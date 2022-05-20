Приключения спартанцев

Мы разработали этот маршрут специально для наших юных гостей, однако

Мы разработали этот маршрут специально для наших юных гостей, однако и для их родителей эта поездка тоже будет очень увлекательной.

Вы побываете в единственном на Кипре верёвочном парке аттракционов, который расположился в самом сердце острова — в горах Троодос, почувствуете местный колорит, отведаете эксклюзивных шоколадных сладостей, сделаете красивейшие фото на фоне горных пейзажей, а в завершении вас ждёт вкусный обед в необыкновенном месте.
Приключения спартанцев
Приключения спартанцев
Приключения спартанцев
Приключения спартанцев
Приключения спартанцев
Приключения спартанцев

Что вас ожидает 🤩

  • Горы Троодоса
  • Деревня Платрес
  • Шололадная мастерская
  • Панорамные площадки
  • Sparti Adventure Park
  • Деревня Какопетрия
  • Ресторан «The Mill»

Шоколадная мастерская

В начале нашего экстримально-позновательного путешествия мы направимся в живописную горную деревушку Платрес. Это горное поселение, расположившееся под тенью многовековых платанов и сосен, частенько называют «Кипрской Швейцарией». Нас ждёт уникальная мастерская, где вы совершите захватывающий экскурс в мир шоколада, узнаете всё о процессе его приготовления, и обязательно попробуете различные виды вкуснейшего авторского шоколада. Некоторые виды шоколадных конфет и вовсе эксклюзив на весь мир, так как готовятся с традиционными кипрскими сладостями.

Верёвочный парк — Sparti

Зарядившись шоколадной энергией, мы отправимся на встречу приключениям в единственный веревочный парк на Кипре — необыкновенно интересный спортивный аттракцион для активного семейного отдыха на свежем воздухе. Своё название парк получил от древнего города Спарта, ведь именно там, ещё в античные времена, был создан и использовался этот вид спортивной подготовки для воинов.
В парке создано более 80 препятствий, рассчитанных на разный возраст и уровень подготовки. Здесь ждут даже самых юных гостей от трёх лет. А для взрослых есть скоростной аттракцион — самый быстрый Зип-Лайн в Европе, который промчит вас со скоростью 60 км. в час.

Ресторан — The Mill

После активного отдыха на свежем воздухе, пришло время для сытного обеда. И мы направим свой путь в старинную деревню Какопетрия, в колоритный ресторанчик под названием «Мельница». Здание ресторана как будто выточено из горы, находящейся за ним, а с веранды открывается великолепный вид на горы. Это место славится на весь остров своей вкуснейшей форелью, которую вы обязательно отведаете.
После вкусного обеда мы немного прогуляемся по горной деревушке, спустимся к речке, наберем воды из источника и отправимся в обратный путь, который скрасят чудесные горные пейзажи.

Важная информация

Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы, журналисты, историки и фанаты своего дела, их объединяет любовь к острову Кипр, профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь, головные уборы и питьевую воду.
Протяженность: до 230 км; Серпантин: до 60 км; Высота подъёма: до 1800 м; Число остановок: 5; Пеший участок: до 1700 м.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Комфортабельный автомобиль, который заберет вас из отеля и доставит по окончании путешествия обратно
  • Тематическое сопровождение гида в дороге и обзорных местах
  • Питьевая вода в дороге
Что не входит
  • Питание и напитки во время экскурсии
  • Билеты на территории верёвочного парка:
  • Цены на 3 часа в веревочный парк варьируются от 14 € до 40 € в зависимости от возраста и количества участков парка
  • Услуга индивидуального инструктора стоит 20 € в час
  • Стрельба из лука — 20 €
  • Цены на обеденные блюда в ресторане «The Mill» начинаются от 12 евро
Место начала и завершения?
Любой курорт Кипра, ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по согласованию
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы, журналисты, историки и фанаты своего дела, их объединяет любовь к острову Кипр, профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь, головные уборы и питьевую воду.
  • Протяженность: до 230 км Серпантин: до 60 км Высота подъёма: до 1800 м Число остановок: 5 Пеший участок: до 1700 м
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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