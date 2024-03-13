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тепло и за все то, что дает возможность почувствовать, словно ты приехал в гости к доброму и давнему другу детства и он показывает тебе все самое интересное. Ощущение, что мы провели время всей семьей с другом, а не просто на экскурсии. Отдельная благодарность Ольге за контактность и оперативность в общении при организации встречи. Горячо и от всего сердца рекомендую эту экскурсию, равно как и иную другую, которую проводят Владимир и Ольга))