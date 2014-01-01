Рыбалка в Средиземном море 🌊 увлекательна и вместе с тем познавательна. Данный способ рыбалки известен многим искушенным рыболовам. Но есть множество секретов и приемов ловли, с которыми вас познакомит опытный рыбак и капитан. В зависимости от сезона нашей добычей может стать: тунец, рыба 🐟 меч, золотистый спар, паламида, амберджек, барракуда.

Все детали рыбалки уточняются заранее.

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