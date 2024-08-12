Религиозные экскурсии по святым местам Ларнаки

Найдено 3 экскурсии в категории «Святые места» в Ларнаке на русском языке, цены от €300. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Всё самое лучшее на Кипре
На машине
3 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Всё самое лучшее на Кипре: от монастырей до природы Ларнаки
Погрузитесь в мир кипрской культуры и природы с эксклюзивной экскурсией, объединяющей историю, искусство и неповторимые пейзажи
«На склонах холма Киония вас встретит царский ставропигиальный мужской монастырь Махерас»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
320 за всё до 4 чел.
Изюминки северного Кипра
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Изюминки северного Кипра
Город-крепость Фамагуста, собор-мечеть, античный Саламин и монастырь апостола Варнавы
«Во время этого большого путешествия вы побываете в нескольких знаковых религиозных местах»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
300 за всё до 4 чел.
Православное наследие Кипра
8 часов
Индивидуальная
до 11 чел.
Православное наследие Кипра: путешествие по святыням и монастырям
Погрузитесь в историю православия на Кипре, посетив древние храмы и монастыри с богатым религиозным наследием
Начало: Ваш отель
«Мы предлагаем Вам отправиться в далекие времена, когда в Константинополе на троне восседали могущественные императоры, а на Кипре строились возвышенные в своей архитектуре храмы и монастыри»
Расписание: По запросу
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от 320 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    12 августа 2024
    Всё самое лучшее на Кипре
    Огромное спасибо Михаилу за такую содержательную экскурсию. Побывали в 3х святынях! Особенно прекрасно она завершилась поездкой на винодельню;) Хотя мы опоздали
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    на wine-tasting, нам любезно его провели в частном порядке. Хозяин был очень приветлив и хлебосолен (вернее, оливко-вино-солен). Особенно радуют цены! Кипр прекрасен. .

    Огромное спасибо Михаилу за такую содержательную экскурсию. Побывали в 3х святынях!Огромное спасибо Михаилу за такую содержательную экскурсию. Побывали в 3х святынях!Огромное спасибо Михаилу за такую содержательную экскурсию. Побывали в 3х святынях!Огромное спасибо Михаилу за такую содержательную экскурсию. Побывали в 3х святынях!Огромное спасибо Михаилу за такую содержательную экскурсию. Побывали в 3х святынях!
  • Ю
    Юлия
    10 января 2022
    Всё самое лучшее на Кипре
    Огромное спасибо Михаилу, экскурсия была просто превосходная.
    Огромное спасибо Михаилу, экскурсия была просто превосходнаяОгромное спасибо Михаилу, экскурсия была просто превосходнаяОгромное спасибо Михаилу, экскурсия была просто превосходнаяОгромное спасибо Михаилу, экскурсия была просто превосходная
  • Н
    Наталья
    13 ноября 2019
    Всё самое лучшее на Кипре
    Экскурсия супер!!! Михаил очень грамотный водитель, эрудированный экскурсовод. Все на высшем уровне. Впервые пользовалась такой услугой и не пожалела))) рекомендую!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Ларнаке в категории «Святые места»

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Сколько стоит экскурсия по Ларнаке в августе 2024
Сейчас в Ларнаке в категории "Святые места" можно забронировать 3 экскурсии от 300 до 320. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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