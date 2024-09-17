6 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Яркий Лимассол, белокаменная Лефкара и скалистый пляж
Идеальный маршрут, чтобы увидеть старинный город, живописную деревушку и морские красоты
Начало: У вашего отеля
«А на Губернаторском пляже отдохнёте среди скал»
17 сен в 08:00
24 сен в 08:00
€65 за человека
6 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Царство Посейдона: путешествие по пляжам Кипра из Айя Напа
Погрузитесь в мир кристально чистых вод и золотых пляжей Кипра. Насладитесь индивидуальной экскурсией с профессиональным гидом
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
«Возьмите с собой: удобную обувь, головные уборы, паспорта и пляжные принадлежности и маски для снорклинга»
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €90 за всё до 2 чел.
8 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Групповая экскурсия по живописным местам Кипра: всё включено
Откройте для себя красоту Кипра: Лефкара, пляж Афродиты, винодельня, горы Троодос и водопад. Насладитесь местной кухней и вином
Начало: У вашего отеля
«Легендарный пляж Афродиты, где, по преданию, богиня любви и красоты вышла из морской пены»
12 сен в 08:00
19 сен в 08:00
€85 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Айе-Напе в категории «Пляжи»
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