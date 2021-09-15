3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Представляем вам экскурсию, которая позволит вам научиться управлять осликами и исследовать красоты Кипра. Ваше приключение начнется с панорамного вида на Лимассол, затем вы посетите монастырь Панагия Амиру.На эко-ферме вас ждет

встреча с заботливо ухоженными осликами, прогулка по птичьему двору и дегустация местных деликатесов. Вас порадует комфортная инфраструктура: кафе, бассейн и зона отдыха. Интересные факты о жизни осликов, их роли в культуре Кипра и целебных свойствах ослиного молока сделают ваш день незабываемым. Не упустите шанс встретить Треуха, ослика с тремя ушами, и загадать желание. Экскурсия обещает быть не только познавательной, но и наполненной радостью и удовольствием от общения с природой и животными

Описание экскурсии

Чудеса монастыря и прекрасные виды

По пути к предгорью Троодоса мы остановимся, чтобы насладиться великолепной панорамой на Лимассол — весь город окажется «у ваших ног». Вы посетите женский монастырь Панагия Амиру, где хранится одноименная чудотворная икона и бьет целебный источник — не забудьте взять с собой бутылочку, чтобы набрать воды. Мы расскажем легенду о появлении монастыря и истории многочисленных исцелений. Гуляя по саду, можно любоваться великолепными видами с террас — или наткнуться на милый кактусовый садик.

С комфортом и для людей, и для животных

Мы отправимся на эко-ферму, которая получила сертификат от Ассоциации защитников осликов: этот документ подтверждает, что животные получают должный уход и окружены заботой хозяев этого чудного местечка.

Здесь комфортно и для людей: есть таверна, кафе, бассейн (можно взять купальник), зона отдыха с лежаками, детская площадка, водоем с черепашками. Малышей порадует птичий двор: там гуляют павлин, хохлатые курочки, индюки и гуси. И, конечно, милые ослики не оставят никого равнодушными.

А какая польза от этих осликов?

Верхом на ослике мы поедем в верхнюю часть фермы, к стаду. Там вы узнаете, как живут эти животные, какую пользу приносят человеку, как их использовали раньше жители Кипра, в чем ценность ослиного молока и каковы его лечебные и косметические свойства. А еще на ферме живет Треух, удивительный ослик с тремя ушами. Если повезет покататься на Треухе, смело загадывайте заветное желание — ведь оно непременно сбудется.

Вы также можете бесплатно продегустировать необычные варенья из фруктов, орехов и овощей, попробовать вино Командария и Зивания. И по желанию приобрести органическое оливковое масло и косметику, изготовленную на основе целебного ослиного молока.

Организационные детали