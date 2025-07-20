Стать на час спартанцем, забраться на Олимп, не испугаться призраков и приготовить отменный шоколад
Для знакомства маленького путешественника с Кипром не стоит выбирать «взрослую» экскурсию с посещением святынь.
Другое дело — стать героем в парке приключений, примерить роль шоколатье и поиграть в прятки с эльфами и хоббитами! За 6 часов вы побываете в самых волшебных уголках острова и услышите его необыкновенные истории.
Первым делом — задать приключенческий дух. Парк воссоздает атмосферу древнего лагеря Спарты и находится в сказочном лесу в предгорьях Троодоса. Вас ждут захватывающие воздушные тропы разного уровня сложности, так что каждый сможет выбрать себе траекторию по душе. Приготовьтесь почувствовать себя смелыми спартанцами!
Покорение Олимпа
Побывать на Кипре и не взойти на Олимп? Это точно не про активных путешественников. После физических нагрузок и выброса адреналина вы отправитесь на высочайшую вершину острова, где поразитесь густым бескрайним лесам, словно сошедшим со страниц романа «Властелин колец». Мы пройдемся по лесной тропе, увидим северные и южные склоны горного массива Троодоса и попытаемся всей компанией обнять ствол могущественного дерева. Будьте на чеку — где-то могут притаиться эльфы или хоббиты.
Водопад — место, покоряющие всех туристов на Кипре. Вас ждут встречи с таинственными местами и красивые истории.
Знаменитое кипрское мезе
Пожалуйста, не пробуйте это блюдо до того, как поедете на прогулку. Ведь вас ждёт обед в таверне, где подают лучшее мезе на Кипре. Изюминка ресторана не только местная закуска, но и кое-что ещё. Что именно — оставим в секрете до нашей встречи.
Фабрика Шоколада
На обратном пути сделаем остановку на горячий шоколад для истинных ценителей и сладкоежек. Шоколад делают хозяева фабрики, и, кажется, без щепотки волшебства рецепт не обходится — всем посетителям передается кусочек особого «шоколадного» настроения. Здесь дети придут в восторг от возможности самим приготовить лакомство и тут же его слопать.
Организационные детали
У нас есть два детских бустера
Для верёвочного парка приключений возьмите спортивную одежду: длинные брюки, кофту с длинным рукавом, кроссовки, перчатки. Страховочное оборудование и шлемы выдаются.
Что входит в стоимость, а что — нет
Трансфер включён в стоимость
Дополнительные расходы: билеты в Верёвочный парк (от 16 до 40 евро); порция мезе (20 евро/чел)
Экскурсию можно провести для 5-16 человек за доплату, детали уточняйте в переписке
Возьмите с собой наличные для оплаты билетов в парк и обеда в таверне
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
9:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влад — ваш гид в Лимасоле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 933 туристов
Калимера!
Я не просто показываю Кипр, а приглашаю в путешествие сквозь века и легенды этого удивительного острова. Вместе мы раскроем забытые уголки, наполненные историей и атмосферой, которые обычно остаются вне туристических читать дальшеуменьшить
маршрутов.
Мои рассказы — это живые образы и эмоции, которые помогают прочувствовать настоящую суть Кипра: его культуру, традиции и дух местных жителей.
Специализируюсь на исторических и культурных маршрутах, а также на гастрономических и этнографических турах. Выбирая меня, вы получаете не просто экскурсию, а личного проводника, который адаптирует программу под ваши интересы, сделает отдых запоминающимся и насыщенным и подарит впечатления, которые останутся с вами навсегда.
Моя сильная сторона — умение рассказывать истории живо и увлекательно, делая каждую экскурсию настоящим приключением.
Моя цель — сделать ваше путешествие уникальным, показать Кипр таким, каким его знают местные, и создать атмосферу доверия и комфорта на каждом шагу.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Роза
Всем здравствуйте) Поездка удалась) все было на высшкм пилотаже) дети довольны) впечатления онромные) Обязательно рекомендую всем и я и мой внучки очень довольны)
+2
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А
Анастасия
Экскурсия нам очень понравилась! Дети (10 и 13 лет) очень впечатлились заброшенным отелем)) Владимир- прекрасный рассказчик, весь день нам было очень интересно. Обед в середине дня был в замечательном месте с очень хорошей кухней:) Особое спасибо хотелось бы выразить за безграничное терпение, поскольку с нами был непростой турист, которому всего годик. Но даже он остался вполне доволен:))
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