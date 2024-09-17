Найдено 3 экскурсии в категории « Пляжи » в Айе-Напе на русском языке, цены от €65. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году

1 чел. По популярности На машине 6 часов Мини-группа до 8 чел. Яркий Лимассол, белокаменная Лефкара и скалистый пляж Идеальный маршрут, чтобы увидеть старинный город, живописную деревушку и морские красоты Начало: У вашего отеля «А на Губернаторском пляже отдохнёте среди скал» € 65 за человека 6 часов Индивидуальная до 10 чел. Царство Посейдона: путешествие по пляжам Кипра из Айя Напа Погрузитесь в мир кристально чистых вод и золотых пляжей Кипра. Насладитесь индивидуальной экскурсией с профессиональным гидом Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель «Возьмите с собой: удобную обувь, головные уборы, паспорта и пляжные принадлежности и маски для снорклинга» Расписание: Ежедневно в 09:00 от € 90 за всё до 2 чел. На машине 8 часов Мини-группа до 8 чел. Групповая экскурсия по живописным местам Кипра: всё включено Откройте для себя красоту Кипра: Лефкара, пляж Афродиты, винодельня, горы Троодос и водопад. Насладитесь местной кухней и вином Начало: У вашего отеля «Легендарный пляж Афродиты, где, по преданию, богиня любви и красоты вышла из морской пены» € 85 за человека Другие экскурсии Айи-Напы

Ответы на вопросы от путешественников по Айе-Напе в категории «Пляжи»

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