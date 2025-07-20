Для знакомства маленького путешественника с Кипром не стоит выбирать «взрослую» экскурсию с посещением святынь. Другое дело — стать героем в парке приключений, примерить роль шоколатье и поиграть в прятки с эльфами и хоббитами! За 6 часов вы побываете в самых волшебных уголках острова и услышите его необыкновенные истории.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Верёвочный парк приключений

Первым делом — задать приключенческий дух. Парк воссоздает атмосферу древнего лагеря Спарты и находится в сказочном лесу в предгорьях Троодоса. Вас ждут захватывающие воздушные тропы разного уровня сложности, так что каждый сможет выбрать себе траекторию по душе. Приготовьтесь почувствовать себя смелыми спартанцами!

Покорение Олимпа

Побывать на Кипре и не взойти на Олимп? Это точно не про активных путешественников. После физических нагрузок и выброса адреналина вы отправитесь на высочайшую вершину острова, где поразитесь густым бескрайним лесам, словно сошедшим со страниц романа «Властелин колец». Мы пройдемся по лесной тропе, увидим северные и южные склоны горного массива Троодоса и попытаемся всей компанией обнять ствол могущественного дерева. Будьте на чеку — где-то могут притаиться эльфы или хоббиты.

Водопад — место, покоряющие всех туристов на Кипре. Вас ждут встречи с таинственными местами и красивые истории.

Знаменитое кипрское мезе

Пожалуйста, не пробуйте это блюдо до того, как поедете на прогулку. Ведь вас ждёт обед в таверне, где подают лучшее мезе на Кипре. Изюминка ресторана не только местная закуска, но и кое-что ещё. Что именно — оставим в секрете до нашей встречи.

Фабрика Шоколада

На обратном пути сделаем остановку на горячий шоколад для истинных ценителей и сладкоежек. Шоколад делают хозяева фабрики, и, кажется, без щепотки волшебства рецепт не обходится — всем посетителям передается кусочек особого «шоколадного» настроения. Здесь дети придут в восторг от возможности самим приготовить лакомство и тут же его слопать.

Организационные детали

У нас есть два детских бустера

Для верёвочного парка приключений возьмите спортивную одежду: длинные брюки, кофту с длинным рукавом, кроссовки, перчатки. Страховочное оборудование и шлемы выдаются.

Что входит в стоимость, а что — нет