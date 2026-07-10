Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Мы предлагаем вам отправиться в удивительное путешествие в самое сердце острова — горы Троодоса.



Вас ждут захватывающие дух горные пейзажи со свежестью хвойного воздуха, очаровательные горные деревушки с удивительным колоритом и, конечно же, скрытые от назойливых глаз, застывшие во времени, святые обители. 5 1 отзыв

Сергей Ваш гид в Ларнаке Задать вопрос Индивидуальная экскурсия €340 за человека 5 1 отзыв 🇷🇺 русский 8 часов 1-10 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Монастырь Честного Креста Вы посетите традиционную деревню Омодос, с её узкими улочками и каменными постройками, Монастырем Честного Креста и площадью, выложенной брусчаткой. В стенах монастырского храма хранятся Узы Христовы и частица Животворящего Креста, которые оставила на острове Равноапостольная Святая Елена по возвращению из Иерусалима, где она изыскала православные реликвии. Здесь же, мы зайдем в музей византийской иконописи и увидим ряд других интересных экспозиций. Монастырь Троодитисса Выше в горах нас гостеприимно будет ждать, хранящий древние легенды, монастырь Троодитисса. Небольшой, уютный старинный монастырь, спрятанный в девственных лесах Троодоса, знаменит не только чудотворной иконой Божьей Матери — «Живущей в горах Троодоса», но и чудотворным поясом Богородицы, дарящим чудо деторождения. Для венчанных пар, по отдельной просьбе, священник может провести обряд опоясывания. В монастыре хранятся сотни писем с благодарностями и фотографиями младенцев, рожденных после таинства и с Божией помощью. Монастырь Триккукья По соседству, находится женский монастырь Триккукья — одна из древнейших обителей острова. Главная реликвия монастыря это чудотворный лик Богородицы, украшенный золотом и перламутром. Паломники приезжают сюда с мольбами о помощи в деторождении и о защите от стихийных бедствий. Церковь Архангела Михаила Затем мы остановимся в высокогорной деревушке Педулас. Здесь вы увидите церковь Архангела Михаила — памятник культуры Кипра, который находится в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Все стены древней церкви покрыты удивительными фресками, где оживают сцены из Ветхого и Нового Заветов, через которые молча, сосредоточенно смотрят сквозь века святые. В этой же деревне у вас будет обед в уютной семейной таверне с традиционной для горного района мясной кухней. Блюда вам подадут прямо из печи, а добродушный персонал создаст уютную домашнюю атмосферу. Монастырь Киккос Далее мы направимся в самый центр Кипрской Православной Церкви — Священный Царский и Ставропигиальный монастырь Киккской Божьей Матери. Стены этой обители уже много веков хранят одну из трёх великих православных реликвий — икону Девы Марии, согласно преданию, написанную Святым Лукой по просьбе самой Богородицы, с лика её и освященную её словами: «Да воссияет моя благодать на людей через эту икону». Церковь Святого Киприяна На этом наше путешествие не окончится, и мы продолжим наш путь в долину Месаорию, в район Никоссии, чтобы прикоснуться к ещё одной удивительной реликвии — мощам Святого Киприяна и Иустиньи, которые бережно хранятся в небольшом храме в деревне Менико. Эти святые являются олицетворением борьбы с чёрными колдовскими силами. Святые отцы Киприан и Савас проведут для вас священный обряд, оберегающий от дурного глаза и порчи. Всё это время рядом с вами будет ваш личный гид и проводник в православную историю и предания Кипра, наполняя ваше путешествие интересным рассказом. Важная информация Наша профессиональная команда состоит из русскоязычных гидов с высшим профильным образованием. Наши гиды это искусствоведы, журналисты, историки и фанаты своего дела, их объединяет любовь к острову Кипр, профессионализм и трепетное отношение к каждому клиенту. Все гиды обладают большим стажем вождения и только хорошими отзывами. Возьмите с собой: удобную обувь, головные уборы и одежду надлежащую для посещения святых мест. Протяженность: до 350 км; Серпантин: до 80 км; Высота подъёма: до 1600 м; Число остановок: 10; Пеший участок: до 1500 м.

Ежедневно по согласованию Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Горы Троодос

Деревня Омодос

Храм Животворящего Креста

Византийский музей

Монастырь Троодитисса

Монастырь Триккукья

Деревня Педулас

Церковь Архангела Михаила

Традиционная таверна

Монастырь Киккос

Церковь Святого Киприана

Панорамные площадки Что включено Комфортабельный автомобиль, который заберет вас из отеля и доставит по окончании путешествия обратно

Тематическое сопровождение гида в дороге и обзорных местах

Питьевая вода в дороге. Что не входит в цену Питание и напитки во время экскурсии. Место начала и завершения? Любой курорт Кипра, ваш отель Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно по согласованию Экскурсия длится около 8 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.