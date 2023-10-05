M Maria Айя-Напа, Протарас и мыс Греко: самое интересное из Айя-Напы Были на экскурсии, двое взрослых. Оля хороший, веселый, позитивный человек. Все было очень хорошо. Спасибо большое.

Т Татьяна Айя-Напа, Протарас и мыс Греко: самое интересное из Айя-Напы Спасибо Ирине за очень интересную и познавательную экскурсию!

J Jevgenija Айя-Напа, Протарас и мыс Греко: самое интересное из Айя-Напы Вместо Ирины экскурсию провела Ольга. Экскурсия очень понравилась, узнали интересные моменты из истории острова, увидели много красивых мест, никакой спешки, всё комфортно. Вместо заявленных 4-5часов вместе провели гораздо больше времени, чему были очень рады.

И Ирина Верблюды, мечеть и соляная пустыня: семейное путешествие по Кипру Очень понравилось. Комфортно, интересно, с учётом наших пожеланий. Экскурсия насыщенная, гид Ирина тактичная, факты излагала нетривиальные, держала внимание всех. Мы были с детьми. Когда дети утомлялись и начинали гундеть, гид делала паузы, очень деликатно встраивая детские капризки в ритм экскурсии.

И Ирина Верблюды, мечеть и соляная пустыня: семейное путешествие по Кипру читать дальше не скучно, а взрослым интересно. Поездка до достопримечательностей была максимально комфортная. Очень живой гармоничный рассказ о Кипре, с любопытными фактами и просто зарисовками из обычной жизни, мы были в восторге. Гид подстроила экскурсию под наши особенности и (Аллилуйя!) младшую не стошнило в пути, старшая не гундела от скуки, а нам, родителям, было очень развлекательно и познавательно. Интерес не угасал) Рекомендую! Великолепная Ирина! Были на экскурсии, она учла особенности поездки с нашими двумя детьми, 2 года и 9 лет. Детям было

А Анна Троодос - душа Кипра Замечательная экскурсия, которая прошла скорее как дружеская прогулка! Александр - прекрасный гид, учел все наши пожелания и адаптировал экскурсию под нас. С удовольствием порекомендую ее своим друзьям.

Л Леонид Сокровище Кипра - мыс Греко читать дальше Помимо местных красот мы успели обсудить уйму всего от менталитета местных спортсменов (Серго в недавнем прошлом профессиональный спортсмен) до статуса британских военных баз на Кипре в понимании киприотов. Приятным сюрпризом стал устроенный Серго для нас небольшой пикник в красивом месте с вином и фруктами. Хороший русский язык, такт и уважение к гостям, пунктуальность, детальное знание предмета и маршрута, влюбленность в природу Кипра, легкая самоирония - чего еще желать от гида? Смело выбирайте Серго! Он не подведет и не разочарует! 3,5 часа прошли очень быстро. Серго профессионально и бережно провез и провел двух немолодых москвичей по "ударным" точкам мыса Греко.

Д Дана Троодос - душа Кипра Благодаря Александру, мы провели восхитительный день в горах, причём Александр смог спланировать наше путешествие именно исходя из наших пожеланий, за что ему большое спасибо! Комфортный автомобиль, приятные деревеньки, вкусная, очень вкусная, еда - то, что нужно, чтобы разбавить пляжный отдых)))

Т Татьяна Верблюды, мечеть и соляная пустыня: семейное путешествие по Кипру читать дальше быт и уклад киприотов. Были на соленом озере и в двух церквях - мусульманской мечети и кипрской. Ребёнку, конечно же, понравились верблюды, кормили, катались на паровозике, на ослике, посмотрели сам парк, интересно и взрослым и детям. Спасибо Ирине за очень интересную и познавательную экскурсию, столько глубоких знаний у гида про историю Кипра, про святыни, про жизненный