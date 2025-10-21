Мои заказы

Музеи и искусство Ларнаки

Найдено 10 экскурсий в категории «Музеи» в Ларнаке на русском языке, цены от €90. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Золотое кольцо Кипра
На машине
8 часов
77 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Золотое кольцо Кипра
Погрузитесь в атмосферу Кипра: от мифической бухты Афродиты до горных деревень и монастырей. Вкусите традиционную кухню и вина
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€400 за всё до 6 чел.
Пафос - от мифов до древней столицы
На автобусе
8 часов
1 отзыв
Водная прогулка
Пафос - от мифов до древней столицы
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
«Сегодня это огромный музей под открытым небом, с великолепно сохранившимися мозаиками»
Расписание: Ежедневно в 09:00
€340 за всё до 4 чел.
Троодос - душа Кипра
8 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Троодос - душа Кипра
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
«Здесь же мы зайдём в музей византийской иконописи и увидим ряд других интересных экспозиций»
Расписание: Ежедневно
€340 за всё до 4 чел.
Вкусная обзорная экскурсия
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Вкусная обзорная экскурсия
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
«Затем прогуляемся по узким улочкам этой деревни, построенной в традиционном кипрском стиле, и заглянем в музей византийской иконописи, музей виноделия и не менее интересную мастерскую стеклодува»
Расписание: Ежедневно в 09:00
€340 за всё до 4 чел.
Кирения - «Горький лимон»
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Кирения - «Горький лимон»
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
«Здесь, на территории находится музей затонувшего корабля, в котором мы увидим остов корабля потерпевшего крушение у берегов Кипра ещё до нашей эры»
Расписание: Ежедневно в любое время
€370 за всё до 10 чел.
Фирменная экскурсия от «Гида на Кипре»
На автобусе
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Фирменная экскурсия от «Гида на Кипре»
Путешествие через Никосию и Лефкару с уникальными достопримечательностями и культурными открытиями. Ощутите атмосферу Кипра
Начало: Ваш отель, любой город Кипра
«Этнографический музей Дальше мы держим путь в небольшую деревушку Като Дрис, где нас ждёт знакомство радушными хозяевами семейного этнографического музея, расположившегося в традиционном сельском доме с 300-летней историей»
Расписание: Ежедневно
€300 за всё до 4 чел.
Чудеса Святого Исцеления
8 часов
Индивидуальная
Чудеса Святого Исцеления
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно по согласованию
€115 за человека
Царство Посейдона - лучшие пляжи Кипра
6 часов
Водная прогулка
Царство Посейдона - лучшие пляжи Кипра
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
€90 за человека
Фамагуста и Саламин - берега истории
4 часа
Водная прогулка
Фамагуста и Саламин - берега истории
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
«С 1976 года монастырь не действует, а сейчас в нём располагается археологический музей с коллекцией артефактов»
Расписание: Ежедневно по согласованию
€240 за всё до 4 чел.
Троодос - по стопам Святых Апостолов
8 часов
Индивидуальная
Троодос - по стопам Святых Апостолов
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
«Здесь же, мы зайдем в музей византийской иконописи и увидим ряд других интересных экспозиций»
Расписание: Ежедневно по согласованию
€115 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Михаил
    21 октября 2025
    Золотое кольцо Кипра
    Большое спасибо за интересную экскурсию. Комфортный автомобиль и ровное вождение по горам добавило удовольствие от прекрасной поездки. Рекомендую
  • Е
    Елена
    17 сентября 2025
    Золотое кольцо Кипра
    Вчера только вернулись с экскурсии с Еленой. Сегодня ещё информация и впечатления "догоняют". Вспоминаю, смакую моменты, восстанавливаю в памяти отдельные
    картинки.
    Впечатлений масса. Увиденное впечатляет. Сама экскурсия была продумана по каждому этапу. Елена очень спокойно, тактично, ненавязчиво давала информацию.
    И ещё меня всегда привлекает именно "человеческий" облик тех с кем я взаимодействую и тут мы оказались с Еленой на одной волне.
    Спасибо за впечатления и экскурсию!

    Вчера только вернулись с экскурсии с Еленой. Сегодня ещё информация и впечатления "догоняют". Вспоминаю, смакую моменты, восстанавливаю в памяти отдельные картинки.
Впечатлений масса. Увиденное впечатляет. Сама экскурсия была продумана по каждому этапу. Елена очень спокойно, тактично, ненавязчиво давала информацию.
И ещё меня всегда привлекает именно "человеческий" облик тех с кем я взаимодействую и тут мы оказались с Еленой на одной волне.
Спасибо за впечатления и экскурсию!
  • А
    Александр
    14 сентября 2025
    Золотое кольцо Кипра
    Отличная экскурсия, чтобы познакомиться с Кипром.
    Елена утром забрала нас из отеля. Маршрут скорректировали учитывая наши предпочтения и интересы. Посетили и
    не особо туристические места, посмотрели как живет кипрская деревня, отведали местную кухню. Очень интересно и вкусно 😁, особенно для нас, так как мы впервые были на Кипре.
    Елена прекрасный гид и интересный человек.

    Отличная экскурсия, чтобы познакомиться с КипромОтличная экскурсия, чтобы познакомиться с КипромОтличная экскурсия, чтобы познакомиться с КипромОтличная экскурсия, чтобы познакомиться с КипромОтличная экскурсия, чтобы познакомиться с Кипром
  • с
    светлана
    4 августа 2025
    Золотое кольцо Кипра
    Нам очень понравилось. Интересный гид. Подстроили маршрут под наши пожелания.
  • Е
    Егор
    2 августа 2025
    Золотое кольцо Кипра
    Елена прекрасный гид, экскурсия увлекательная и очень познавательная. Много интересных фактов и истории. Экскурсия насыщенная и на целый день, но она прошла на одном дыхании. Спасибо за прекрасно проведенный день!
    Елена прекрасный гид, экскурсия увлекательная и очень познавательная. Много интересных фактов и истории. Экскурсия насыщенная и на целый день, но она прошла на одном дыхании. Спасибо за прекрасно проведенный день!
  • Е
    Екатерина
    16 июня 2025
    Золотое кольцо Кипра
    Елена отличный гид и очень приятный человек. Провели с ней целый день, который пролетел как одно мгновение.
    Леночка, еще раз огромное спасибо.
  • N
    Nadezda
    14 мая 2025
    Золотое кольцо Кипра
    Мы с мужем на Кипре впервые. Взяли эту экскурсию для того, чтобы познакомиться с островом, увидеть самые красивые места, почувствовать
    местный колорит, узнать детали, которые может знать только местный житель.
    Елена идеально справилась со всеми нашими пожеланиями и даже сверх того! Прекрасный рассказчик, с отличными знаниями истории (мы узнали много новых неочевидных и неожиданных фактов), отличный водитель (что было важно при такой длительной и далекой поездке) и просто замечательный, приятный в общении человек!
    Маршрут и формат экскурсии нас полностью устроил. Были учтены все наши пожелания. Успели посмотреть максимум из возможного в отведенный срок.
    Очень впечатлены и самым синим на свете морем, и пляжем с камнем Афродиты, и серпантином, и горными деревушками, и прекрасными видами, и ароматом хвойного леса, и местными винами, и замечательным обедом, и самодельными орехами с сухофруктами, и благостными монастырями, и, конечно, нашим чудесным экскурсоводом!
    От всей души благодарим Елену за лучший день на Кипре!!!
    Будем рекомендовать Вас всем нашим друзьям и знакомым!

    Мы с мужем на Кипре впервые. Взяли эту экскурсию для того, чтобы познакомиться с островом, увидеть самые красивые места, почувствовать местный колорит, узнать детали, которые может знать только местный житель.
Елена идеально справилась со всеми нашими пожеланиями и даже сверх того! Прекрасный рассказчик, с отличными знаниями истории (мы узнали много новых неочевидных и неожиданных фактов), отличный водитель (что было важно при такой длительной и далекой поездке) и просто замечательный, приятный в общении человек!
Маршрут и формат экскурсии нас полностью устроил. Были учтены все наши пожелания. Успели посмотреть максимум из возможного в отведенный срок.
Очень впечатлены и самым синим на свете морем, и пляжем с камнем Афродиты, и серпантином, и горными деревушками, и прекрасными видами, и ароматом хвойного леса, и местными винами, и замечательным обедом, и самодельными орехами с сухофруктами, и благостными монастырями, и, конечно, нашим чудесным экскурсоводом!
От всей души благодарим Елену за лучший день на Кипре!!!
Будем рекомендовать Вас всем нашим друзьям и знакомым!
  • А
    Анастасия
    8 мая 2025
    Золотое кольцо Кипра
    Экскурсия душевная, самобытная, с интересными местами и индивидуальными пожеланиями.
    Экскурсия душевная, самобытная, с интересными местами и индивидуальными пожеланиями.
  • Е
    Елена
    6 апреля 2025
    Золотое кольцо Кипра
    Была с Еленой на экскурсии 2 апреля. Все понравилось, спасибо большое! Открыла для себя много нового и интересного. Я довольна!
  • З
    Зара
    1 сентября 2024
    Золотое кольцо Кипра
    Экскурсию провел Руслан… попросили его адаптировать под интересы детей и посетили именно исторические достопримечательности к западу… так де ресторан с живым альбатросом в Пафосе (детей очень порадовало) отдельное спасибо за комфорт в машине и за исторические экскурсы.

Ответы на вопросы от путешественников по Ларнаке в категории «Музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ларнаке
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10:
  1. Золотое кольцо Кипра;
  2. Пафос - от мифов до древней столицы;
  3. Троодос - душа Кипра;
  4. Вкусная обзорная экскурсия;
  5. Кирения - «Горький лимон».
Какие места ещё посмотреть в Ларнаке
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
  1. Самое главное;
  2. Церковь Святого Лазаря;
  3. Соленое озеро Ларнаки.
Сколько стоит экскурсия по Ларнаке в январе 2026
Сейчас в Ларнаке в категории "Музеи" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 90 до 400. Туристы уже оставили гидам 83 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Ларнаке (Кипр 🇨🇾) – у нас можно купить 10 экскурсий на 2026 год по теме «Музеи», 83 ⭐ отзыва, цены от €90. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кипра. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март