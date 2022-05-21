Троодос - по стопам Святых Апостолов

Мы предлагаем вам отправиться в удивительное путешествие в самое сердце острова - горы Троодоса

Мы предлагаем вам отправиться в удивительное путешествие в самое сердце острова — горы Троодоса.

Вас ждут захватывающие дух горные пейзажи со свежестью хвойного воздуха, очаровательные горные деревушки с удивительным колоритом и, конечно же, скрытые от назойливых глаз, застывшие во времени, святые обители.
Троодос - по стопам Святых Апостолов
Троодос - по стопам Святых Апостолов
Троодос - по стопам Святых Апостолов
Троодос - по стопам Святых Апостолов
Троодос - по стопам Святых Апостолов
Троодос - по стопам Святых Апостолов

Что вас ожидает 🤩

  • Горы Троодос
  • Деревня Омодос
  • Храм Животворящего Креста
  • Византийский музей
  • Монастырь Троодитисса
  • Монастырь Триккукья
  • Деревня Педулас
  • Церковь Архангела Михаила
  • Традиционная таверна
  • Монастырь Киккос
  • Церковь Святого Киприана
  • Панорамные площадки

Монастырь Честного Креста

Вы посетите традиционную деревню Омодос, с её узкими улочками и каменными постройками, Монастырем Честного Креста и площадью, выложенной брусчаткой. В стенах монастырского храма хранятся Узы Христовы и частица Животворящего Креста, которые оставила на острове Равноапостольная Святая Елена по возвращению из Иерусалима, где она изыскала православные реликвии. Здесь же, мы зайдем в музей византийской иконописи и увидим ряд других интересных экспозиций.

Монастырь Троодитисса

Выше в горах нас гостеприимно будет ждать, хранящий древние легенды, монастырь Троодитисса. Небольшой, уютный старинный монастырь, спрятанный в девственных лесах Троодоса, знаменит не только чудотворной иконой Божьей Матери — «Живущей в горах Троодоса», но и чудотворным поясом Богородицы, дарящим чудо деторождения.
Для венчанных пар, по отдельной просьбе, священник может провести обряд опоясывания. В монастыре хранятся сотни писем с благодарностями и фотографиями младенцев, рожденных после таинства и с Божией помощью.

Монастырь Триккукья

По соседству, находится женский монастырь Триккукья — одна из древнейших обителей острова. Главная реликвия монастыря это чудотворный лик Богородицы, украшенный золотом и перламутром. Паломники приезжают сюда с мольбами о помощи в деторождении и о защите от стихийных бедствий.

Церковь Архангела Михаила

Затем мы остановимся в высокогорной деревушке Педулас. Здесь вы увидите церковь Архангела Михаила — памятник культуры Кипра, который находится в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Все стены древней церкви покрыты удивительными фресками, где оживают сцены из Ветхого и Нового Заветов, через которые молча, сосредоточенно смотрят сквозь века святые.
В этой же деревне у вас будет обед в уютной семейной таверне с традиционной для горного района мясной кухней. Блюда вам подадут прямо из печи, а добродушный персонал создаст уютную домашнюю атмосферу.

Монастырь Киккос

Далее мы направимся в самый центр Кипрской Православной Церкви — Священный Царский и Ставропигиальный монастырь Киккской Божьей Матери. Стены этой обители уже много веков хранят одну из трёх великих православных реликвий — икону Девы Марии, согласно преданию, написанную Святым Лукой по просьбе самой Богородицы, с лика её и освященную её словами: «Да воссияет моя благодать на людей через эту икону».

Церковь Святого Киприяна

На этом наше путешествие не окончится, и мы продолжим наш путь в долину Месаорию, в район Никоссии, чтобы прикоснуться к ещё одной удивительной реликвии — мощам Святого Киприяна и Иустиньи, которые бережно хранятся в небольшом храме в деревне Менико. Эти святые являются олицетворением борьбы с чёрными колдовскими силами.
Святые отцы Киприан и Савас проведут для вас священный обряд, оберегающий от дурного глаза и порчи. Всё это время рядом с вами будет ваш личный гид и проводник в православную историю и предания Кипра, наполняя ваше путешествие интересным рассказом.

Важная информация

Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы, журналисты, историки и фанаты своего дела, их объединяет любовь к острову Кипр, профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь, головные уборы и одежду надлежащую для посещения святых мест.
Протяженность: до 350 км; Серпантин: до 80 км; Высота подъёма: до 1600 м; Число остановок: 10; Пеший участок: до 1500 м.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Комфортабельный автомобиль, который заберет вас из отеля и доставит по окончании путешествия обратно
  • Тематическое сопровождение гида в дороге и обзорных местах
  • Питьевая вода в дороге
Что не входит
  • Питание и напитки во время экскурсии
Место начала и завершения?
Любой курорт Кипра, ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по согласованию
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы, журналисты, историки и фанаты своего дела, их объединяет любовь к острову Кипр, профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь, головные уборы и одежду надлежащую для посещения святых мест.
  • Протяженность: до 350 км Серпантин: до 80 км Высота подъёма: до 1600 м Число остановок: 10 Пеший участок: до 1500 м
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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