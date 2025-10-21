Индивидуальная
до 6 чел.
Золотое кольцо Кипра
Погрузитесь в атмосферу Кипра: от мифической бухты Афродиты до горных деревень и монастырей. Вкусите традиционную кухню и вина
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€400 за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Пафос - от мифов до древней столицы
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
«Сегодня это огромный музей под открытым небом, с великолепно сохранившимися мозаиками»
Расписание: Ежедневно в 09:00
€340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Троодос - душа Кипра
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
«Здесь же мы зайдём в музей византийской иконописи и увидим ряд других интересных экспозиций»
Расписание: Ежедневно
€340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Вкусная обзорная экскурсия
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
«Затем прогуляемся по узким улочкам этой деревни, построенной в традиционном кипрском стиле, и заглянем в музей византийской иконописи, музей виноделия и не менее интересную мастерскую стеклодува»
Расписание: Ежедневно в 09:00
€340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Кирения - «Горький лимон»
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
«Здесь, на территории находится музей затонувшего корабля, в котором мы увидим остов корабля потерпевшего крушение у берегов Кипра ещё до нашей эры»
Расписание: Ежедневно в любое время
€370 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Фирменная экскурсия от «Гида на Кипре»
Путешествие через Никосию и Лефкару с уникальными достопримечательностями и культурными открытиями. Ощутите атмосферу Кипра
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
«Этнографический музей Дальше мы держим путь в небольшую деревушку Като Дрис, где нас ждёт знакомство радушными хозяевами семейного этнографического музея, расположившегося в традиционном сельском доме с 300-летней историей»
Расписание: Ежедневно
€300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Чудеса Святого Исцеления
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
€115 за человека
Водная прогулка
Царство Посейдона - лучшие пляжи Кипра
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
€90 за человека
Водная прогулка
Фамагуста и Саламин - берега истории
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
«С 1976 года монастырь не действует, а сейчас в нём располагается археологический музей с коллекцией артефактов»
Расписание: Ежедневно по согласованию
€240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Троодос - по стопам Святых Апостолов
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
«Здесь же, мы зайдем в музей византийской иконописи и увидим ряд других интересных экспозиций»
Расписание: Ежедневно по согласованию
€115 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил21 октября 2025Большое спасибо за интересную экскурсию. Комфортный автомобиль и ровное вождение по горам добавило удовольствие от прекрасной поездки. Рекомендую
- ЕЕлена17 сентября 2025Вчера только вернулись с экскурсии с Еленой. Сегодня ещё информация и впечатления "догоняют". Вспоминаю, смакую моменты, восстанавливаю в памяти отдельные
- ААлександр14 сентября 2025Отличная экскурсия, чтобы познакомиться с Кипром.
Елена утром забрала нас из отеля. Маршрут скорректировали учитывая наши предпочтения и интересы. Посетили и
- ссветлана4 августа 2025Нам очень понравилось. Интересный гид. Подстроили маршрут под наши пожелания.
- ЕЕгор2 августа 2025Елена прекрасный гид, экскурсия увлекательная и очень познавательная. Много интересных фактов и истории. Экскурсия насыщенная и на целый день, но она прошла на одном дыхании. Спасибо за прекрасно проведенный день!
- ЕЕкатерина16 июня 2025Елена отличный гид и очень приятный человек. Провели с ней целый день, который пролетел как одно мгновение.
Леночка, еще раз огромное спасибо.
- NNadezda14 мая 2025Мы с мужем на Кипре впервые. Взяли эту экскурсию для того, чтобы познакомиться с островом, увидеть самые красивые места, почувствовать
- ААнастасия8 мая 2025Экскурсия душевная, самобытная, с интересными местами и индивидуальными пожеланиями.
- ЕЕлена6 апреля 2025Была с Еленой на экскурсии 2 апреля. Все понравилось, спасибо большое! Открыла для себя много нового и интересного. Я довольна!
- ЗЗара1 сентября 2024Экскурсию провел Руслан… попросили его адаптировать под интересы детей и посетили именно исторические достопримечательности к западу… так де ресторан с живым альбатросом в Пафосе (детей очень порадовало) отдельное спасибо за комфорт в машине и за исторические экскурсы.
