читать дальше на wine-tasting, нам любезно его провели в частном порядке. Хозяин был очень приветлив и хлебосолен (вернее, оливко-вино-солен). Особенно радуют цены! Кипр прекрасен. .

Огромное спасибо Михаилу за такую содержательную экскурсию. Побывали в 3х святынях! Особенно прекрасно она завершилась поездкой на винодельню;) Хотя мы опоздали