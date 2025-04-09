Индивидуальная
до 1 чел.
Троодос - душа Кипра: индивидуальная экскурсия из Ларнаки
Экскурсия в горы Троодос из Ларнаки предлагает уникальную возможность увидеть монастыри, деревни и живописные пейзажи Кипра
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€300 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия для семей «В мире животных»: ослики, верблюды и морепродукты
Проведите день среди дружелюбных животных на Кипре и насладитесь вкусом свежих морепродуктов в рыбацкой деревне
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 11:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€280 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия по Ларнаке
Путешествие по Ларнаке с «Гидом на Кипре» - это уникальная возможность увидеть Никосию, Лефкару, монастырь Святого Мины и насладиться дегустацией вина
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€300 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Пафос - от мифов до древней столицы
Погрузитесь в историю Кипра, посетив замок Колосси, древний Курион и место рождения Афродиты на уникальной экскурсии из Ларнаки
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€310 за экскурсию
Индивидуальная
Экскурсия Чудеса Святого Исцеления: уникальные святыни и храмы Ларнаки
Погрузитесь в историю Кипра, посетив древние святыни и храмы на экскурсии Чудеса Святого Исцеления
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€115 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Ларнаке в категории «Деревня Скарину»
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Сейчас в Ларнаке в категории "Деревня Скарину" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 115 до 310. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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