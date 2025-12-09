Кипр часто называют колыбелью античности — и не случайно. Ещё в древности остров делили между собой независимые города-государства. Пафос сохранил множество следов тех эпох. Во время экскурсии вы узнаете, как жили жители древних полисов и почему именно на Кипре возникло столько мифов, знакомых нам до сих пор.

Ваш гид в Ларнаке

Замок Колосси (30 минут)

Крепость 11 века, построенная кипрскими королями. Когда-то она служила важным опорным пунктом и контролировала окрестности.

Древний Курион (30 минут)

Раскопки античного полиса с хорошо сохранившимся амфитеатром и римскими домами. Здесь можно представить, как кипела жизнь древнего города.

Бухта Афродиты (30 минут)

Живописное место, которое считают мифической родиной богини любви. Хотите — можно искупаться в бухте, вода обычно тёплая и прозрачная.

Катакомбы св. Саломонии (30 минут)

Ранний христианский памятник, где сохранились ниши, древние символы и следы старинных обрядов.

Древний Пафос (1 час)

Вы увидите руины античного города, церковь Хрисополитиссы и храм Теоскепасти с необычной историей.

На выбор: Царские гробницы или римские мозаики (1 час)

Царские гробницы — величественный некрополь эллинистической эпохи, вырубленный в скалах.

Римские мозаики — один из самых впечатляющих археологических комплексов Кипра с яркими изображениями мифологических сцен.

Центр современного Пафоса (1 час)

Набережная, кафе, рыбацкая гавань и лёгкая городская суета — контраст, который особенно хорошо чувствуется после античных руин.

