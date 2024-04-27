1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Золотое кольцо Кипра: мифы, монастыри и горы
Погрузитесь в атмосферу Кипра: от мифической бухты Афродиты до горных деревень и монастырей. Вкусите традиционную кухню и вина
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€400 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Сокровище Кипра - мыс Греко: открытки, легенды и секретные тропы
Погрузитесь в мир кипрских легенд и неповторимых пейзажей на экскурсии к мысу Греко. Живописные уголки и уникальные фото вас ждут
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 15:30
10 июня в 09:00
€249 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по святыням Кипра: Храмы и монастыри Ларнаки
Погрузитесь в мир духовности и истории с экскурсией по святыням Кипра. Вас ждут уникальные храмы, монастыри и чудотворные иконы
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€320 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Кипр за 1 день: история, мифы, кухня и природа из Лимассола
Вас ждет незабываемое путешествие по Кипру: от греческих мифов до вкуса местной кухни. Все это за один насыщенный день
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Всё самое лучшее на Кипре: от монастырей до природы Ларнаки
Погрузитесь в мир кипрской культуры и природы с эксклюзивной экскурсией, объединяющей историю, искусство и неповторимые пейзажи
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€320 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по паркам Кипра: от осликов и верблюдов до шоу танцующих фонтанов
Подарите себе и детям незабываемый день в Ларнаке! В программе: общение с животными, шоу попугаев, ботанический сад и аква-шоу
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€350 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККирилл27 апреля 2024Нам понравился гид Артур, прекрасный человек! Реально благодарим от души! Очень эрудированный, обладает полной информацией об острове, его жизни и достопримечательностях! Спасибо большое!
- ААнна11 апреля 2024Мы провели с Михаилом отличное путешествие по монастырям Кипра. Михаил рассказал очень много интересного, мы сумели погрузиться в особый мир. Спасибо!
- MMaria21 марта 2024Елена очень приятный в общение и владеющий знаниями гид. Восемь часов увлекательной экскурсии запомнятся надолго, а впечатления от поездки самые приятные. Елена так же учла все наши пожелания. Сбасибо прекрасному гиду за чудесно проведённый день.
- ААсель8 марта 2024Очень понравилась экскурсия за необычный маршрут и удивительные места! Очень запомнились Кипрские деревушки, очень приятно покупать изделия ручной работы у
- ААнастасия17 ноября 2023День экскурсии прошёл очень быстро, насыщенная программа, очень много новой информации. На Кипре впервые и благодаря Елене получили прекрасное впечатление об этом райском острове. Очень рекомендую!
- ООльга9 октября 2023У нас была чудесная экскурсия с Серго! Узнали много нового о Кипре, побывали в красивейших местах, где раньше ещё не бывали. Спасибо Серго за тёплое душевно общение, за вкусные угощения и чудесные фотографии! Надеемся, ещё увидимся!
- ННаталья12 сентября 2023Серго замечательный гид! Очень интересная экскурсия к мысу Греко. Все передвижения спланированы до мелочей. Много познавательной информации и визуального удовольствия. Все гости остались довольны. Спасибо!
- ААнна9 сентября 2023Поездка на мыс Греко с Серго очень впечатлила нас. Серго - один из тех людей, кто сам наслаждается красотой природы
- JJanna4 ноября 2022Прекрасная экскурсия. Много впечатлений и приятных воспоминаний. Спасибо нашему гиду и команде Трипстер. Все было на высшем уровне:))
- DDimitry7 октября 2022Крайне приятная экскурсия по прекрасным дорогам Кипра, проходящая по разным городам и с видом на море. Гид очень интересно и здорово рассказывает о Кипре и о разных парках, помещенных нами во время поездки. Крайне рекомендую)
Ответы на вопросы от путешественников по Ларнаке в категории «Выездные»
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Сколько стоит экскурсия по Ларнаке в июне 2024
Сейчас в Ларнаке в категории "Выездные" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 249 до 400. Туристы уже оставили гидам 104 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии по окрестностям Ларнаки и местам Кипра в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кипра