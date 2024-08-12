8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Всё самое лучшее на Кипре: от монастырей до природы Ларнаки
Погрузитесь в мир кипрской культуры и природы с эксклюзивной экскурсией, объединяющей историю, искусство и неповторимые пейзажи
«На склонах холма Киония вас встретит царский ставропигиальный мужской монастырь Махерас»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€320 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Изюминки северного Кипра
Город-крепость Фамагуста, собор-мечеть, античный Саламин и монастырь апостола Варнавы
«Во время этого большого путешествия вы побываете в нескольких знаковых религиозных местах»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€300 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 11 чел.
Православное наследие Кипра: путешествие по святыням и монастырям
Погрузитесь в историю православия на Кипре, посетив древние храмы и монастыри с богатым религиозным наследием
Начало: Ваш отель
«Мы предлагаем Вам отправиться в далекие времена, когда в Константинополе на троне восседали могущественные императоры, а на Кипре строились возвышенные в своей архитектуре храмы и монастыри»
Расписание: По запросу
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от €320 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия12 августа 2024Огромное спасибо Михаилу за такую содержательную экскурсию. Побывали в 3х святынях! Особенно прекрасно она завершилась поездкой на винодельню;) Хотя мы опоздали
- ЮЮлия10 января 2022Огромное спасибо Михаилу, экскурсия была просто превосходная.
- ННаталья13 ноября 2019Экскурсия супер!!! Михаил очень грамотный водитель, эрудированный экскурсовод. Все на высшем уровне. Впервые пользовалась такой услугой и не пожалела))) рекомендую!!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Ларнаке в категории «Святые места»
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