Экскурсии по Никосии на машине с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «На машине» в Никосии на русском языке, цены от €240. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Аутентичный Кипр на авто
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Увлекательное путешествие по Никосии и окрестностям
Познакомьтесь с настоящим Кипром! Посетите деревни, горы Троодос, водопад Адонис и винодельню. Узнайте о местных традициях и культурном наследии
Начало: У вашего отеля
24 мая в 09:00
25 мая в 09:00
€250 за всё до 6 чел.
Пещерные церкви, заброшенные карьеры и рудники - по нестандартному Кипру из Никосии
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Пещерные церкви, заброшенные карьеры и рудники - по нестандартному Кипру из Никосии
Исследовать редкие ландшафты и поломать голову над тайнами острова
Завтра в 08:00
23 мая в 08:00
€240 за всё до 4 чел.
Из Никосии - на Северный Кипр
На машине
5.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Никосии - на Северный Кипр
Узнайте историю и легенды Северного Кипра, посетив его знаменитые замки и аббатства. Откройте для себя невероятные виды и архитектуру
24 мая в 08:00
25 мая в 08:00
€240 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    24 сентября 2024
    Аутентичный Кипр на авто
    Хочу сказать большое спасибо экскурсоводу Елене Бакакиной за отличную экскурсию и времяпрепровождение на экскурсии "Аутентичный Кипр на авто". Во первых
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    очень приятно встретить соотечественника зарубежом, Елена очень добрый и отзывчивый человек, обладающий потрясающими знаниями истории и культуры Кипра. Все было очень здорово, встреча в аэропорту, путешествие, погода, локации которые она нам предоставила. Чувствуется что человек любит свою работу и хорошо разбирается в предоставляемой информации. Спасибо ей большое.

Ответы на вопросы от путешественников по Никосии в категории «На машине»

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  3. Из Никосии - на Северный Кипр
Сколько стоит экскурсия по Никосии в мае 2025
Сейчас в Никосии в категории "На машине" можно забронировать 3 экскурсии от 240 до 250. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Экскурсии на русском языке в Никосии (Кипр 🇨🇾) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год на машине, 1 ⭐ отзыв, цены от €240. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кипра. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль