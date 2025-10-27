Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Никосию: Венецианские стены, мечети и дворцы
Прогулка по Никосии откроет вам древние венецианские стены, мечети и дворцы. Узнайте историю города и насладитесь видами с башни Шаколис
Начало: На автобусной станции Solomou
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:30
от €120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Увлекательное путешествие по Никосии и окрестностям
Познакомьтесь с настоящим Кипром! Посетите деревни, горы Троодос, водопад Адонис и винодельню. Узнайте о местных традициях и культурном наследии
Начало: У вашего отеля
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
€250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Никосии - на Северный Кипр
Узнайте историю и легенды Северного Кипра, посетив его знаменитые замки и аббатства. Откройте для себя невероятные виды и архитектуру
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
€240 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ББорис27 октября 2025Елена очень приятный в общении человек и отличный экскурсовод. На экскурсии по Никосии были мои родителии которым по 80 лет. Елена замечательно спланировала и провела эту экскурсию и они получили большое удовольствие.
- ААндрей29 июля 2025Были на экскурсии в июне 2025 года. Большое спасибо Елене за отлично проведенную экскурсию! Грамотно составленный маршрут, интересный рассказ, забота
- ТТатьяна2 марта 2025Елена - очень приятная и воспитанная гид, которая не только познакомила меня со столицей Кипра, но и показала северную часть
- ННаталья18 января 2025Елена прекрасный рассказчик и очень приятный в общении человек. Мы узнали много нового об истории и современной жизни Кипра и Никосии. Очень рекомендую.
- ТТаня19 декабря 2024Лена провела прекрассную экскурсию по старому городу Никосии. Принесла с собой наглядный метериал (карты города и Кипра), что оказалось полезно. Все было интересно! В конце экскурсии порекомендовала хороший ресторан.
- ААнтон26 ноября 2024Отличная экскурсия от Елены! Она увлекательно рассказала об истории города, провела по необычным и красивым улочкам Никосии и давала эрудированный ответ на любой вопрос. Рекомендую!
- ЛЛариса10 ноября 2024В Никосии мы с внуком бывали неоднократно. Нам нравятся её разнообразные музеи, кривые лабиринты восточных улочек, разноязыкая толпа.
Однако, наш экскурсовод Елена смогла нас удивить, показав нам с Сашей неизвестные уголки Никосии, её реальных обитателей за работой.
- иирина22 октября 2024бронировали экскурсию по Никосии с Еленой.
Благодаря грамотно построенному маршруту мы успели посмотреть больше, чем ожидали.
Елена порекомендовала нам парковку, встретила, адаптировала
- ААнуш11 октября 2024Добрый вечер. Была на экскурсии с Еленой в Никоси. Очень приятно было провести время в компании столь образованного гида. Всем рекомендую Елену. Спасибо. Успехов!
- ААндрей2 октября 2024Отличная экскурсия! Мы с супругой пол года прожили в Никосии и нам казалось, что мы обошли каждый уголок центра, но
- ИИван28 сентября 2024Елена - молодец! Очень живо, интересно провела экскурсию. Акценты были расставлены так, что интерес был подчёркнут именно в аспектах воонующей
- ИИнна13 сентября 2024Замечательная экскурсия прошла с гидом Еленой, во время которой мы много узнали о истории и современности Никосии. Прошли по старым
- ИИлья1 июля 2024Экскурсия по Никосии с нашим гидом Еленой по настоящему открыла для нас этот город и стала запоминающимся событием. Гид действительно
- ССофья1 февраля 2024Лучшим моим решением во время двухдневного пребывания на Кипре был спонтанный заказ экскурсии по Никосии. 2,5 часа пролетели незаметно) Было
- ВВладислава27 января 2024Прекрасный экскурсовод. Приятная и непринужденная атмосфера, кроме того уложились четко в назначенное время! Рекомендую.
