8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Золотое кольцо Кипра: мифы, монастыри и горы
Погрузитесь в атмосферу Кипра: от мифической бухты Афродиты до горных деревень и монастырей. Вкусите традиционную кухню и вина
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€400 за всё до 6 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по святыням Кипра: Храмы и монастыри Ларнаки
Погрузитесь в мир духовности и истории с экскурсией по святыням Кипра. Вас ждут уникальные храмы, монастыри и чудотворные иконы
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€320 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по паркам Кипра: от осликов и верблюдов до шоу танцующих фонтанов
Подарите себе и детям незабываемый день в Ларнаке! В программе: общение с животными, шоу попугаев, ботанический сад и аква-шоу
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€350 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина23 июля 2024Путешествовали с Еленой впервые, экскурсия была запланирована для группы подростков. Елена сумела составить маршрут и донести материал таким образом, чтобы он заинтересовал детей. В итоге никто не остался равнодушным. Спасибо большое Елене за интересную экскурсию и отличную работу! ❤️❤️❤️
- ЮЮра21 июля 2024Экскурсия нам очень понравилась. Много узнали нового, интересного. Было не скучно! День пролетел не заметно. Еас забрали из гостиницы и вернули на то же место. Спасибо, Елена!
- ААнна11 апреля 2024Мы провели с Михаилом отличное путешествие по монастырям Кипра. Михаил рассказал очень много интересного, мы сумели погрузиться в особый мир. Спасибо!
- MMaria21 марта 2024Елена очень приятный в общение и владеющий знаниями гид. Восемь часов увлекательной экскурсии запомнятся надолго, а впечатления от поездки самые приятные. Елена так же учла все наши пожелания. Сбасибо прекрасному гиду за чудесно проведённый день.
- DDimitry7 октября 2022Крайне приятная экскурсия по прекрасным дорогам Кипра, проходящая по разным городам и с видом на море. Гид очень интересно и здорово рассказывает о Кипре и о разных парках, помещенных нами во время поездки. Крайне рекомендую)
- ннаталья6 июня 2021Большое спасибо за экскурсию!
- ююля24 февраля 2020Экскурсия прошла на одном дыхании, красивые места острова. Магия свежего горного воздуха, цветущего миндаля это запомнится навсегда. Спасибо Вам, Михаил за такой прекрасный день. Вы молодец, нам все понравилось
- ИИрина10 октября 2019Прекрасная экскурсия! Все участники получили удовольствие. Спасибо Елене!
- ЕЕлена21 апреля 2019Хотим выразить огромную благодарность Михаилу за отличную экскурсию по святым местам Кипра. Мы узнали историю Кипра, основные и знаковые для
Ответы на вопросы от путешественников по Ларнаке в категории «Однодневные»
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