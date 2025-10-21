читать дальше

местный колорит, узнать детали, которые может знать только местный житель.

Елена идеально справилась со всеми нашими пожеланиями и даже сверх того! Прекрасный рассказчик, с отличными знаниями истории (мы узнали много новых неочевидных и неожиданных фактов), отличный водитель (что было важно при такой длительной и далекой поездке) и просто замечательный, приятный в общении человек!

Маршрут и формат экскурсии нас полностью устроил. Были учтены все наши пожелания. Успели посмотреть максимум из возможного в отведенный срок.

Очень впечатлены и самым синим на свете морем, и пляжем с камнем Афродиты, и серпантином, и горными деревушками, и прекрасными видами, и ароматом хвойного леса, и местными винами, и замечательным обедом, и самодельными орехами с сухофруктами, и благостными монастырями, и, конечно, нашим чудесным экскурсоводом!

От всей души благодарим Елену за лучший день на Кипре!!!

Будем рекомендовать Вас всем нашим друзьям и знакомым!