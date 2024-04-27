Выездные экскурсии из Ларнаки

Найдено 6 экскурсий в категории «Выездные» в Ларнаке на русском языке, цены от €249. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Золотое кольцо Кипра
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
64 отзыва
Золотое кольцо Кипра: мифы, монастыри и горы
Погрузитесь в атмосферу Кипра: от мифической бухты Афродиты до горных деревень и монастырей. Вкусите традиционную кухню и вина
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
400 за всё до 6 чел.
Сокровище Кипра - мыс Греко (из Ларнаки)
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
23 отзыва
Сокровище Кипра - мыс Греко: открытки, легенды и секретные тропы
Погрузитесь в мир кипрских легенд и неповторимых пейзажей на экскурсии к мысу Греко. Живописные уголки и уникальные фото вас ждут
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 15:30
10 июня в 09:00
249 за всё до 4 чел.
Святыни Кипра
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Путешествие по святыням Кипра: Храмы и монастыри Ларнаки
Погрузитесь в мир духовности и истории с экскурсией по святыням Кипра. Вас ждут уникальные храмы, монастыри и чудотворные иконы
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
320 за всё до 4 чел.
Кипр: самое-самое за 1 день (из Лимассола)
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Кипр за 1 день: история, мифы, кухня и природа из Лимассола
Вас ждет незабываемое путешествие по Кипру: от греческих мифов до вкуса местной кухни. Все это за один насыщенный день
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
360 за всё до 4 чел.
Всё самое лучшее на Кипре
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Всё самое лучшее на Кипре: от монастырей до природы Ларнаки
Погрузитесь в мир кипрской культуры и природы с эксклюзивной экскурсией, объединяющей историю, искусство и неповторимые пейзажи
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
320 за всё до 4 чел.
Веселый день для всей семьи в парке развлечений
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Индивидуальная экскурсия по паркам Кипра: от осликов и верблюдов до шоу танцующих фонтанов
Подарите себе и детям незабываемый день в Ларнаке! В программе: общение с животными, шоу попугаев, ботанический сад и аква-шоу
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
350 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кирилл
    27 апреля 2024
    Кипр: самое-самое за 1 день (из Лимассола)
    Нам понравился гид Артур, прекрасный человек! Реально благодарим от души! Очень эрудированный, обладает полной информацией об острове, его жизни и достопримечательностях! Спасибо большое!
  • А
    Анна
    11 апреля 2024
    Святыни Кипра
    Мы провели с Михаилом отличное путешествие по монастырям Кипра. Михаил рассказал очень много интересного, мы сумели погрузиться в особый мир. Спасибо!
  • M
    Maria
    21 марта 2024
    Золотое кольцо Кипра
    Елена очень приятный в общение и владеющий знаниями гид. Восемь часов увлекательной экскурсии запомнятся надолго, а впечатления от поездки самые приятные. Елена так же учла все наши пожелания. Сбасибо прекрасному гиду за чудесно проведённый день.
  • А
    Асель
    8 марта 2024
    Золотое кольцо Кипра
    Очень понравилась экскурсия за необычный маршрут и удивительные места! Очень запомнились Кипрские деревушки, очень приятно покупать изделия ручной работы у
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    местных долгожителей! Также рекомендую посетить Северный Кипр, учитывая, что штамп в паспорте не ставят если переходишь границу через пешеходный КПП. Елена также покажет все «инстаграмные места», рекомендует хорошие рестораны и делает восхитительные фотографии во время заката! Всем рекомендую!

  • А
    Анастасия
    17 ноября 2023
    Золотое кольцо Кипра
    День экскурсии прошёл очень быстро, насыщенная программа, очень много новой информации. На Кипре впервые и благодаря Елене получили прекрасное впечатление об этом райском острове. Очень рекомендую!
  • О
    Ольга
    9 октября 2023
    Сокровище Кипра - мыс Греко (из Ларнаки)
    У нас была чудесная экскурсия с Серго! Узнали много нового о Кипре, побывали в красивейших местах, где раньше ещё не бывали. Спасибо Серго за тёплое душевно общение, за вкусные угощения и чудесные фотографии! Надеемся, ещё увидимся!
  • Н
    Наталья
    12 сентября 2023
    Сокровище Кипра - мыс Греко (из Ларнаки)
    Серго замечательный гид! Очень интересная экскурсия к мысу Греко. Все передвижения спланированы до мелочей. Много познавательной информации и визуального удовольствия. Все гости остались довольны. Спасибо!
  • А
    Анна
    9 сентября 2023
    Сокровище Кипра - мыс Греко (из Ларнаки)
    Поездка на мыс Греко с Серго очень впечатлила нас. Серго - один из тех людей, кто сам наслаждается красотой природы
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    и стремится, чтобы её увидели и прочувствовали окружающие. Ощущается его кавказское радушие, когда приглашают к себе в гости и хотят дать гостю самое лучшие! Все от души! Серго - интересный рассказчик, знает" секретные" места, выбирает выгодные ракурсы для фото. В ходе экскурсии, устроил для нас настоящий" пикник на обочине" с разнообразным фруктами, охлаждённой водичкой. Изюминкой нашего маршрута оказалась пешая часть прогулки, совсем не утомительная, открывающая великолепные виды, которыми мы наслаждались в уединении. Серго, как профессиональный экскурсовод, отлично чувствует состояние, выбирая темп и подстраивая маршрут под интересы группы. Внимательный, тактичный, скромный человек с которым мы очень рекомендуем познакомиться!

  • J
    Janna
    4 ноября 2022
    Кипр: самое-самое за 1 день (из Лимассола)
    Прекрасная экскурсия. Много впечатлений и приятных воспоминаний. Спасибо нашему гиду и команде Трипстер. Все было на высшем уровне:))
  • D
    Dimitry
    7 октября 2022
    Веселый день для всей семьи в парке развлечений
    Крайне приятная экскурсия по прекрасным дорогам Кипра, проходящая по разным городам и с видом на море. Гид очень интересно и здорово рассказывает о Кипре и о разных парках, помещенных нами во время поездки. Крайне рекомендую)

Ответы на вопросы от путешественников по Ларнаке в категории «Выездные»

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  4. Кипр: самое-самое за 1 день (из Лимассола)
  5. Всё самое лучшее на Кипре
Сколько стоит экскурсия по Ларнаке в июне 2024
Сейчас в Ларнаке в категории "Выездные" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 249 до 400. Туристы уже оставили гидам 104 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии по окрестностям Ларнаки и местам Кипра в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кипра
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