланий. Экскурсия насыщенная, гид Ирина тактичная, факты излагала нетривиальные, держала внимание всех. Мы были с детьми. Когда дети утомлялись и начинали гундеть, гид делала паузы, очень деликатно встраивая детские капризки в ритм экскурсии.
  • И
    Ирина
    26 мая 2022
    Верблюды, мечеть и соляная пустыня: семейное путешествие по Кипру
    Великолепная Ирина! Были на экскурсии, она учла особенности поездки с нашими двумя детьми, 2 года и 9 лет. Детям было
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    не скучно, а взрослым интересно. Поездка до достопримечательностей была максимально комфортная. Очень живой гармоничный рассказ о Кипре, с любопытными фактами и просто зарисовками из обычной жизни, мы были в восторге. Гид подстроила экскурсию под наши особенности и (Аллилуйя!) младшую не стошнило в пути, старшая не гундела от скуки, а нам, родителям, было очень развлекательно и познавательно. Интерес не угасал) Рекомендую!

  • А
    Анна
    27 октября 2021
    Троодос - душа Кипра
    Замечательная экскурсия, которая прошла скорее как дружеская прогулка! Александр - прекрасный гид, учел все наши пожелания и адаптировал экскурсию под нас. С удовольствием порекомендую ее своим друзьям.
  • Л
    Леонид
    11 октября 2021
    Сокровище Кипра - мыс Греко
    3,5 часа прошли очень быстро. Серго профессионально и бережно провез и провел двух немолодых москвичей по "ударным" точкам мыса Греко.
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    Помимо местных красот мы успели обсудить уйму всего от менталитета местных спортсменов (Серго в недавнем прошлом профессиональный спортсмен) до статуса британских военных баз на Кипре в понимании киприотов. Приятным сюрпризом стал устроенный Серго для нас небольшой пикник в красивом месте с вином и фруктами. Хороший русский язык, такт и уважение к гостям, пунктуальность, детальное знание предмета и маршрута, влюбленность в природу Кипра, легкая самоирония - чего еще желать от гида? Смело выбирайте Серго! Он не подведет и не разочарует!

  • Д
    Дана
    6 октября 2021
    Троодос - душа Кипра
    Благодаря Александру, мы провели восхитительный день в горах, причём Александр смог спланировать наше путешествие именно исходя из наших пожеланий, за что ему большое спасибо! Комфортный автомобиль, приятные деревеньки, вкусная, очень вкусная, еда - то, что нужно, чтобы разбавить пляжный отдых)))
  • Т
    Татьяна
    20 сентября 2021
    Верблюды, мечеть и соляная пустыня: семейное путешествие по Кипру
    Спасибо Ирине за очень интересную и познавательную экскурсию, столько глубоких знаний у гида про историю Кипра, про святыни, про жизненный
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    быт и уклад киприотов. Были на соленом озере и в двух церквях - мусульманской мечети и кипрской. Ребёнку, конечно же, понравились верблюды, кормили, катались на паровозике, на ослике, посмотрели сам парк, интересно и взрослым и детям.

  • В
    Вероника
    8 сентября 2021
    Троодос - душа Кипра
    Сегодня с гидом Ольгой побывали на экскурсии Троодос-душа Кипра. Спасибо большое Ольга за индивидуальный подход, за открытие Кипра, историю острова,
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    красивые места, вкусный обед, отличное вино и кофе, душевную атмосферу. Рекомендую гида и экскурсию всем, кто утомлен пляжем и морем. Ольга, спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Айе-Напе в категории «Природа и пейзажи»

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  2. Троодос - душа Кипра
  3. Сокровище Кипра - мыс Греко
  4. Верблюды, мечеть и соляная пустыня: семейное путешествие по Кипру
Сколько стоит экскурсия по Айе-Напе в июне 2024
Сейчас в Айе-Напе в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 4 экскурсии от 174 до 260. Туристы уже оставили гидам 43 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Айе-Напе (Кипр 🇨🇾) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Природа и пейзажи», 43 ⭐ отзыва, цены от €174. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кипра. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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