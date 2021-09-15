3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Встречайте уникальный шанс подружиться с осликами, исследовать кипрскую деревню и насладиться природой
Представляем вам экскурсию, которая позволит вам научиться управлять осликами и исследовать красоты Кипра. Ваше приключение начнется с панорамного вида на Лимассол, затем вы посетите монастырь Панагия Амиру.
На эко-ферме вас ждет читать дальшеуменьшить
встреча с заботливо ухоженными осликами, прогулка по птичьему двору и дегустация местных деликатесов. Вас порадует комфортная инфраструктура: кафе, бассейн и зона отдыха.
Интересные факты о жизни осликов, их роли в культуре Кипра и целебных свойствах ослиного молока сделают ваш день незабываемым. Не упустите шанс встретить Треуха, ослика с тремя ушами, и загадать желание.
Экскурсия обещает быть не только познавательной, но и наполненной радостью и удовольствием от общения с природой и животными
По пути к предгорью Троодоса мы остановимся, чтобы насладиться великолепной панорамой на Лимассол — весь город окажется «у ваших ног». Вы посетите женский монастырь Панагия Амиру, где хранится одноименная чудотворная икона и бьет целебный источник — не забудьте взять с собой бутылочку, чтобы набрать воды. Мы расскажем легенду о появлении монастыря и истории многочисленных исцелений. Гуляя по саду, можно любоваться великолепными видами с террас — или наткнуться на милый кактусовый садик.
С комфортом и для людей, и для животных
Мы отправимся на эко-ферму, которая получила сертификат от Ассоциации защитников осликов: этот документ подтверждает, что животные получают должный уход и окружены заботой хозяев этого чудного местечка. Здесь комфортно и для людей: есть таверна, кафе, бассейн (можно взять купальник), зона отдыха с лежаками, детская площадка, водоем с черепашками. Малышей порадует птичий двор: там гуляют павлин, хохлатые курочки, индюки и гуси. И, конечно, милые ослики не оставят никого равнодушными.
А какая польза от этих осликов?
Верхом на ослике мы поедем в верхнюю часть фермы, к стаду. Там вы узнаете, как живут эти животные, какую пользу приносят человеку, как их использовали раньше жители Кипра, в чем ценность ослиного молока и каковы его лечебные и косметические свойства. А еще на ферме живет Треух, удивительный ослик с тремя ушами. Если повезет покататься на Треухе, смело загадывайте заветное желание — ведь оно непременно сбудется. Вы также можете бесплатно продегустировать необычные варенья из фруктов, орехов и овощей, попробовать вино Командария и Зивания. И по желанию приобрести органическое оливковое масло и косметику, изготовленную на основе целебного ослиного молока.
Организационные детали
В стоимость экскурсии не входит катание на осликах (15 евро/чел.) и вход на территорию контактного зоопарка (5 евро/взрослый, 3 евро/дети)
Продление экскурсии согласовывается и оплачивается отдельно
Экскурсию можно провести для 5-6 человек за доплату 50 евро. Обратите внимание: 2 дополнительных места больше подойдут ребенку или подростку, чем взрослому.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
9:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влад — ваш гид в Лимасоле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 933 туристов
Калимера!
Я не просто показываю Кипр, а приглашаю в путешествие сквозь века и легенды этого удивительного острова. Вместе мы раскроем забытые уголки, наполненные историей и атмосферой, которые обычно остаются вне туристических читать дальшеуменьшить
маршрутов.
Мои рассказы — это живые образы и эмоции, которые помогают прочувствовать настоящую суть Кипра: его культуру, традиции и дух местных жителей.
Специализируюсь на исторических и культурных маршрутах, а также на гастрономических и этнографических турах. Выбирая меня, вы получаете не просто экскурсию, а личного проводника, который адаптирует программу под ваши интересы, сделает отдых запоминающимся и насыщенным и подарит впечатления, которые останутся с вами навсегда.
Моя сильная сторона — умение рассказывать истории живо и увлекательно, делая каждую экскурсию настоящим приключением.
Моя цель — сделать ваше путешествие уникальным, показать Кипр таким, каким его знают местные, и создать атмосферу доверия и комфорта на каждом шагу.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
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2
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О
Ольга
Огромное спасибо Владимиру не только за замечательную и познавательную экскурсию по неизбитым туристическим маршрутам, но и за дружеское общение, душевное тепло и за все то, что дает возможность почувствовать, словно читать дальшеуменьшить
ты приехал в гости к доброму и давнему другу детства и он показывает тебе все самое интересное. Ощущение, что мы провели время всей семьей с другом, а не просто на экскурсии. Отдельная благодарность Ольге за контактность и оперативность в общении при организации встречи. Горячо и от всего сердца рекомендую эту экскурсию, равно как и иную другую, которую проводят Владимир и Ольга))
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О
Ольга
Только положительные впечатления от экскурсии. Гид Владимир слышал все наши пожелания, рассказал об особенностях жизни на Кипре. Ослики замечательные, очень добрые, на ферме чисто. Мы попробовали любимое лакомство осликов стручки рожкового дерева, насладились потрясающими видами, зарядились солнцем и хорошим настроением. Я бы добавила ещё дегустацию ослиного молока на ферме. Рекомендую эту экскурсию всем туристам.
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О
Ольга
Нам очень понравилась поездка! Ездили на День Рождения мужа и он тоже был в восторге) Большое спасибо Владимиру за очень интересную экскурсию! Прекрасные виды на горы и город, очень комфортное перемещение на хорошем авто, чудесные ослики, которые покорили нас с первого же взгляда. Остались самые приятные впечатления:)
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Ирина
Экскурсия получилась очень душевная, это даже не экскурсия, а приятная прогулка) все наши пожелания были учтены, мы ездили к осликам с малышом и Владимир подстоился полностью под наши нужды. За это ему отдельное спасибо)) С радостью порекомендую всем знакомым и друзьям. .
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Е
Екатерина
Сыну выдали права на управление Осликами!!! Он счастлив! Отличная Экскурсия! И и очень позитивный доброжелательный Гид- Владимир! Спасибо!!!
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Z
Zanna
Спасибо Вам большое за интересную и комфортную экскурсию! А инжир очень спелый и вкусный. Спасибо!!
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