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Морская рыбалка: троллинг на Кипре

Владислав
Владислав – Гид из Лимассола
Морская рыбалка 🐟 – не просто экскурсия ⛳.

Это настоящее приключение, в котором вас будет сопровождать команда профессиональных рыбаков и мореходов.

Выйдя в море 🌊 ранним утром, вы застанете незабываемое зрелище – солнце ☀️, поднимающееся из-за горизонта на рассвете.

Благодаря советам бывалых моряков, ваша рыбалка наверняка окажется удачной, а улов – богатым.
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Морская рыбалка: троллинг на Кипре
Морская рыбалка: троллинг на Кипре

Что вы увидите

  • незабываемые пейзажи Средиземного моря
  • восход солнца в открытом море
Рыбалка в Средиземном море 🌊 увлекательна и вместе с тем познавательна. Данный способ рыбалки известен многим искушенным рыболовам. Но есть множество секретов и приемов ловли, с которыми вас познакомит опытный рыбак и капитан. В зависимости от сезона нашей добычей может стать: тунец, рыба 🐟 меч, золотистый спар, паламида, амберджек, барракуда.
Все детали рыбалки уточняются заранее.

Важная информация:

  • Все оборудование уже ожидает рыбаков на борту судна, готового выйти в море.
  • Мы организовываем рыбалки круглый год. Места проведения рыбалки выбирает капитан и опытный рыбак.
  • Из только что выловленной рыбы будет приготовлено вкуснейшее сашими. Опытный кулинар приготовит улов на гриле по традиционному рецепту рыбаков.
  • На обед, приготовленный на гриле будет поданы: баранина, свинина, курица. Овощи и фрукты 🍉 по сезону. Прохладительные и алкогольные напитки кипрского производства.
Что входит
  • Трансфер туда-обратно от места проживания туристов (для группы до 7 человек) из Лимассола или Ларнаки
  • Услуги гида-переводчика на протяжении всей экскурсии
  • Завтрак (прохладительные напитки, чай, кофе, сандвичи, выпечка)
Что не входит
  • Обед и напитки (от 14 € за человека)
  • Любой тип питания и алкогольные/безалкогольные напитки могут быть заказаны за дополнительную плату
Начало и место завершения
🚩 По месту проживания туристов на Кипре
Морская рыбалка: троллинг на Кипре
Морская рыбалка: троллинг на Кипре
Морская рыбалка: троллинг на Кипре
Морская рыбалка: троллинг на Кипре

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Владислав
Владислав
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