Гастрономические экскурсии Лимасола

Найдено 8 экскурсий в категории «Гастрономические» в Лимасоле на русском языке, цены от €115. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гранд-тур по Кипру на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
24 отзыва
Гранд-тур по Кипру: экскурсия на автомобиле с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу Кипра с эксклюзивной автомобильной экскурсией, открывая культурное наследие и природные красоты
«Еда и напитки оплачиваются дополнительно»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
295 за всё до 4 чел.
Тур гурмана из любого города острова
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
14 отзывов
Тур гурмана в Лимасоле: путешествие по кулинарным традициям Кипра
Погрузитесь в мир кипрской гастрономии с эксклюзивной экскурсией, полной вкусных открытий и традиций
«В кипрских тавернах на десерт обычно подают сладости глика – сваренные в сахарном сиропе фрукты, баклажаны, арбузные корочки, корочки цитрусовых, молодые грецкие орехи и т»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
350 за всё до 6 чел.
Колоритный Кипр: тур по горным деревушкам
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
7 отзывов
Колоритный Кипр: уникальный тур по горным деревушкам из Лимасола
Погрузитесь в атмосферу Кипра с экскурсией по его живописным горным деревням, полной культурных открытий
Начало: 9:00
«Все дегустации вин, сладостей, орехов, оливкового масла, мандаринового джема бесплатны»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
360 за всё до 4 чел.
Виноделие Кипра
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Виноделие Кипра: индивидуальная экскурсия по винодельческим деревням Троодоса
Погрузитесь в мир кипрского виноделия! Дегустации десятков вин, посещение виноградников и виноделен, знакомство с традициями и секретами виноделия
«А во время обеда в деревенской таверне мы продолжим дегустацию кипрских напитков, но уже не заводского, а домашнего производства»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
350 за всё до 6 чел.
Вкусная обзорная экскурсия
Индивидуальная
8 часов
Вкусная обзорная экскурсия по Лимасолу
Погрузитесь в атмосферу Кипра, посетив живописные деревни, монастыри и винодельни. Попробуйте уникальные сладости и наслаждайтесь обедом в рыбацкой деревне
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
«В этом путешествии вы увидите самые живописные места и значимые достопримечательности острова Кипр, познакомитесь с кипрской культурой посредством местной кухни»
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
115 за человека
Гурмэ-вояж по Кипру
Индивидуальная
8 часов
Гурмэ-вояж по Кипру: индивидуальная экскурсия в Лимасоле
Погрузитесь в атмосферу Кипра через его традиционную кухню, мясные деликатесы, сладости и вино в рамках индивидуальной экскурсии
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
«Оазис спокойствия и вкусного вина Венцом тура гурмана по Кипру станет знаменитый винодельческий район и живописная деревня Омодос»
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
130 за человека
Нектар Диониса
Индивидуальная
8 часов
Винная экскурсия Нектар Диониса: уникальные вина и красоты Кипра
Погрузитесь в мир кипрского виноделия с экскурсией Нектар Диониса. Откройте великолепие вин Кипра, его культуру и необычайные пейзажи
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
«Вкус Кипра В ходе этого путешествия мы обязательно остановимся на обед в уютной деревенской таверне, где собираются местные гурманы, которые знают толк в вине»
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
290 за всё до 4 чел.
Колорит Кипра
Индивидуальная
8 часов
Колорит Кипра: путешествие по уникальным местам Лимасола
Погрузитесь в атмосферу настоящего Кипра: от горных деревушек до дегустации вина, с комфортом и уникальными впечатлениями
Начало: Ваш отель или апартаменты
«• трансфер из/в отель, • услуги гида, • дегустация»
Расписание: по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от 250 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    13 марта 2024
    Колоритный Кипр: тур по горным деревушкам
    Нашим Гидом был Андрей. Супер. Нвши 100% рекомендации👍
  • Ю
    Юлия
    6 марта 2024
    Гранд-тур по Кипру на автомобиле
    Экскурсия очень интересная и познавательная, природа изумительная, но важно рассчитывать силы с учетом серпантина, на обратной дороге может быть тяжеловато
  • А
    Алина
    6 февраля 2024
    Тур гурмана из любого города острова
    Очень понравилась экскурсия с Еленой! Получили удовольствие и забрали себе в закладки много классных мест для возвращения в будущем)
  • Т
    Татьяна
    1 февраля 2024
    Тур гурмана из любого города острова
    Вкусная и красивая экскурсия, дающая понимание о жизни и предпочтениях местных жителей! Елена ответит на любые вопросы и очень интересно расскажет и покажет всё о прекрасном Кипре!
  • Е
    Екатерина
    27 января 2024
    Виноделие Кипра
    Очень понравилось путешествие с Еленой. Гид с готовностью подстроила маршрут под наши пожелания и показала красивейшие места. От Елены много узнали о жизни на Кипре и чудесно провели время. Спасибо!
  • М
    Мария
    23 ноября 2023
    Гранд-тур по Кипру на автомобиле
    Все прошло супер, увидели "нетипичный" Кипр. За границей Лимассола он намного приятней) спасибо Олегу за экскурсию!
  • А
    Александра
    18 сентября 2023
    Виноделие Кипра
    Елена, всё прекрасно организовала. Показала нам винодельческий регион, две милые домашние винодельни. Мы попробовали как всем известные сорта вин (шардоне,
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    мускат), так и вина, которые производятся только на Кипре. Елена хороший рассказчик. Она много знает о Кипре, о жизни на нём, о его истории.

  • Д
    Дмитрий
    16 сентября 2023
    Гранд-тур по Кипру на автомобиле
    Все прошло хорошо
  • N
    Nathan
    7 сентября 2023
    Тур гурмана из любого города острова
    Спасибо Елене за экскурсию и дружескую атмосферу. Узнали много интересного о Кипре.
  • О
    Ольга
    21 ноября 2022
    Виноделие Кипра
    Прекрасно проведённый день в компании Елены! Благодарим за очень комфортное путешествие. Получили много информации, но так легко и непринуждённо, что
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    ни капельки не устали! Очень рекомендуем всем, кто приезжает на остров! Наше семейство теперь разбирается в чудесном кипрском винограде, секретах виноделия, мы в полном восторге от прогулки по колоритному Омодосу и от обеда в местной таверне!!

    Прекрасно проведённый день в компании Елены! Благодарим за очень комфортное путешествие. Получили много информации, но такПрекрасно проведённый день в компании Елены! Благодарим за очень комфортное путешествие. Получили много информации, но такПрекрасно проведённый день в компании Елены! Благодарим за очень комфортное путешествие. Получили много информации, но такПрекрасно проведённый день в компании Елены! Благодарим за очень комфортное путешествие. Получили много информации, но такПрекрасно проведённый день в компании Елены! Благодарим за очень комфортное путешествие. Получили много информации, но так

Ответы на вопросы от путешественников по Лимасолу в категории «Гастрономические»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Гранд-тур по Кипру на автомобиле
  2. Тур гурмана из любого города острова
  3. Колоритный Кипр: тур по горным деревушкам
  4. Виноделие Кипра
  5. Вкусная обзорная экскурсия
Сколько стоит экскурсия по Лимасолу в июне 2024
Сейчас в Лимасоле в категории "Гастрономические" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 115 до 360. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Лимасола, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кипра на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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