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и стремится, чтобы её увидели и прочувствовали окружающие. Ощущается его кавказское радушие, когда приглашают к себе в гости и хотят дать гостю самое лучшие! Все от души! Серго - интересный рассказчик, знает" секретные" места, выбирает выгодные ракурсы для фото. В ходе экскурсии, устроил для нас настоящий" пикник на обочине" с разнообразным фруктами, охлаждённой водичкой. Изюминкой нашего маршрута оказалась пешая часть прогулки, совсем не утомительная, открывающая великолепные виды, которыми мы наслаждались в уединении. Серго, как профессиональный экскурсовод, отлично чувствует состояние, выбирая темп и подстраивая маршрут под интересы группы. Внимательный, тактичный, скромный человек с которым мы очень рекомендуем познакомиться!