Мои заказы

Из Ларнаки - в Пафос

Проследить эволюцию древней столицы от античных легенд до современного города
Кипр часто называют колыбелью античности — и не случайно. Ещё в древности остров делили между собой независимые города-государства. Пафос сохранил множество следов тех эпох.

Во время экскурсии вы узнаете, как жили жители древних полисов и почему именно на Кипре возникло столько мифов, знакомых нам до сих пор.
Из Ларнаки - в Пафос© Олег
Из Ларнаки - в Пафос© Олег
Из Ларнаки - в Пафос© Олег

Описание экскурсии

Замок Колосси (30 минут)

Крепость 11 века, построенная кипрскими королями. Когда-то она служила важным опорным пунктом и контролировала окрестности.

Древний Курион (30 минут)

Раскопки античного полиса с хорошо сохранившимся амфитеатром и римскими домами. Здесь можно представить, как кипела жизнь древнего города.

Бухта Афродиты (30 минут)

Живописное место, которое считают мифической родиной богини любви. Хотите — можно искупаться в бухте, вода обычно тёплая и прозрачная.

Катакомбы св. Саломонии (30 минут)

Ранний христианский памятник, где сохранились ниши, древние символы и следы старинных обрядов.

Древний Пафос (1 час)

Вы увидите руины античного города, церковь Хрисополитиссы и храм Теоскепасти с необычной историей.

На выбор: Царские гробницы или римские мозаики (1 час)

Царские гробницы — величественный некрополь эллинистической эпохи, вырубленный в скалах.
Римские мозаики — один из самых впечатляющих археологических комплексов Кипра с яркими изображениями мифологических сцен.

Центр современного Пафоса (1 час)

Набережная, кафе, рыбацкая гавань и лёгкая городская суета — контраст, который особенно хорошо чувствуется после античных руин.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном Merсedes E-класса, при необходимости предоставлю детские кресла
  • Время в пути в одну сторону около 1,5 часов без учёта пробок
  • Начать можно из любого города или курорта Кипра
  • Билеты в археологические зоны и обед оплачиваются отдельно (от €25 за чел.)

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег
Олег — ваш гид в Ларнаке
Провёл экскурсии для 320 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Олег, я живу и работаю гидом на Кипре более десяти лет. С удовольствием покажу вам горы, замки, монастыри и другие достопримечательности острова. А также увлекательно расскажу о традициях, истории, ремеслах и ценностях Кипра!

Входит в следующие категории Ларнаки

Похожие экскурсии из Ларнаки

Сокровище Кипра - мыс Греко (из Ларнаки)
На машине
4 часа
31 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Сокровище Кипра - мыс Греко (из Ларнаки)
Впечатлиться природой острова на восточном побережье
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€299 за всё до 6 чел.
Изюминки северного Кипра
На машине
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Изюминки северного Кипра: Фамагуста, Саламин и монастыри
Добро пожаловать на север Кипра! Вас ждут древние города, величественные монастыри и захватывающие истории. Увидите башню Отелло и руины Саламина
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€360 за всё до 4 чел.
Пафос - от мифов до древней столицы
На автобусе
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Пафос - от мифов до древней столицы
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
Расписание: Ежедневно в 09:00
€340 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ларнаке. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ларнаке