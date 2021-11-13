Найдено 3 экскурсии в категории « Групповые » в Айе-Напе на русском языке, цены от €40. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году

1 чел. По популярности 1 отзыв 3 часа Круиз Морской круиз на закате вдоль Айя-Напы Проведите незабываемый вечер на яхте, наслаждаясь закатом и купанием в живописных местах. Идеально для романтического отдыха или веселья с друзьями Начало: 1st October 18, Ayia Napa, Кипр Расписание: Вторник, пятница 16:30 (приходить на причал заранее) € 40 за человека На машине 6 часов Мини-группа до 8 чел. Яркий Лимассол, белокаменная Лефкара и скалистый пляж Идеальный маршрут, чтобы увидеть старинный город, живописную деревушку и морские красоты Начало: У вашего отеля € 65 за человека На машине 8 часов Мини-группа до 8 чел. Групповая экскурсия по живописным местам Кипра: всё включено Откройте для себя красоту Кипра: Лефкара, пляж Афродиты, винодельня, горы Троодос и водопад. Насладитесь местной кухней и вином Начало: У вашего отеля € 85 за человека Другие экскурсии Айи-Напы Последние отзывы на экскурсии V Valeriia Морская прогулка в Фамагусту Отличная экскурсия, красивые места, хороший гид и хороший обед

Ответы на вопросы от путешественников по Айе-Напе в категории «Групповые»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Айе-Напе Морской круиз на закате Яркий Лимассол, белокаменная Лефкара и скалистый пляж Самые живописные места на Кипре (всё включено) В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Айе-Напе в сентябре 2024 Сейчас в Айе-Напе в категории "Групповые" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 85. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5

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