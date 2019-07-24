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Стать на час спартанцем, забраться на Олимп, не испугаться призраков и приготовить отменный шоколад

Владимир и Ольга
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Владимир и Ольга – ваш гид
Для знакомства маленького путешественника с Кипром не стоит выбирать «взрослую» экскурсию с посещением святынь.

Другое дело — стать героем в парке приключений, примерить роль шоколатье и поиграть в прятки с эльфами и хоббитами! За 8 часов вы побываете в самых волшебных уголках острова и услышите его необыкновенные истории.
260 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча 9:00
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Кипр — страна, где обожают детей!
Кипр — страна, где обожают детей!

Что вас ожидает

Верёвочный парк приключений
Первым делом — задать приключенческий дух. Парк воссоздает атмосферу древнего лагеря Спарты и находится в сказочном лесу в предгорьях Троодоса. Вас ждут захватывающие воздушные тропы разного уровня сложности, так что каждый сможет выбрать себе траекторию по душе. Приготовьтесь почувствовать себя смелыми спартанцами!

Покорение Олимпа
Побывать на Кипре и не взойти на Олимп? Это точно не про активных путешественников. После физических нагрузок и выброса адреналина вы отправитесь на высочайшую вершину острова, где поразитесь густым бескрайним лесам, словно сошедшим со страниц романа «Властелин колец». Мы пройдемся по лесной тропе, увидим северные и южные склоны горного массива Троодоса и попытаемся всей компанией обнять ствол могущественного дерева. Будьте на чеку — где-то могут притаиться эльфы или хоббиты.

Заброшенный отель с призраками
Беренгария — место, обросшее легендами. Когда-то этот отель был самым роскошным на Кипре, а сейчас рассказы местных жителей о мистических событиях, происходивших здесь, леденят душу. Вас ждёт встреча с таинственным местом и история, от которой мурашки побегут по спине даже в +30.

Знаменитое кипрское мезе
Пожалуйста, не пробуйте это блюдо до того, как поедете на прогулку. Ведь вас ждёт обед в таверне, где подают лучшее мезе на Кипре. Изюминка ресторана не только местная закуска, но и кое-что ещё. Что именно — оставим в секрете до нашей встречи.

Фабрика Шоколада
На обратном пути сделаем остановку на горячий шоколад для истинных ценителей и сладкоежек. Шоколад делают хозяева фабрики, и, кажется, без щепотки волшебства рецепт не обходится — всем посетителям передается кусочек особого «шоколадного» настроения. Здесь дети придут в восторг от возможности самим приготовить лакомство и тут же его слопать.

Организационные детали

  • Трансфер из Лимассола включен в стоимость экскурсии. Мы заберем вас из отеля и привезем обратно.
  • Трансфер из других городов возможен с доплатой (зависит от вашей локации).
  • Дополнительные расходы: билеты в Верёвочный парк (от 16 до 40 евро); порция мезе (20 евро/чел).
  • Возьмите с собой наличные для оплаты билетов в парк и обеда в таверне.
  • У нас есть два детских бустера.
  • Для верёвочного парка приключений возьмите спортивную одежду: длинные брюки, кофту с длинным рукавом, кроссовки, перчатки. Страховочное оборудование и шлемы выдаются.
  • Экскурсию можно провести для 5-6 человек за доплату 50 евро. Обратите внимание: 2 дополнительных места больше подойдут ребенку или подростку, чем взрослому.
Кипр — страна, где обожают детей!
Кипр — страна, где обожают детей!
Кипр — страна, где обожают детей!
Кипр — страна, где обожают детей!
Кипр — страна, где обожают детей!
Кипр — страна, где обожают детей!
Кипр — страна, где обожают детей!
Кипр — страна, где обожают детей!
Кипр — страна, где обожают детей!
Кипр — страна, где обожают детей!
Кипр — страна, где обожают детей!
Кипр — страна, где обожают детей!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура 9:00.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Владимир и Ольга
Владимир и Ольга
Калимера! Мы, Владимир и Ольга, покажем вам остров так, будто вы едете в гости к добрым друзьям. Наш Кипр — такой, каким вы его несомненно полюбите! Мы организуем индивидуальные экскурсии на автомобиле, морские мини-круизы на яхте, гастрономические туры по живописным кипрским деревушкам, романтические путешествия, детские приключения, пешие экскурсии по горным тропам. Ценим честную работу, верим в удачу, небезразличны к мнению путешественника. Ждем в гости!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

24 июля 2019
Экскурсия нам очень понравилась! Дети (10 и 13 лет) очень впечатлились заброшенным отелем))
Владимир- прекрасный рассказчик, весь день нам было очень интересно. Обед в середине дня был в замечательном месте с очень хорошей кухней:)
Особое спасибо хотелось бы выразить за безграничное терпение, поскольку с нами был непростой турист, которому всего годик. Но даже он остался вполне доволен:))

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