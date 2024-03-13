Экскурсии с животными в Лимасоле

Найдено 3 экскурсии в категории «Животные» в Лимасоле на русском языке, цены от €200. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Колоритный Кипр: тур по горным деревушкам
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
7 отзывов
Колоритный Кипр: уникальный тур по горным деревушкам из Лимасола
Погрузитесь в атмосферу Кипра с экскурсией по его живописным горным деревням, полной культурных открытий
Начало: 9:00
«Пообедаем в самой лучшей таверне в горах, где подают горную форель, традиционное мезе, вкуснейшее стефадо и клефтико»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
360 за всё до 4 чел.
Укрощение строптивых осликов в Лимассоле
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Укрощение строптивых осликов: приключение в Лимасоле
Встречайте уникальный шанс подружиться с осликами, исследовать кипрскую деревню и насладиться природой
Начало: 9:00
«) и вход на территорию контактного зоопарка (5 евро/взрослый, 3 евро/дети)»
11 июня в 09:00
12 июня в 10:00
240 за всё до 4 чел.
Пресноводная рыбалка на Кипре. Ловля басса с гидом
Индивидуальная
6 часов
Пресноводная рыбалка на Кипре. Ловля басса с гидом
Насладитесь увлекательной рыбалкой на басса с профессиональным гидом в Лимасоле! Поймайте трофейную рыбу в живописных водоемах Кипра
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
«Обучение Профессиональный инструктор — многократный чемпион Кипра обучит вас всем тонкостям настоящей рыбалки, и будет сопровождать вас в течение всего времени у водоёма, делиться своими секретами и знаниями»
Расписание: Ежедневно в 05:30, 15:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    13 марта 2024
    Колоритный Кипр: тур по горным деревушкам
    Нашим Гидом был Андрей. Супер. Нвши 100% рекомендации👍
  • U
    Urinoff
    16 сентября 2023
    Укрощение строптивых осликов в Лимассоле
    мы были очень довольны от экскурсии в лимассоле выражаем благодарность гиду счастливо
  • б
    борис
    23 июня 2023
    Морская рыбалка: троллинг на Кипре
    Отличная организация,вежливо и ненавязчиво,очень подходящая лодка для пяти-семи человек
  • Я
    Ярослав
    4 января 2022
    Колоритный Кипр: тур по горным деревушкам
    Горные деревушки прекрасны, перерыв в таверне великолепен, гид восхитителен.
  • Н
    Наталья
    3 октября 2021
    Колоритный Кипр: тур по горным деревушкам
    Спасибо Владимиру за прекрасно проведённый день! Действительно, мы увидели колоритный Кипр и он нам очень понравился. Владимир -интересный рассказчик, аккуратный водитель, приятный собеседник. Провели с ним один из лучших дней на Кипре!
  • О
    Ольга
    20 сентября 2021
    Укрощение строптивых осликов в Лимассоле
    Только положительные впечатления от экскурсии. Гид Владимир слышал все наши пожелания, рассказал об особенностях жизни на Кипре. Ослики замечательные, очень
    читать дальше

    добрые, на ферме чисто. Мы попробовали любимое лакомство осликов стручки рожкового дерева, насладились потрясающими видами, зарядились солнцем и хорошим настроением. Я бы добавила ещё дегустацию ослиного молока на ферме. Рекомендую эту экскурсию всем туристам.

  • О
    Ольга
    15 сентября 2021
    Укрощение строптивых осликов в Лимассоле
    Огромное спасибо Владимиру не только за замечательную и познавательную экскурсию по неизбитым туристическим маршрутам, но и за дружеское общение, душевное
    читать дальше

    тепло и за все то, что дает возможность почувствовать, словно ты приехал в гости к доброму и давнему другу детства и он показывает тебе все самое интересное. Ощущение, что мы провели время всей семьей с другом, а не просто на экскурсии. Отдельная благодарность Ольге за контактность и оперативность в общении при организации встречи. Горячо и от всего сердца рекомендую эту экскурсию, равно как и иную другую, которую проводят Владимир и Ольга))

Ответы на вопросы от путешественников по Лимасолу в категории «Животные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лимасоле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Колоритный Кипр: тур по горным деревушкам
  2. Укрощение строптивых осликов в Лимассоле
  3. Пресноводная рыбалка на Кипре. Ловля басса с гидом
Сколько стоит экскурсия по Лимасолу в июне 2024
Сейчас в Лимасоле в категории "Животные" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 360. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Лимасоле (Кипр 🇨🇾) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Животные», 14 ⭐ отзывов, цены от €200. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кипра. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам