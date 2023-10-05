1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Айя-Напа, Протарас и мыс Греко: самое интересное из Айя-Напы
Гулять, любоваться, купаться: авто-прогулка по фантастическим красотам города и окрестностей
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€174 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Троодос - душа Кипра
Побывать в горных деревушках, попробовать местные угощения и прочувствовать атмосферу острова
«Захватывающие пейзажи, колоритная сельская жизнь и древние монастыри — экскурсия в горы Троодос очарует вас»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€260 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Сокровище Кипра - мыс Греко
Впечатлиться природой острова на восточном побережье
Начало: У места вашего проживания
«Вдоволь пофотографируемся и обсудим, чем славится удивительная природная арка»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:30
€179 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Верблюды, мечеть и соляная пустыня: семейное путешествие по Кипру
Познакомиться с дружелюбными животными и посетить мусульманскую святыню на берегу озера
Начало: у вашего отеля в городе и его окрестностях
«Соляные озёра — природная достопримечательность Кипра»
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
€185 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- MMaria5 октября 2023Были на экскурсии, двое взрослых. Оля хороший, веселый, позитивный человек. Все было очень хорошо. Спасибо большое.
- ТТатьяна1 февраля 2023Спасибо Ирине за очень интересную и познавательную экскурсию!
- JJevgenija25 октября 2022Вместо Ирины экскурсию провела Ольга. Экскурсия очень понравилась, узнали интересные моменты из истории острова, увидели много красивых мест, никакой спешки, всё комфортно. Вместо заявленных 4-5часов вместе провели гораздо больше времени, чему были очень рады.
- ИИрина26 мая 2022Очень понравилось. Комфортно, интересно, с учётом наших пожеланий. Экскурсия насыщенная, гид Ирина тактичная, факты излагала нетривиальные, держала внимание всех. Мы были с детьми. Когда дети утомлялись и начинали гундеть, гид делала паузы, очень деликатно встраивая детские капризки в ритм экскурсии.
- ИИрина26 мая 2022Великолепная Ирина! Были на экскурсии, она учла особенности поездки с нашими двумя детьми, 2 года и 9 лет. Детям было
- ААнна27 октября 2021Замечательная экскурсия, которая прошла скорее как дружеская прогулка! Александр - прекрасный гид, учел все наши пожелания и адаптировал экскурсию под нас. С удовольствием порекомендую ее своим друзьям.
- ЛЛеонид11 октября 20213,5 часа прошли очень быстро. Серго профессионально и бережно провез и провел двух немолодых москвичей по "ударным" точкам мыса Греко.
- ДДана6 октября 2021Благодаря Александру, мы провели восхитительный день в горах, причём Александр смог спланировать наше путешествие именно исходя из наших пожеланий, за что ему большое спасибо! Комфортный автомобиль, приятные деревеньки, вкусная, очень вкусная, еда - то, что нужно, чтобы разбавить пляжный отдых)))
- ТТатьяна20 сентября 2021Спасибо Ирине за очень интересную и познавательную экскурсию, столько глубоких знаний у гида про историю Кипра, про святыни, про жизненный
- ВВероника8 сентября 2021Сегодня с гидом Ольгой побывали на экскурсии Троодос-душа Кипра. Спасибо большое Ольга за индивидуальный подход, за открытие Кипра, историю острова,
Ответы на вопросы от путешественников по Айе-Напе в категории «Природа и пейзажи»
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