Владимир&Ольга проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает:

Веревочный парк 🌳 приключений

Отправляемся прямо туда, чтобы задать приключенческий дух с самого начала! Парк находится в сказочном лесу 🌲, в предгорьях Троодоса. Воссоздает атмосферу древнего лагеря Спарты. Так как именно спартанцы использовали подобный вид спортивной подготовки для своих воинов. Здесь есть захватывающие воздушные тропы разного уровня сложности, подходит детям от 3-х и до 99-ти лет. Так что каждый выберет себе тропу по душе! Одежда спортивная: длинные брюки, длинные рукава, кроссовки, перчатки. Страховочное оборудование и шлемы выдаются.

Посещение Олимпа

После физических нагрузок и выброса адреналина отправляемся дальше в горы ⛰️ к Олимпу. Нельзя побывать на Кипре и не покорить Олимп! Вы, вероятно, будете поражены тем, что на Кипре есть такие великолепные леса. Они как будто сошли со страниц романа «Властели́н коле́ц» Дж. Р. Р. Толкина. Мы пройдемся по лесной тропе, чтобы увидеть и Северные и Южные склоны горного массива Троодоса и попытаемся всей семьей обнять ствол могущественного дерева. Следим внимательно – вдруг вдалеке заметим эльфов или хоббитов.

Заброшенный отель 🏨 и его призраки

Беренгария – место, обросшее легендами… Рассказы местных жителей о мистических событиях, происходивших здесь, леденят душу. Когда-то этот отель был самым роскошным на Кипре. А свое название получил в честь королевы Беренгарии, жены Ричарда Львиное Сердце. Теперь - это лишь призрачная картина былого величия и блеска.

Знаменитое Кипрское Мезе

Пожалуйста, не пробуйте его до того, как поедите с нами на эту экскурсию ⛳. Потому что мы будем обедать в атмосферной таверне, где подают лучшее мезе на Кипре! Уж поверьте нашему опыту или посмотрите отзывы тех путешественников, кто был с нами в этой таверне. Ни один турист не остался равнодушным. Изюминка этой таверны не только потрясающее мезе, но и кое-что еще, что. Что именно – оставим пока в секрете, чтобы сохранить интригу.

Фабрика Шоколада

На обратном пути сделаем остановку на самый вкусный горячий шоколад для его истинных ценителей и шокоголиков! Шоколад делают сами хозяева, и что-то есть волшебное в их отношении к этому процессу, поэтому посетителям передается кусочек особого «шоколадного» настроения. На фабрике дети приходят в восторг 🔥 от возможности самим изготовить шоколадное лакомство!