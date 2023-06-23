Водная прогулка
Морская рыбалка: троллинг на Кипре
Начало: По месту проживания туристов на Кипре
Расписание: Ежедневно с 09:00.
€775 за всё до 12 чел.
Водная прогулка
Царство Посейдона - лучшие пляжи Кипра
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
€90 за человека
Водная прогулка
Пресноводная рыбалка на Кипре. Ловля басса с гидом
Начало: Любой курорт Кипра, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 05:30, 15:00
€200 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ББорис23 июня 2023Отличная организация,вежливо и ненавязчиво,очень подходящая лодка для пяти-семи человек
