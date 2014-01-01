Рыбалка в Средиземном море 🌊 увлекательна и вместе с тем познавательна. Данный способ рыбалки известен многим искушенным рыболовам. Но есть множество секретов и приемов ловли, с которыми вас познакомит опытный рыбак и капитан. В зависимости от сезона нашей добычей может стать: тунец, рыба 🐟 меч, золотистый спар, паламида, амберджек, барракуда.
Все детали рыбалки уточняются заранее.
Важная информация:
Все оборудование уже ожидает рыбаков на борту судна, готового выйти в море.
Мы организовываем рыбалки круглый год. Места проведения рыбалки выбирает капитан и опытный рыбак.
Из только что выловленной рыбы будет приготовлено вкуснейшее сашими. Опытный кулинар приготовит улов на гриле по традиционному рецепту рыбаков.
На обед, приготовленный на гриле будет поданы: баранина, свинина, курица. Овощи и фрукты 🍉 по сезону. Прохладительные и алкогольные напитки кипрского производства.
Что входит
Трансфер туда-обратно от места проживания туристов (для группы до 7 человек) из Лимассола или Ларнаки
Услуги гида-переводчика на протяжении всей экскурсии