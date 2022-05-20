Экскурсия-приключение «В мире животных»

Вы приехали на Кипр с детьми и желаете насладиться совместным отдыхом

Вы приехали на Кипр с детьми и желаете насладиться совместным отдыхом? Хотите сделать отдых детей познавательным и ярким? Специально для маленьких путешественников мы приготовили особенную программу! Мы подарим вам незабываемый день и весёлые приключения.
Экскурсия-приключение «В мире животных»
Экскурсия-приключение «В мире животных»
Экскурсия-приключение «В мире животных»
Экскурсия-приключение «В мире животных»
Экскурсия-приключение «В мире животных»
Экскурсия-приключение «В мире животных»

Что вас ожидает 🤩

  • Ферма осликов «Golden donkeys»
  • Рыбацкая деревня Зиги
  • Ресторан «Captain’s Table»
  • Верблюжья ферма «Camel park»

Рай для осликов

В первую очередь мы отправимся в гости к добродушным и милым кипрским осликам. На замечательной ферме, которая по праву зовется ослиным раем, вас ждут удивительные приключения. Здесь с любовью заботятся о дружелюбных и трудолюбивых животных, которые много столетий верой и правдой служили местным жителям и считались членами семьи.
Ведь именно ослики были незаменимыми помощниками в хозяйстве: на них перевозились тяжелые грузы, они были основным средством передвижения и принимали участие в трудоёмком изготовлении оливкового масла, крутя каменные жернова. Внимательные работники фермы познакомят вас с осликами, а вы попробуете с ними подружится, угостив «ослиной шоколадкой» (плодами рожкового дерева), и они обязательно покатают вас на своей широкой спине. Вы и ваши детки получите незабываемые впечатления и море позитива!

Рыбацкая деревня Зиги

После прогулки на свежем воздухе захочется отдохнуть и восполнить силы. И самый лучший способ — пообедать в прибрежной таверне в рыбацкой деревне. Вас удивят своим вкусом все виды морепродуктов, которые ещё утром были в море: осьминоги, каракатицы, креветки и разные виды рыбы все отменного качества. Их приготовят на гриле, в печи или волшебным образом, по секретным рецептам, запекут под соусом, и с пылу-жару подадут к вашему столу. Для детей тоже найдётся чем полакомиться от души!
Парк верблюдов, знакомство с другими животными и луна-парк
Закончив с обедом, когда дети уже с удовольствием набегались на причале пришло время продолжить наше приключение и навестить верблюдов. Да-да, вы не ослышались мы отправляемся в парк верблюдов! Когда-то на острове их было очень много. Они тоже были верными помощниками при добыче руды и меди. Это не просто парк верблюдов, а настоящий парк развлечений и прекрасное место для познавательного и активного отдыха.
Здесь кроме верблюдов живут ещё и кролики, страусы, олени, попугаи, лошади и много других весёлых обитателей. Вы увидите настоящий Ноев Ковчег и сможете понаблюдать за юркими разноцветными рыбками. А ещё, здесь же, можно развлечься в небольшом луна-парке, поиграть на игровых автоматах и даже поплавать в бассейне! Вдоволь наигравшись и набегавшись, можно отправляться домой.

Важная информация

Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы, журналисты, историки и фанаты своего дела, их объединяет любовь к острову Кипр, профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь и одежду, головные уборы и солнцезащитные средства.
Протяженность: до 150 км; Серпантин: нет; Высота подъёма: до 150 м; Число остановок: 5; Пеший участок: 250 м.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Комфортабельный автомобиль, который заберёт вас из отеля и доставит по окончании путешествия обратно
  • Тематическое сопровождение гида в дороге и обзорных местах
  • Питьевая вода в дороге
Что не входит
  • Питание и напитки во время экскурсии
  • Входные билеты на территории парков
  • Катание на животных
Место начала и завершения?
Любой курорт Кипра, ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы, журналисты, историки и фанаты своего дела, их объединяет любовь к острову Кипр, профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь и одежду, головные уборы и солнцезащитные средства.
  • Протяженность: до 150 км Серпантин: нет Высота подъёма: до 150 м Число остановок: 5 Пеший участок: 250 м
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ларнаки

🎩Индивидуальные🧒Можно с детьми☀️На весь день

Еще несколько похожих предложений в Ларнаке

Веселый день для всей семьи в парке развлечений
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Елена
4.5
4 отзыва
Веселый день для всей семьи в парке развлечений
Путешествие для любопытных: знакомство с животными, птицами, растениями и водными забавами Кипра
Завтра
21 мая
22 мая
325 за 1-6 чел.
Всё самое лучшее на Кипре
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Михаил
5
2 отзыва
Всё самое лучшее на Кипре
Известные монастыри, горные деревни, живописные виды - экскурсия из любого города
Завтра
21 мая
22 мая
320 за 1-4 чел.
Святыни Кипра
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Михаил
5
3 отзыва
Святыни Кипра
Побывать в 5 главных святых местах острова на автомобильной экскурсии
Завтра
21 мая
22 мая
320 за 1-4 чел.
Золотое кольцо Кипра
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Елена
4.9
53 отзыва
Золотое кольцо Кипра
Путешествие из любого города Кипра по всем главным достопримечательностям острова
Завтра
21 мая
22 мая
355 за 1-6 чел.
Путешествие по горным деревням Кипра
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Елена
3.8
4 отзыва
Путешествие по горным деревням Кипра
Погружение в народную культуру и сельский колорит острова (из любого города Кипра)
Завтра
21 мая
22 мая
325 за 1-6 чел.
Южный Троодос
8 часов
Индивидуальная
Орфеус
Нет отзывов
Южный Троодос
На автомобильной экскурсии вы посетите главные святыни Кипра: монастырь Киккос
от 320 за 1-4 чел.
Заповедный Мыс Греко
8 часов
Индивидуальная
Орфеус
Нет отзывов
Заповедный Мыс Греко
Вы отправитесь на захватывающую экскурсию к Мысу Греко - самому живописному месту на Кипре
от 320 за 1-4 чел.
Колорит Кипра
8 часов
Индивидуальная
Oleg
Нет отзывов
Колорит Кипра
Мы с вами побываем в горных деревушках, посетим древний монастырь, поднимемся (на машине) на самую высокую гору на
от 200 за 1-2 чел.
Православное наследие Кипра
8 часов
Индивидуальная
Орфеус
Нет отзывов
Православное наследие Кипра
Наше путешествие охватывает наиболее интересные христианские святыни острова
от 320 за 1-4 чел.
Сокровище Кипра - мыс Греко
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Sergo
5
14 отзывов
Сокровище Кипра - мыс Греко
Впечатлиться природой острова на восточном побережье
Сегодня
Завтра
21 мая
189 за 1-4 чел.
Экскурсия + трансфер: из аэропорта Ларнаки в Лимассол
2 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Владимир и Ольга
Нет отзывов
Экскурсия + трансфер: из аэропорта Ларнаки в Лимассол
С комфортом добраться до города и посетить по дороге аутентичную деревушку Лефкара
Завтра
21 мая
22 мая
235 за 1-3 чел.
Винно-гастрономический тур
8 часов
Индивидуальная
Орфеус
Нет отзывов
Винно-гастрономический тур
Вы отправитесь на экскурсию знакомиться с историей и гастрономическими традициями деревень, которые находятся
от 375 за 1-4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ларнаке. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Ларнаке
ХОРОШО
🧭
ТАМ