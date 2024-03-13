1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Колоритный Кипр: уникальный тур по горным деревушкам из Лимасола
Погрузитесь в атмосферу Кипра с экскурсией по его живописным горным деревням, полной культурных открытий
Начало: 9:00
«Пообедаем в самой лучшей таверне в горах, где подают горную форель, традиционное мезе, вкуснейшее стефадо и клефтико»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Укрощение строптивых осликов: приключение в Лимасоле
Встречайте уникальный шанс подружиться с осликами, исследовать кипрскую деревню и насладиться природой
Начало: 9:00
«) и вход на территорию контактного зоопарка (5 евро/взрослый, 3 евро/дети)»
11 июня в 09:00
12 июня в 10:00
€240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Пресноводная рыбалка на Кипре. Ловля басса с гидом
Насладитесь увлекательной рыбалкой на басса с профессиональным гидом в Лимасоле! Поймайте трофейную рыбу в живописных водоемах Кипра
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
«Обучение Профессиональный инструктор — многократный чемпион Кипра обучит вас всем тонкостям настоящей рыбалки, и будет сопровождать вас в течение всего времени у водоёма, делиться своими секретами и знаниями»
Расписание: Ежедневно в 05:30, 15:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€200 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина13 марта 2024Нашим Гидом был Андрей. Супер. Нвши 100% рекомендации👍
- UUrinoff16 сентября 2023мы были очень довольны от экскурсии в лимассоле выражаем благодарность гиду счастливо
- бборис23 июня 2023Морская рыбалка: троллинг на КипреОтличная организация,вежливо и ненавязчиво,очень подходящая лодка для пяти-семи человек
- ЯЯрослав4 января 2022Горные деревушки прекрасны, перерыв в таверне великолепен, гид восхитителен.
- ННаталья3 октября 2021Спасибо Владимиру за прекрасно проведённый день! Действительно, мы увидели колоритный Кипр и он нам очень понравился. Владимир -интересный рассказчик, аккуратный водитель, приятный собеседник. Провели с ним один из лучших дней на Кипре!
- ООльга20 сентября 2021Только положительные впечатления от экскурсии. Гид Владимир слышал все наши пожелания, рассказал об особенностях жизни на Кипре. Ослики замечательные, очень
- ООльга15 сентября 2021Огромное спасибо Владимиру не только за замечательную и познавательную экскурсию по неизбитым туристическим маршрутам, но и за дружеское общение, душевное
Ответы на вопросы от путешественников по Лимасолу в категории «Животные»
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