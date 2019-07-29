3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Познакомиться с флорой и фауной острова: полюбоваться горами и пообщаться с обитателями эко-фермы

Владимир и Ольга
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Владимир и Ольга – ваш гид
Эта экскурсия — настоящее увлекательное приключение.

Вы научитесь ездить верхом на осликах и посетите лучшую на Кипре ослиную эко-ферму, побываете в аутентичной кипрской деревне и увидите потрясающий вид на горы Троодоса!
156 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча 9:00
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Укрощение строптивых осликов в Лимассоле
Укрощение строптивых осликов в Лимассоле

Что вас ожидает

Чудеса монастыря и прекрасные виды
По пути к предгорью Троодоса мы остановимся, чтобы насладиться великолепной панорамой на Лимассол — весь город окажется «у ваших ног». Вы посетите женский монастырь Панагия Амиру, где хранится одноименная чудотворная икона и бьет целебный источник — не забудьте взять с собой бутылочку, чтобы набрать воды. Мы расскажем легенду о появлении монастыря и истории многочисленных исцелений. Гуляя по саду, можно любоваться великолепными видами с террас — или наткнуться на милый кактусовый садик.

С комфортом и для людей, и для животных
Мы отправимся на эко-ферму, которая получила сертификат от Ассоциации защитников осликов: этот документ подтверждает, что животные получают должный уход и окружены заботой хозяев этого чудного местечка.
Здесь комфортно и для людей: есть таверна, кафе, бассейн (можно взять купальник), зона отдыха с лежаками, детская площадка, водоем с черепашками. Малышей порадует птичий двор: там гуляют павлин, хохлатые курочки, индюки и гуси. И, конечно, милые ослики не оставят никого равнодушными.

А какая польза от этих осликов?
Верхом на ослике мы поедем в верхнюю часть фермы, к стаду. Там вы узнаете, как живут эти животные, какую пользу приносят человеку, как их использовали раньше жители Кипра, в чем ценность ослиного молока и каковы его лечебные и косметические свойства. А еще на ферме живет Треух, удивительный ослик с тремя ушами. Если повезет покататься на Треухе, смело загадывайте заветное желание — ведь оно непременно сбудется.
Вы также можете бесплатно продегустировать необычные варенья из фруктов, орехов и овощей, попробовать вино Командария и Зивания. И по желанию приобрести органическое оливковое масло и косметику, изготовленную на основе целебного ослиного молока.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии не входит катание на осликах (15 евро за человека)
  • Продление экскурсии согласовывается и оплачивается отдельно
  • Возможен трансфер из других городов — оплачивается отдельно. Подробности уточняйте в переписке.
  • Экскурсию можно провести для 5-6 человек за доплату 50 евро. Обратите внимание: 2 дополнительных места больше подойдут ребенку или подростку, чем взрослому.
Укрощение строптивых осликов в Лимассоле
Укрощение строптивых осликов в Лимассоле
Укрощение строптивых осликов в Лимассоле
Укрощение строптивых осликов в Лимассоле
Укрощение строптивых осликов в Лимассоле
Укрощение строптивых осликов в Лимассоле
Укрощение строптивых осликов в Лимассоле
Укрощение строптивых осликов в Лимассоле
Укрощение строптивых осликов в Лимассоле
Укрощение строптивых осликов в Лимассоле
Укрощение строптивых осликов в Лимассоле
Укрощение строптивых осликов в Лимассоле
Укрощение строптивых осликов в Лимассоле
Укрощение строптивых осликов в Лимассоле
Укрощение строптивых осликов в Лимассоле
Укрощение строптивых осликов в Лимассоле
Укрощение строптивых осликов в Лимассоле
Укрощение строптивых осликов в Лимассоле
Укрощение строптивых осликов в Лимассоле
Укрощение строптивых осликов в Лимассоле
Укрощение строптивых осликов в Лимассоле
Укрощение строптивых осликов в Лимассоле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура 9:00.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Владимир и Ольга
Владимир и Ольга
Калимера! Мы, Владимир и Ольга, покажем вам остров так, будто вы едете в гости к добрым друзьям. Наш Кипр — такой, каким вы его несомненно полюбите! Мы организуем индивидуальные экскурсии на автомобиле, морские мини-круизы на яхте, гастрономические туры по живописным кипрским деревушкам, романтические путешествия, детские приключения, пешие экскурсии по горным тропам. Ценим честную работу, верим в удачу, небезразличны к мнению путешественника. Ждем в гости!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

29 июля 2019
Нам очень понравилась поездка! Ездили на День Рождения мужа и он тоже был в восторге) Большое спасибо Владимиру за очень интересную экскурсию! Прекрасные виды на горы и город, очень комфортное перемещение на хорошем авто, чудесные ослики, которые покорили нас с первого же взгляда. Остались самые приятные впечатления :)
Ирина
3 июля 2019
Экскурсия получилась очень душевная, это даже не экскурсия, а приятная прогулка) все наши пожелания были учтены, мы ездили к осликам с малышом и Владимир подстоился полностью под наши нужды. За это ему отдельное спасибо)) С радостью порекомендую всем знакомым и друзьям..
18 июня 2019
Сыну выдали права на управление Осликами!!! Он счастлив! Отличная Экскурсия! И и очень позитивный доброжелательный Гид- Владимир! Спасибо!!!

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