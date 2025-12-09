Проследить эволюцию древней столицы от античных легенд до современного города
Кипр часто называют колыбелью античности — и не случайно. Ещё в древности остров делили между собой независимые города-государства. Пафос сохранил множество следов тех эпох.
Во время экскурсии вы узнаете, как жили жители древних полисов и почему именно на Кипре возникло столько мифов, знакомых нам до сих пор.
Описание экскурсии
Замок Колосси (30 минут)
Крепость 11 века, построенная кипрскими королями. Когда-то она служила важным опорным пунктом и контролировала окрестности.
Древний Курион (30 минут)
Раскопки античного полиса с хорошо сохранившимся амфитеатром и римскими домами. Здесь можно представить, как кипела жизнь древнего города.
Бухта Афродиты (30 минут)
Живописное место, которое считают мифической родиной богини любви. Хотите — можно искупаться в бухте, вода обычно тёплая и прозрачная.
Катакомбы св. Саломонии (30 минут)
Ранний христианский памятник, где сохранились ниши, древние символы и следы старинных обрядов.
Древний Пафос (1 час)
Вы увидите руины античного города, церковь Хрисополитиссы и храм Теоскепасти с необычной историей.
На выбор: Царские гробницы или римские мозаики (1 час)
Царские гробницы — величественный некрополь эллинистической эпохи, вырубленный в скалах. Римские мозаики — один из самых впечатляющих археологических комплексов Кипра с яркими изображениями мифологических сцен.
Центр современного Пафоса (1 час)
Набережная, кафе, рыбацкая гавань и лёгкая городская суета — контраст, который особенно хорошо чувствуется после античных руин.
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном Merсedes E-класса, при необходимости предоставлю детские кресла
Время в пути в одну сторону около 1,5 часов без учёта пробок
Начать можно из любого города или курорта Кипра
Билеты в археологические зоны и обед оплачиваются отдельно (от €25 за чел.)
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Олег — ваш гид в Ларнаке
Провёл экскурсии для 320 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Олег, я живу и работаю гидом на Кипре более десяти лет. С удовольствием покажу вам горы, замки, монастыри и другие достопримечательности острова. А также увлекательно расскажу о традициях, истории, ремеслах и ценностях Кипра!