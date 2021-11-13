3 часа
Круиз
Морской круиз на закате вдоль Айя-Напы
Проведите незабываемый вечер на яхте, наслаждаясь закатом и купанием в живописных местах. Идеально для романтического отдыха или веселья с друзьями
Начало: 1st October 18, Ayia Napa, Кипр
Расписание: Вторник, пятница 16:30 (приходить на причал заранее)
Завтра в 16:30
10 сен в 16:30
€40 за человека
6 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Яркий Лимассол, белокаменная Лефкара и скалистый пляж
Идеальный маршрут, чтобы увидеть старинный город, живописную деревушку и морские красоты
Начало: У вашего отеля
17 сен в 08:00
24 сен в 08:00
€65 за человека
8 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Групповая экскурсия по живописным местам Кипра: всё включено
Откройте для себя красоту Кипра: Лефкара, пляж Афродиты, винодельня, горы Троодос и водопад. Насладитесь местной кухней и вином
Начало: У вашего отеля
12 сен в 08:00
19 сен в 08:00
€85 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- VValeriia13 ноября 2021Морская прогулка в ФамагустуОтличная экскурсия, красивые места, хороший гид и хороший обед
Ответы на вопросы от путешественников по Айе-Напе в категории «Групповые»
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Сколько стоит экскурсия по Айе-Напе в сентябре 2024
Сейчас в Айе-Напе в категории "Групповые" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 85. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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